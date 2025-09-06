పాకిస్తాన్ దక్షిణాఫ్రికాతో రెండు టెస్టులు ఆడనుంది. ఇది వారి ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ (డబ్ల్యూటీసీ) సైకిల్ ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది. పాకిస్తాన్లో జరిగే రెండు టెస్టుల సిరీస్ దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత జరుగనుంది. ఇది ఆ దేశంలో తొలి వైట్ బాల్ టూర్ కావడం విశేషం.
ప్రస్తుత డబ్ల్యూటీసీ మేస్ హోల్డర్లు, పాకిస్తాన్, దక్షిణాఫ్రికా మధ్య ప్రారంభ టెస్ట్ అక్టోబర్ 12-16 వరకు లాహోర్లోని గడాఫీ స్టేడియంలో జరుగుతుంది. 2025 ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీకి ముందు ఈ ఐదు రోజుల సిరీస్ జరుగనుంది. రెండవ టెస్ట్ అక్టోబర్ 20 నుండి 24 వరకు రావల్పిండి క్రికెట్ స్టేడియంలో జరగనుంది.
దక్షిణాఫ్రికా చివరిసారిగా జనవరి 2021లో పాకిస్తాన్లో టెస్ట్ల కోసం పర్యటించింది. ఆ సమయంలో వారు 2-0 తేడాతో ఓడిపోయారు. టెస్ట్ సిరీస్ తర్వాత, దక్షిణాఫ్రికా-పాకిస్తాన్ అక్టోబర్ 28 నుండి నవంబర్ 1 వరకు జరిగే మూడు T20Iలలో తలపడతాయి.
మొదటి ఆట రావల్పిండిలో, మిగిలిన రెండు మ్యాచ్లు లాహోర్లో జరుగుతాయి. ఈ పర్యటన నవంబర్ 4-8 వరకు ఫైసలాబాద్లోని ఇక్బాల్ స్టేడియంలో జరిగే మూడు వన్డేలతో ముగుస్తుంది. ఈ మైదానం 17 సంవత్సరాల తర్వాత వన్డే మ్యాచ్కు ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. చివరిసారిగా 2008 ఏప్రిల్లో పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ను ఏడు వికెట్ల తేడాతో ఓడించిన తర్వాత.
17 సంవత్సరాల తర్వాత ఫైసలాబాద్కు వన్డే క్రికెట్ తిరిగి రావడం ఒక ప్రత్యేక క్షణం అని పీసీబీ తెలిపింది.
దక్షిణాఫ్రికా పాకిస్తాన్ పర్యటన- పూర్తి షెడ్యూల్
అక్టోబర్ 12-16: మొదటి టెస్ట్, గడాఫీ స్టేడియం, లాహోర్
అక్టోబర్ 20-24: 2వ టెస్ట్, రావల్పిండి క్రికెట్ స్టేడియం, రావల్పిండి
అక్టోబర్ 28: మొదటి T20I, రావల్పిండి క్రికెట్ స్టేడియం, రావల్పిండి
అక్టోబర్ 31: 2వ T20I, గడాఫీ స్టేడియం, లాహోర్
నవంబర్ 1: 3వ T20I, గడాఫీ స్టేడియం, లాహోర్
నవంబర్ 4: 1వ ODI, ఇక్బాల్ స్టేడియం, ఫైసలాబాద్
నవంబర్ 6: 2వ ODI, ఇక్బాల్ స్టేడియం, ఫైసలాబాద్
నవంబర్ 8: 3వ ODI, ఇక్బాల్ స్టేడియం, ఫైసలాబాద్