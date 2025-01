ఐసీసీ మహిళల అండర్-19 టీ20 ప్రపంచ కప్ 2025: అదరగొట్టిన తెలుగు యువతి త్రిష

సానికాతో కలిసి గొంగాడి త్రిష భారత్‌ స్కోరును 208-1కి చేర్చింది. స్కాట్లాండ్ టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న తర్వాత, ఓపెనర్లు కమలినీ, త్రిష గొంగాడి బౌండరీలతో విరుచుకపడ్డారు. దీనితో పవర్‌ప్లే ముగిసే సమయానికి భారత్ 67-0తో బలమైన స్కోరును సాధించింది.

India defeated Scotland by 150 runs at Bayuemas Oval Stadium in Kuala Lumpur, Malaysia.



Brief Score:

India ???????? : 208/1 (20 overs)

Scotland????????????????????????: 58/10 (14 overs)



Gongadi Trisha: 110* runs (59 balls) #INDvSCO |… pic.twitter.com/VVFIdQV5NK