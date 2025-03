దానికి "పనికి తిరిగి వచ్చే ముందు ఒక చిన్న స్నాక్ బ్రేక్" అని క్యాప్షన్ ఇచ్చారు. ఆ వీడియోకు "త్వరలో సేవలు అందిస్తున్నాను" అనే క్యాప్షన్‌ను కూడా జోడించారు. ఆ క్లిప్ అప్పటి నుండి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ముఖ్యంగా, భారత మాజీ క్రికెటర్లు యువరాజ్ సింగ్, శిఖర్ ధావన్ ఈ వీడియోను లైక్ చేశారు.

బిల్ గేట్స్ తన ప్రస్తుత భారత పర్యటన సందర్భంగా ఇటీవల భారత పార్లమెంటును కూడా సందర్శించారు. అదనంగా, ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుతో సమావేశమై రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అనేక కీలక ఒప్పందాలపై చర్చించారు. గత మూడు సంవత్సరాలలో బిల్ గేట్స్ భారతదేశాన్ని సందర్శించడం ఇది మూడవసారి.

Bill Gates shared a clip with Sachin Tendulkar having a Vada Pav

"A snack break before we get to work" pic.twitter.com/284VWHZbdL