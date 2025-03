Champions Trophy: దక్షిణాఫ్రికాపై కివీస్ గెలుపు.. సచిన్ రికార్డును బ్రేక్ చేసిన రచిన్ రవీంద్ర (video)

2000లో టైటిల్ గెలుచుకున్న బ్లాక్‌క్యాప్స్ తరఫున, కెప్టెన్ మిచెల్ సాంట్నర్ 3-43తో బౌలర్లలో ఎంపికయ్యాడు, గ్లెన్ ఫిలిప్స్, మాట్ హెన్రీ తలా రెండు వికెట్లు పడగొట్టారు. మైఖేల్ బ్రేస్‌వెల్, రాచిన్ రవీంద్ర తలా ఒక వికెట్ సాధించడంతో న్యూజిలాండ్ విజయం సాధించింది.

దీంతో ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్‌లో భారత్‌తో కివీస్ తలపడనుంది. తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న రవీంద్ర 101 బంతుల్లో 108 పరుగులు చేసి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. విలియమ్సన్ 94 బంతుల్లో 102 పరుగులు చేసి రెండో వికెట్‌కు 154 బంతుల్లో 164 పరుగులు జోడించాడు. డారిల్ మిచెల్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్ ఇద్దరూ 49 పరుగులతో రాణించారు.

లుంగి ఎన్గిడి, కగిసో రబాడ, వియాన్ ముల్డర్ వికెట్లు పడగొట్టారు. కానీ చాలా పరుగులు ఇచ్చారు. న్యూజిలాండ్ ఇన్నింగ్స్ ప్రారంభంలో రవీంద్ర, విల్ యంగ్ పెద్దగా ఇబ్బంది పడలేదు. అనంతరం సౌతాఫ్రికా నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 9 వికెట్లకు 312 పరుగులే చేసి ఓటమిపాలైంది. కెప్టెన్ టెంబా బవుమా(71 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, సిక్స్‌తో 56), రాసీ వాన్ డెర్ డస్సెన్(66 బంతుల్లో 4 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లతో 69) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. చివర్లో డేవిడ్ మిల్లర్(67 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 4 సిక్స్‌లతో 100 నాటౌట్) అజేయ శతకంతో ఒంటరి పోరాటం చేశాడు. భారీ లక్ష్యాన్ని చేధించే క్రమంలో సఫారీ బ్యాటర్లు ఒత్తిడికి చిత్తయ్యారు.

న్యూజిలాండ్ బౌలర్లలో మిచెల్ సాంట్నర్(3/43) మూడు వికెట్లు తీయగా.. గ్లేన్ ఫిలిప్స్(2/27), మ్యాట్ హెన్రీ(2/43) రెండేసి వికెట్లు పడగొట్టారు. మైకేల్ బ్రేస్‌వెల్‌(1/53), రచిన్ రవీంద్ర తలో వికెట్ తీసారు. ఈ గెలుపుతో ఆదివారం దుబాయ్ వేదికగా జరిగే ఫైనల్లో టీమిండియాతో న్యూజిలాండ్ అమీతుమీ తేల్చుకోనుంది.

Rachin Ravindra's 108(101) ball by ball against South Africa in CT SemiFinal ????pic.twitter.com/BXvN4tJwl2