శుక్రవారం, 7 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 7 నవంబరు 2025 (22:09 IST)

షమీకి మళ్లీ షాక్: హసిన్‌కు నెలకు రూ.4లక్షల భరణం చాలదట.. రూ.10లక్షలు కావాలట..

Mohammed Shami
తన భార్య హసిన్ జహాన్ తన నెలవారీ భరణాన్ని పెంచాలని కోరుతూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై భారత క్రికెటర్ మొహమ్మద్ షమీ, పశ్చిమ బెంగాల్ ప్రభుత్వానికి సుప్రీంకోర్టు నోటీసు జారీ చేసింది. క్రికెటర్ షమీతో పాటు ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీనిపై తమ స్పందనలను సమర్పించడానికి నాలుగు వారాల సమయం ఇచ్చింది. 
 
కోల్‌కత్తా హైకోర్టు మునుపటి ఉత్తర్వు ప్రకారం, హసిన్ జహాన్ ప్రస్తుతం తనకు నెలకు రూ.1.5 లక్షలు, తన కుమార్తెకు రూ.2.5 లక్షలు అందుకుంటున్నారు. అయితే, ఈ మొత్తం వారి జీవనశైలిని కొనసాగించడానికి, అవసరమైన ఖర్చులను తీర్చడానికి సరిపోదని జహాన్ సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపారు. అందుచేత నెలకు పది లక్షల భరణం కావాలని కోర్టుకు తెలియజేశారు. 
 
2018లో ప్రారంభమైన షమీ, జహాన్ మధ్య దీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతున్న న్యాయ పోరాటంలో ఇది ఒక కొత్త అధ్యాయాన్ని సూచిస్తుంది. గృహ హింస, వరకట్న వేధింపుల ఆరోపణలతో వారి వివాహ జీవితానికి బ్రేక్ పడింది.

ఈ నేపథ్యంలో ఐపీఎల్‌లో సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న షమీ భారతదేశం తరపున స్థిరమైన ప్రదర్శన ఇస్తూనే ఉన్నాడు. క్రికెట్‌పై తన దృష్టిని కొనసాగిస్తున్నాడు. గత ఇంటర్వ్యూలో, తన వ్యక్తిగత సమస్యల గురించి అడిగినప్పుడు, షమీ గతం గురించి ఆలోచించకూడదని చెప్పాడు. 
 
"నేను దేనికీ చింతించడం లేదు. పోయినది పోయింది. నేను నా క్రికెట్‌పైనే దృష్టి పెడుతున్నాను" అని షమీ చెప్పాడు. ప్రస్తుతం జహాన్ భరణం పెంపు విచారణపై సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలపై షమీ ఎలాంటి వివరణ ఇస్తారో వేచి చూడాలి.

Kurnool Bus Accident: కర్నూలు ఘటన.. బస్సు ఓనర్ అరెస్ట్

Kurnool Bus Accident: కర్నూలు ఘటన.. బస్సు ఓనర్ అరెస్ట్కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం తర్వాత జరిగిన ఒక పెద్ద పరిణామంలో, వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ యజమాని వేమూరి వినోద్‌ను కర్నూలు పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అతన్ని కోర్టు ముందు హాజరుపరిచి, తరువాత జ్యుడీషియల్ రిమాండ్‌కు తరలించారు. వేమూరి ట్రావెల్స్ బస్సు బైక్‌ను ఢీకొట్టి మంటల్లో చిక్కుకుని 20 మంది ప్రయాణికులు సజీవ దహనం కావడంతో ఈ విషాద సంఘటన జరిగింది.

రేవంత్ రెడ్డి ఓ బ్లాక్‌మెయిలర్.. జూబ్లీహిల్స్‌ ప్రజలు కాంగ్రెస్‌కు ఓటేస్తే అంతే సంగతులు: హరీష్

రేవంత్ రెడ్డి ఓ బ్లాక్‌మెయిలర్.. జూబ్లీహిల్స్‌ ప్రజలు కాంగ్రెస్‌కు ఓటేస్తే అంతే సంగతులు: హరీష్బీఆర్ఎస్ నేత, మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు విలేకరుల సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు, ఆయనను బ్లాక్ మెయిలర్ అని పిలిచారు. బెదిరింపులు, భయపెట్టే వ్యూహాల ద్వారా రేవంత్ జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో ఓట్లను పొందడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. బీఆర్ఎస్‌కు ఓటు వేస్తే వారి రేషన్ కార్డులు ఆగిపోతాయని ముఖ్యమంత్రి ప్రజలను బెదిరిస్తున్నారని హరీష్ రావు ఆరోపించారు.

Pawan Kalyan: అధికారుల పనితీరుపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం తీవ్ర అసంతృప్తి

Pawan Kalyan: అధికారుల పనితీరుపై ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం తీవ్ర అసంతృప్తిఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ తన శాఖల్లోని అధికారుల పనితీరుపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. తగినంత నిధులు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, అభివృద్ధి పనులు ఆశించిన వేగంతో సాగడం లేదని ఆయన గుర్తించారు. శుక్రవారం, పవన్ కళ్యాణ్ మంగళగిరిలోని తన క్యాంప్ కార్యాలయంలో పంచాయతీరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి, అటవీ శాఖల ఇంజనీర్లు, అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు.

తెలంగాణలో కొత్త రాజకీయ సమీకరణాలు.. కొత్త ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరంటే?

తెలంగాణలో కొత్త రాజకీయ సమీకరణాలు.. కొత్త ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఎవరంటే?తెలంగాణలో కొత్త రాజకీయ సమీకరణాలు పుట్టుకొస్తున్నాయి. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో కుల గణన నిర్వహించిన తర్వాత, తెలంగాణ ప్రభుత్వం విద్య, ఉపాధి, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో వెనుకబడిన తరగతుల (బీసీ)లకు 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తామని హామీ ఇచ్చింది. ఈ రిజర్వేషన్లకు చట్టపరమైన ఆమోదం పొందేందుకు ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ఒక బిల్లును ప్రవేశపెట్టింది. తాజా పరిణామంలో, అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ వారి మద్దతు స్థావరాన్ని మరింత బలోపేతం చేయడానికి బీసీ సమాజం నుండి మరొక ఉప ముఖ్యమంత్రిని నియమించాలని యోచిస్తోందని బలమైన చర్చ జరుగుతోంది.

టూవీలర్ ఓవర్.. ఆటోలో ప్రేమ జంట రొమాన్స్.. వీడియో వైరల్

టూవీలర్ ఓవర్.. ఆటోలో ప్రేమ జంట రొమాన్స్.. వీడియో వైరల్కొందరు యువతీయువకులు పబ్లిక్ ప్రదేశాల్లోనే రెచ్చిపోతున్నారు. చుట్టుపక్కల ఎవరు ఉన్నారనేది కూడా పట్టించుకోకుండా రొమాన్స్ చేస్తూ అసభ్యకరంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇటీవల బైకులపై అడ్డదిడ్డంగా కూర్చుని రొమాన్స్ చేస్తూ కనిపించిన వీడియోలు నెట్టింట వైరల్ అయిన దాఖలాలు వున్నాయి. ఈ వీడియోలను చూసి నెటిజన్లు రకరకాల కామెంట్లు చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇలా టూవీలర్స్‌పై రొమాన్స్ చాలదన్నట్లు.. ఆటోలో కూడా రొమాన్స్ చేస్తామని ఓ ప్రేమ జంట రోడ్డుపై పడింది

Shruti Haasan: అద్భుతమైన నాన్న అంటూ శ్రుతిహాసన్ ఎమోషనల్ పోస్ట్

Shruti Haasan: అద్భుతమైన నాన్న అంటూ శ్రుతిహాసన్ ఎమోషనల్ పోస్ట్శ్రుతి హాసన్ తన తండ్రి కమల్ హాసన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఒక ఎమోషనల్ పోస్ట్ ను షేర్ చేసింది. నాకు ఇష్టమైన వ్యక్తి, అద్భుతమైన నాన్న అని పేర్కొంటూ, ఒక అందమైన వీడియోను పంచుకుంది హీరోయిన్. అద్భుతమైన నాన్నకు..శ్రుతి హాసన్ పోస్ట్ లో ఏముందంటే.. "నాకు ఇష్టమైన వ్యక్తి, అద్భుతమైన నాన్నకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. మీ మ్యాజిక్, ప్రకాశానికి ఏదీ సాటిరాదు. మీరు కలలు కంటూనే ఉండాలి' అని శ్రుతి హాసన్ తన తండ్రికి విషెష్

Virat Karna: శివాలయం సెట్‌లో విరాట్ కర్ణపై నాగబంధం సాంగ్ షూటింగ్

Virat Karna: శివాలయం సెట్‌లో విరాట్ కర్ణపై నాగబంధం సాంగ్ షూటింగ్నాగబంధం ఆధ్యాత్మికత, యాక్షన్, విజువల్ స్ప్లెండర్ మిళితమైన ఓ మ్యసీవ్ సినిమాటిక్ జర్నీ. అభిషేక్ నామా దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం భక్తి, యాక్షన్, మిస్టరీని సమపాళ్లలో కలిపి ప్రేక్షకులను కొత్త ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తుంది. స్కేల్, విజువల్స్, కాన్సెప్ట్.. ఇవన్నీ తెలుగు సినిమా సరిహద్దులను దాటేలా వుంటాయి.

Kamal hasan: కమల్ హాసన్ జన్మదినం సందర్భంగా అన్బరివ్ తో చిత్రం ప్రకటన

Kamal hasan: కమల్ హాసన్ జన్మదినం సందర్భంగా అన్బరివ్ తో చిత్రం ప్రకటనయూనివర్సల్ హీరో కమల్ హాసన్ మరో ఎక్సయిటింగ్ వెంచర్‌ను అనౌన్స్‌ చేశారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ తో పాపులర్ స్టంట్ కొరియోగ్రాఫర్లు అన్బరివ్ (అన్బు మణి, అరివు మణి) దర్శకులుగా అరంగేట్రం చేస్తున్నారు. రాజ్ కమల్ ఫిల్మ్స్ ఇంటర్నేషనల్ (RKFI) పై కమల్ హాసన్, ఆర్. మహేంద్రన్ నిర్మించిన ఈ ప్రాజెక్ట్ #KHAA, కమల్ హాసన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అఫీషియల్ గా "హంట్ మోడ్ ఆన్" అనే పవర్ ఫుల్ ట్యాగ్‌లైన్‌తో అనౌన్స్ చేశారు.

DiL Raju: హైదరాబాద్ లో అంతర్జాతీయ షార్ట్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ - దిల్ రాజు

DiL Raju: హైదరాబాద్ లో అంతర్జాతీయ షార్ట్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ - దిల్ రాజుఎప్పటినుంచో నవంబర్ 14 జరగబోయే అంతర్జాతీయ చిల్డ్రన్ ఫెస్టివల్ అనేది కొద్దికాలంగా రాజకీయ కారణాలతో బ్రేక్ పడింది. ఈ విషయం గురించి ఇటీవలే తెలంగాణ ఎఫ్.డి.సి. ఛైర్మన్ దిల్ రాజు ద్రుష్టికి తేగా త్వరలో అన్ని విషయాలు తెలియజేస్తామని తెలిపారు. ఈరోజు ఎఫ్.డి.సి. కార్యాలయంలో జరిగిన సమావేశంలో దిల్ రాజు, సీనియర్ దర్శకుడు సి. ఉమామహేశ్వరరావు పాల్గొని పలు విషయాలు తెలియజేశారు.

Jatadhara review: సుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా చిత్రం జటాధర రివ్యూ

Jatadhara review: సుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా చిత్రం జటాధర రివ్యూనటీనటులు : సుధీర్ బాబు, సోనాక్షి సిన్హా, దివ్య ఖోస్లా, శిల్పా శిరోద్కర్, ఇందిరా కృష్ణ సాంకేతికత: సినిమాటోగ్రాఫర్ : సమీర్ కళ్యాణి, సంగీత దర్శకుడు : రాజీవ్ రాజ్, దర్శకుడు : వెంకట్ కళ్యాణ్ & అభిషేక్ జైస్వాల్, నిర్మాతలు : ఉమేష్ కుమార్ బన్సల్, శివిన్ నారంగ్, అరుణా అగర్వాల్, ప్రేరణ అరోరా, శిల్పా సింఘాల్, నిఖిల్ నందా
