ద్రవిడ్ కాలికి గాయం.. క్రచెస్ సాయంతో నడిచాడు.. అభిమానుల్లో ఆందోళన... ఫోటోలు వైరల్

రాబోయే ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) సీజన్‌లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టుకు ద్రవిడ్ ప్రధాన కోచ్‌గా వ్యవహరించనున్నారు. ఐపీఎల్ సన్నాహాల్లో భాగంగా రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు ప్రస్తుతం జైపూర్‌లోని ఒక శిబిరంలో తీవ్రమైన శిక్షణ పొందుతోంది.

అయితే, చాలా రోజులుగా శిబిరం నడుస్తున్నప్పటికీ, ఇటీవల వరకు ద్రవిడ్ అక్కడ కనిపించలేదు. బుధవారం, అతను శిబిరంలో మొదటిసారి కనిపించాడు,. కానీ అతని పరిస్థితి అభిమానులలో ఆందోళనను రేకెత్తించింది. ద్రవిడ్ కాలికి పెద్ద బ్యాండేజ్ కట్టుకుని, క్రచెస్ వాడుతున్న చిత్రాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో, అతను కోలుకుంటాడా అని అతని మద్దతుదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

కర్ణాటక రాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ (KSCA) గ్రూప్ 3 సెమీఫైనల్ మ్యాచ్‌లో బెంగళూరుకు చెందిన విజయ్ క్రికెట్ క్లబ్ తరపున ద్రవిడ్ ఆడుతున్నప్పుడు ఈ గాయం సంభవించింది. అతను తన కుమారుడు అన్వే ద్రవిడ్‌తో కలిసి ఆడి 28 బంతుల్లో 29 పరుగులు చేశాడు.

అయితే, వికెట్ల మధ్య పరిగెడుతున్నప్పుడు, ద్రవిడ్ కాలులో నొప్పి వచ్చింది. అసౌకర్యం పెరగడంతో, అతను మైదానం వదిలి చికిత్స కోసం డ్రెస్సింగ్ రూమ్‌కు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. వైద్య సహాయం తర్వాత, ద్రవిడ్ ఇప్పుడు రాజస్థాన్ రాయల్స్ శిబిరంలో చేరాడు. ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని అభిమానులు ఆకాంక్షించారు.

Rahul Dravid got injured while playing cricket at his home town but he has arrived in Rajasthan to look after the progress of his team for IPL 2025.



- A BIG SALUTE TO THE WALL ???? pic.twitter.com/bSqaYQ4BRT