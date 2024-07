Marine Drive: మహిళ స్పృహతప్పి పడిపోతే.. పోలీస్ భుజాన్నేసుకుని? (video)

అయితే ఈ బస్ పరేడ్ సందర్భంగా వేలాది మంది జనం రోడ్లపైకి రావడం ప్రపంచ కప్ గెలిచిన సందర్భంగా తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. కానీ ఈ భారీ జనసంద్రంతో ఇబ్బందులు తప్పలేదు. పోలీసులకు ఈ జనాన్ని అదుపు చేయడం చాలా కష్టతరంగా మారింది.

ట్వంటీ 20 ప్రపంచ కప్‌లో భారతదేశం సాధించిన విజయాన్ని పురస్కరించుకుని, జూలై 4న ముంబైలోని మెరైన్ డ్రైవ్‌కు వేల సంఖ్యలో ప్రజలు తరలివచ్చారు.

ఈ సందర్భంగా ఈ మెరైన్ డ్రైవ్ సందర్భంగా ఓ పోలీస్ పడిన అవస్థకు సంబంధించిన వీడియో ఇంటర్నెట్‌లో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో ఒక పోలీసు వ్యక్తి స్పృహ తప్పి పడిన మహిళను భుజాన్ని వేసుకుని గుంపు నుంచి బయటికి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రయత్నించాడు.

అయితే ఆ గుంపు అతనిని వెనక్కి నెట్టడంతో సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నాడు. ఆ మహిళను ఆ గుంపు నుంచి బయటికి ప్రయత్నం సఫలమైనట్లు తెలియట్లేదు. ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు.

ఇలాంటి గుంపుతో వున్న ప్రదేశానికి ఎందుకు రావడమని ఆ మహిళను కొందరు తిడుతుంటే.. ఇలాంటి జనసందోహంతో కూడిన విజయోత్సవం అవసరమా అని మరికొందరు అంటున్నారు.

జనాల మధ్య ఇరుక్కుపోతే.. పరిస్థితి ఏంటని అర్థం చేసుకోవాలని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. మరికొందరు అంత జనాన్ని లెక్కచేయకుండా మహిళను కాపాడేందుకు ఆ పోలీస్ చేసిన సాహసాన్ని చాలామంది మెచ్చుకుంటున్నారు.

Dear Mumbaikar’s … Is this a spirit or sheer craziness ? #MumbaiMeriJaan #T20WorldChampion pic.twitter.com/jtwjuBPkfg