తాగి బండిని నడిపాడు.. కారు డ్రైవింగ్ చేస్తూ 8 బైకులను ఢీకొట్టాడు... (video)

సూర్యారెడ్డి అనే స్థానిక జర్నలిస్ట్ ఈ వీడియోను ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశాడు. జనగాం లోని సూర్యాపేట రోడ్డులో కారు డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోయి ఎనిమిది వాహనాలను ఢీకొట్టడంతో ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో ఒక మహిళకు తీవ్ర గాయాలు కాగా, ఇద్దరు వ్యక్తులకు స్వల్ప గాయాలు అయ్యాయి.

ఈ ఘటన సమీపంలోని సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డైంది. పట్టపగలు జరిగిన ఈ ప్రమాద దృశ్యాలు ఆన్‌లైన్‌లో వైరల్ అయ్యాయి. కారులో నలుగురు మధ్య వయస్కులైన ప్రయాణికులు ఉన్నారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు మద్యం మత్తులో ఉన్న డ్రైవర్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

A speeding car lost control and rammed into 8 bikes on #Suryapet Road in #Jangaon. Causing a woman suffered grievous injuries, while 2 others escaped with minor injuries. The terrifying moment was captured on #CCTV.

The #CarAccident raised serious #RoadSafety concerns. Suspects… pic.twitter.com/hnQ21KfymI