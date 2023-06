ఒక ఎయిర్ హోస్టెస్ ధోనీకి రుచికరమైన చాక్లెట్ల పెట్టెను అందజేస్తున్న వీడియో వైరల్ అయ్యింది. వీడియోలో ధోనీ స్పందన నిజంగా వెలకట్టలేనిది.

వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో.. ఎయిర్ హోస్టెస్ చాక్లెట్లతో ఉన్న ట్రే పట్టుకుని ధోనీ దగ్గరకు వెళ్లింది. ఆ సమయంలో ధోనీ క్యాండీ క్రష్ ఆడుతున్నాడు. ఆ ట్రేను చూసిన ధోనీ చిరునవ్వు నవ్వి ఒక్క చాక్లెట్ మాత్రం తీసుకుని చాలు అన్నట్టు సైగ చేశాడు.

ఆ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోను కొద్ది గంటల్లోనే 1.3 లక్షల మంది వీక్షించారు. ఆ వీడియోపై నెటిజన్లు కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు.

"ధోనీ దెబ్బకు క్యాండీక్రష్ డౌన్‌లోడ్స్ విపరీతంగా పెరుగుతాయి.. క్యాండిక్రష్‌లో ధోని ఏ లెవెల్‌లో ఉన్నాడో.." అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

The way he winks his eyes