గురువారం, 14 ఆగస్టు 2025
  క్రీడలు
  క్రికెట్
  వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 14 ఆగస్టు 2025 (14:38 IST)

Arjun and Sara Tendulkar: అర్జున్ టెండూల్కర్‌కు నిశ్చితార్థం.. సారా-గిల్ ప్రేమాయణం వల్లే?

మాస్టర్ బ్లాస్టర్ సచిన్ టెండూల్కర్ ఇంట్లో త్వరలో పెళ్లి బాజాలు మోగనున్నాయి. 25 ఏళ్ల అర్జున్ టెండూల్కర్‌కు ముంబైకి చెందిన ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త రవి ఘాయ్ మనువరాలు సానియా చందోక్‌తో సీక్రెట్‌గా నిశ్చితార్థం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఎంగేజ్‌మెంట్‌కు సంబంధించిన ఫొటోలు కూడా నెట్టింట వైరల్‌గా మారాయి. 
 
అక్క సారా టెండూల్కర్ పెళ్లి కాకుండానే అర్జున్ టెండూల్కర్ నిశ్చితార్థం చేసుకోవడం తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. సచిన్ కూడా కూతురు పెళ్లి కాకుండానే కొడుకు పెళ్లి చేయడం ఏంటనే ప్రశ్నలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే సారా టెండూల్కర్ ఇప్పట్లో పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశం లేదని చెప్పడంతో సచిన్ కుంటుంబం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. 
మరోవైపు ప్రస్తుతం మోడలింగ్ చేస్తున్న సారా టెండూల్కర్.. ఇటీవలే ఆస్ట్రేలియా టూరిజం బ్రాండ్ అంబాసిడర్‌గా కూడా ఎంపికైంది. శుభ్‌మన్ గిల్‌తో ప్రేమాయణం కూడా సారా టెండూల్కర్ పెళ్లి చేసుకోకపోవడానికి ఓ కారణమనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది. కానీ ఈ జోడీ ఇప్పటి వరకు అధికారికంగా తమ రిలేషన్ గురించి ప్రకటించలేదు. 

Dry Day: నో ముక్క.. నో చుక్క.. హైదరాబాదులో ఆ రెండూ బంద్.. ఎప్పుడు?

Dry Day: నో ముక్క.. నో చుక్క.. హైదరాబాదులో ఆ రెండూ బంద్.. ఎప్పుడు?ఆగస్టు 15, శుక్రవారం భారత స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని, హైదరాబాద్ జాతీయ జెండా రంగుల్లో ఉత్సాహభరితమైన వేడుకలకు సిద్ధమవుతోంది. అయితే, మద్యం, వైన్ దుకాణాలు నగరం అంతటా మూసివేస్తారు. ఈసారి, బార్‌లు, పబ్‌లు, మద్యం అందించే రెస్టారెంట్లు కూడా మూసివేయబడతాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ కార్యక్రమాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది. అటువంటి సంస్థలను మూసివేయడం ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలను నివారించడానికి నివారణ చర్యగా పరిగణించబడుతుంది.

Dharmasthala: వందలాది మృతదేహాలను ఖననం చేయాలని వారే చెప్పారు.. ఎవరు?

Dharmasthala: వందలాది మృతదేహాలను ఖననం చేయాలని వారే చెప్పారు.. ఎవరు?కర్ణాటకలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం ధర్మస్థలలో జరిగిన సామూహిక హత్యలు, అంత్యక్రియల వివాదం ఇప్పుడు మరింత సంచలనంగా మారింది. ఈ కేసులో ప్రధాన సాక్షిగా ఉన్న మాజీ పారిశుద్ధ్య కార్మికుడు ఓ మీడియా ఛానల్‌కు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చాడు. 1995 నుండి 2014 మధ్య కాలంలో వందలాది మృతదేహాలను ఖననం చేయాలని ఆలయ పెద్దలు ఆదేశించారని, దీనిపై నోరు విప్పితే తనను, తన కుటుంబాన్ని చంపేస్తామని బెదిరించారని తెలిపారు.

ఇండిపెండెన్స్ డే సెలెబ్రేషన్స్ - సరిహద్దుల్లో రోబోటిక్ గ్రిడ్స్

ఇండిపెండెన్స్ డే సెలెబ్రేషన్స్ - సరిహద్దుల్లో రోబోటిక్ గ్రిడ్స్దేశ 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు శుక్రవారం దేశ వ్యాప్తంగా జరుగనున్నాయి. ఈ వేడుకలను పురస్కరించుకుని దేశ వ్యాప్తంగా కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లుచేశారు. ముఖ్యంగా, దేశ సరిహద్దుల్లో అత్యాధునిక భద్రతా వ్యవస్థను మొహరించింది. మూడు అంచెల్లో పనిచేసే రోబోటిక్ గ్రిడ్‌ను రంగంలోకి దించినట్లు తెలుస్తోంది. కుప్వారా జిల్లాలోని తాంగర్ గ్రామం వద్ద దీనిని ఏర్పాటు చేశారు. పాక్ వైపు నుంచి ఒక్కరు కూడా సరిహద్దు దాటకుండా చూడాలని దళాలను ఉన్నతాధికారులు ఆదేశించారు.

Telangana: నల్గొండ: 12ఏళ్ల బాలికపై అత్యాచారం, హత్య.. నిందితుడిని మరణశిక్ష

Telangana: నల్గొండ: 12ఏళ్ల బాలికపై అత్యాచారం, హత్య.. నిందితుడిని మరణశిక్షతెలంగాణలోని నల్గొండ జిల్లాలోని ఒక కోర్టు గురువారం 12 ఏళ్ల బాలికపై అత్యాచారం చేసి హత్య చేసిన కేసులో ఒక వ్యక్తికి మరణశిక్ష విధించింది. ప్రత్యేక పోక్సో కోర్టు ఈ కేసులో 24 ఏళ్ల నిందితుడు, కసాయి దుకాణదారుడిని దోషిగా నిర్ధారించి, మరణశిక్ష విధించింది. లైంగిక నేరాల నుండి పిల్లల రక్షణ (పోక్సో) చట్టం, భారత శిక్షాస్మృతి (ఐపిసి)లోని సంబంధిత నిబంధనల కింద ముకర్రామ్‌ను దోషిగా కోర్టు నిర్ధారించింది.

చెంచుగూడెంలో మూడేళ్ల చిన్నారిని ఈడ్చెకెళ్లిన చిరుత!!

చెంచుగూడెంలో మూడేళ్ల చిన్నారిని ఈడ్చెకెళ్లిన చిరుత!!ఏపీలోని ప్రకాశం జిల్లాలో దోర్నాల మండలం చిన్నారుట్ల చెంచుగూడెంలో ఓ విషాదకర ఘటన జరిగింది. తల్లిదండ్రులతో కలిసివున్న మూడేళ్ల చిన్నారిపై ఓ చిరుత పులి దాడి చేసింది. ఆ తర్వాత ఆ చిన్నారిని ఈడ్చుకెళ్లింది. ఈ దారుణం శ్రీశైలంకు 12 కిలోమీటర్ల దూరంలో జరిగింది.

ఇండస్ట్రీలో ఎవరి కుంపటి వారిదే : అల్లు అరవింద్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

ఇండస్ట్రీలో ఎవరి కుంపటి వారిదే : అల్లు అరవింద్ సంచలన వ్యాఖ్యలుఈ సందర్భంగా అల్లు అరవింద్ మాట్లాడుతూ, ముంబై నుంచి వచ్చిన తారలు కనుక హిందీలో మాట్లాడుతున్నారు. కానీ మనది తెలుగు సినిమా. విష్ణు, బ్రింద, స్నేహితులు కలిసి 13 ఏడాది సైమా అవార్డులు ఇవ్వడం గర్వకారణం. ప్రారంభంలో కొంచెం ఈ అవార్డులలో ఒడుదుడుగులు ఎదుర్కొన్నారు. తెలుగులో కల్చర్ తక్కవైంది.

పవర్ ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా ప్రభాస్ స్పిరిట్ లో కనిపించనున్నారా !

పవర్ ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా ప్రభాస్ స్పిరిట్ లో కనిపించనున్నారా !ప్రభాస్ హీరోగా డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగ స్పిరిట్ అనే సినిమా చేయడం అనేది తెలిసిందే. కానీ షూటింగ్ ఏకదాటిగా తీయాలని దర్శకుడు తలంచాడు. కానీ మధ్యలో ప్రభాస్ రెండు సినిమాలు లైన్ వుండడంతో బిజీగా వున్నాడు. ఇప్పటివరకు సందీప్ రెడ్డి సినిమాల్లో యాక్షన్ తోపాటు వల్గారిటీ కూడా వుంటుంది. అర్జున్ రెడ్డి, యానిమల్ లో అవి స్పస్టంగా కనిపిస్తాయి. అందుకే స్పిరిట్ లో అవి లేకుండా జాగ్రత్త చూసుకోవాలని ప్రభాస్ చెప్పినట్లు తెలిసింది.

పెంచల్ రెడ్డి జీవిత కథతో ఆపద్భాంధవుడు చిత్రం: భీమగాని సుధాకర్ గౌడ్

పెంచల్ రెడ్డి జీవిత కథతో ఆపద్భాంధవుడు చిత్రం: భీమగాని సుధాకర్ గౌడ్శ్రీ లక్ష్మి ఎడ్యుకేషనల్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్, సంతోష్ ఫిలింస్ బ్యానర్స్ దర్శక నిర్మాత భీమగాని సుధాకర్ గౌడ్. ఆయన రచనా, దర్శకత్వంలో తెరకెక్కించిన చిత్రం "ఆపద్భాంధవుడు". శ్రీ పెంచల్ రెడ్డి. డి. లీలావతి నిర్మించారు. ఈ చిత్రంలో పెంచల్ రెడ్డి, సుధాకర్ గౌడ్, ఝాన్సీ, ప్రతిమ, నాగేశ్వరరావు కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

Chiranjeevi: చిరంజీవితో విశ్వంభర లో సత్యలోకం చూపిస్తున్న వసిష్ఠ

Chiranjeevi: చిరంజీవితో విశ్వంభర లో సత్యలోకం చూపిస్తున్న వసిష్ఠమెగాస్టార్ చిరంజీవితో విశ్వంభర చిత్రం రూపొందిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సినిమా రిలీజ్ కు ఇంకా సమయం వుంది. కానీ సినిమా ఆలస్యం అవుతూనే వుంది. తాజా ఈ సినిమాపై ఆసక్తికర అంశాన్ని దర్శకుడు వెల్లడించారు. చిరంజీవిగారితో కథ చెప్పినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం. రాజమౌళి తోసహా గతంలోనూ పలువురు యమలోకం చూపారు. ఇంద్రలోకం, నాగ లోకం కూడా చూపించారు. కానీ పురాణాల్లో 14 లోకాలున్నాయని విన్నాం. అందులో సత్య లోకం వుంది.

Gautham Tinnanuri: దర్శకుడు గౌతమ్ తిన్ననూరి డైలమాలో వున్నారా !

Gautham Tinnanuri: దర్శకుడు గౌతమ్ తిన్ననూరి డైలమాలో వున్నారా !నానితో జెర్సీ సినిమా తీసిన దర్శకుడు గౌతమ్ తిన్ననూరి ప్రస్తుతం ఏ సినిమా చేయాలనే డైలమాలో వున్నట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. విజయ్ దేవరకొండ తో తీసిన కింగ్‌డమ్ బ్లాక్ బస్టర్ విజయాన్ని చవిచూస్తుందని అనుకున్నారు. కానీ ఓపెనింగ్స్ బాగానే వచ్చినా రొటీన్ ఫార్మెట్ వుండడంతోపాటు అందులో కొన్ని సన్నివేశాలు హాలీవుడ్ సినిమాల కాపీగా పేరు వచ్చింది. విజయ్ దేవరకొండ పడ్డ కష్టం సినిమాకు లాభాలు తెచ్చిపెట్టలేకపోయింది. చిత్ర నిర్మాత సంస్థ నాగవంశీ సక్సెస్ అని పేర్కొన్నా ఆ తర్వాత కలెక్షన్లు డ్రాప్ అయ్యాయి.
