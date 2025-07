Couple: బైకుపై అంకుల్-ఆంటీల రొమాన్స్.. హగ్గులు, కిస్సులతో ఈ లోకాన్ని మరిచిపోయారు.. (video)

హీరోహీరోయిన్లుగా తమను భావించిన ఆ జంట సిగ్గు లేకుండా రోడ్డుపైనే రెచ్చిపోయారు. బైకును భర్త డ్రైవ్ చేస్తుండగా అ బైకు ట్యాంక్‌పై అపొజిట్‌లో కూర్చుని భర్తతో అతని భార్య రొమాన్స్ చేయడం మొదలుపెట్టింది.

ఎవరైనా చూస్తే ఏం అనుకుంటారు అనేదే మరిచిపోయారు. తమది ఈ లోకం కాదన్నట్లుగా ప్రవర్తించారు.ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు ఆ జంటను తిట్టిపోస్తున్నారు. ఇలాంటి వాళ్లకు కఠినమైన శిక్ష విధించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

#Pune Couple Caught #Romancing on #MovingBike in Broad Daylight, Video Goes Viral https://t.co/YLkS8IqzDe pic.twitter.com/bR0H5Vtp8x