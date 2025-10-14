మంగళవారం, 14 అక్టోబరు 2025
సెల్వి
మంగళవారం, 14 అక్టోబరు 2025 (11:23 IST)

Smriti Mandhana: స్మృతి మంధాన సిక్స్ ప్యాక్.. ఇందులో నిజమెంత?

Smriti Mandhana
Smriti Mandhana
టీమిండియా స్టార్ ఓపెనర్ స్మృతి మంధాన ఎట్టకేలకు ఫామ్‌లోకి వచ్చింది. మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్ 2025 టోర్నీలో ఆస్ట్రేలియాతో వైజాగ్ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్‌లో మంధాన (66 బంతుల్లో 6 ఫోర్లు, 3 సిక్స్‌లతో 80) విధ్వంసకర హాఫ్ సెంచరీతో విజృంభించింది. 
 
ఈ ఇన్నింగ్స్‌లో పలు రికార్డులను తన పేరిట లిఖించుకుంది. ఒక క్యాలెండర్ ఇయర్‌లో 1000 వన్డే పరుగులు చేసిన తొలి బ్యాటర్‌గా చరిత్రకెక్కింది. మహిళల వన్డే క్రికెట్‌లో అత్యంత వేగంగా 5 వేల పరుగుల మైలురాయి అందుకున్న బ్యాటర్‌గానూ నిలిచింది. వన్డేల్లో ఆస్ట్రేలియాపై ఐదు 50 ప్లస్ స్కోర్లు చేసిన తొలి బ్యాటర్‌గానూ రికార్డ్ సాధించింది. స్మృతి మంధానకు సంబంధించిన ఓ ఫొటో నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది. 
 
స్మృతి మంధాన సిక్స్ ప్యాక్ ఫొటో అంటూ కొందరు నెటిజన్లు ఈ ఫొటోను సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు. ప్రాక్టీస్ సెషన్‌లో అలిసిపోయిన స్మృతి మంధాన తన టీషర్ట్ పైకెత్తి ముఖం తుడుచుకుంటున్నట్లుగా ఉన్న ఈ ఫొటో నెట్టింట తీవ్ర చర్చనీయాంశమైంది. అయితే ఇది ఫేక్ ఫొటో అని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. ఏఐ జనరేటెడ్ లేదా ఎడిటింగ్ ఫొటో అని స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది.

Northeast Monsoon: నైరుతి రుతుపవనాలకు బైబై.. వెంటనే ఈశాన్య రుతుపవనాలు వస్తున్నాయిగా..

Northeast Monsoon: నైరుతి రుతుపవనాలకు బైబై.. వెంటనే ఈశాన్య రుతుపవనాలు వస్తున్నాయిగా..నైరుతి రుతుపవనాలు అక్టోబర్ 16 నాటికి ఉపసంహరించుకునే అవకాశం ఉంది. అయితే వెంటే ఈశాన్య రుతుపవనాలు రాయలసీమ ప్రాంతాన్ని తాకే అవకాశం వుంది. ఈ ప్రభావంతో కొన్ని ప్రాంతాలలో ఆకాశం పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉండవచ్చని, కొన్ని జిల్లాల్లో రాబోయే రెండు మూడు రోజులు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఐఎండీ అమరావతి తెలిపింది. ఈ సంవత్సరం నైరుతి రుతుపవనాల ప్రయాణం చాలా ప్రత్యేకమైనది.

నవంబరులో వివాహం జరగాల్సింది.. ఇంతలోనే రైల్వే ట్రాక్‌పై ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.. (video)

నవంబరులో వివాహం జరగాల్సింది.. ఇంతలోనే రైల్వే ట్రాక్‌పై ప్రాణాలు కోల్పోయాడు.. (video)సోషల్ మీడియాలో వీడియోలు వైరల్ అవుతూ వుంటాయి. ఆదివారం గ్రేటర్ నోయిడాకు చెందిన తుషార్ అనే యువకుడు బైక్‌పై.. దాద్రి రైల్వే ట్రాక్‌ వద్దకు వచ్చాడు. అయితే రైలు రావడానికి ఇంకా కొంత సమయం ఉండడంతో బైక్‌పైనే ట్రాక్‌ను దాటడానికి ప్రయత్నించాడు. అయితే అదే సమయంలో అనుకోకుండా బైక్‌ అదుపు తప్పింది. దీంతో బైక్‌తో పాటు రైలు పట్టాలపై పడిపోయాడు. వెంటనే తేరుకొని బైక్‌ను తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుండగానే.. రైలు దగ్గరకు వచ్చింది. దాన్ని గ్రహించి పక్కకు పరిగెత్తడానికి ప్రయత్నించాడు. కానీ అప్పటికే జరగరాని ఘోరం జరిగిపోయింది.

కరీంనగర్‌లో సామూహిక అత్యాచారం.. వాట్సాప్‌ గ్రూపుల్లో వీడియో వైరల్

కరీంనగర్‌లో సామూహిక అత్యాచారం.. వాట్సాప్‌ గ్రూపుల్లో వీడియో వైరల్కరీంనగర్‌ జిల్లా కొత్తపల్లి పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధిలో ఘోరం చోటుచేసుకుంది. ఓ బాలికపై ఇద్దరు యువకులు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. అనంతరం ఈ దుశ్చర్యను వీడియో తీసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో పోస్టు చేశారు. ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. కరీంనగర్ జిల్లా, కొత్తపల్లి మండలంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన బాలికపై అదే గ్రామానికి చెందిన ఇద్దరు యువకులు లైంగిక దాడికి పాల్పడ్డారు. అక్కడితో ఆగకుండా అత్యాచారాన్ని సెల్‌ ఫోన్‌లో చిత్రీకరించి, సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ చేశారు.

నేడు ఢిల్లీలో ఏపీ భవిష్యత్‌ను మార్చే కీలక ఒప్పందం..

నేడు ఢిల్లీలో ఏపీ భవిష్యత్‌ను మార్చే కీలక ఒప్పందం..ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర భవిష్యత్‌, ఆర్థిక స్వరూపాన్నే మార్చే దిశగా ఒక చారిత్రాత్మక ఒప్పందం కుదరనుంది. టెక్నాలజీ దిగ్గజం గూగుల్‌తో ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకోనుంది. ఈ ఒప్పందం మేరకు టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ 10 బిలియన్ డాలర్లు (రూ.88628 కోట్లు) పెట్టుబడులు పెట్టనుంది. ఈ భారీ వ్యయంతో రాష్ట్రంలో హైపర్ స్కేల్ డేటా సెంటర్‌తో పాటు దేశంలోనే తొలి గూగుల్ ఏవీ హబ్‌ను ఏర్పాటు చేయనుంది. ఇందుకు సంబంధించిన అవగాహనం ఒప్పందంపై మంగళవారం ఢిల్లీలో సంతకాలు జరుగనున్నాయి.

ఖమ్మంలో దారుణం : 14 యేళ్ల విద్యార్థిపై మూడేళ్లుగా టీచర్ లైంగిక దాడి - తెలియగానే సూసైడ్

ఖమ్మంలో దారుణం : 14 యేళ్ల విద్యార్థిపై మూడేళ్లుగా టీచర్ లైంగిక దాడి - తెలియగానే సూసైడ్తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఖమ్మం జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. 14 యేళ్ల విద్యార్థిపై ఓ ఉపాధ్యాయుడు మూడేళ్ళుగా లైంగికదాడికి పాల్పడుతూ వచ్చాడు. దసరా సెలవులకు ఇంటికి వెళ్లిన బాలుడు తనపై జరుగుతున్న దారుణాన్ని తల్లిదండ్రులకు చెప్పాడు. దీంతో వారు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో టీచరుపై పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఈ విషయం తెలియగానే ఆ టీచర్ పురుగుల మందు సేవించి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన జిల్లాలోని కొణిజర్ల మండల పరిధిలో సోమవారం జరిగింది.

Srileela: ఏజెంట్ మ్రిచిగా శ్రీలీల ఫస్ట్ లుక్ - కొత్త ట్విస్ట్

Srileela: ఏజెంట్ మ్రిచిగా శ్రీలీల ఫస్ట్ లుక్ - కొత్త ట్విస్ట్కథానాయిక శ్రీలీల తన తదుపరి సినిమాలో ఏజెంట్ మ్రిచిగా ఫస్ట్ లుక్ తో సోషల్ మీడియాను అలరించింది. ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి పెద్దగా ఏమీ షేర్ కాలేదు. ఈ అద్భుతమైన పోస్టర్ యాక్షన్-ప్యాక్డ్ ఎంటర్టైనర్ నిర్మాణంలో ఉందని సూచిస్తుంది. ఇటీవల, బాబీ డియోల్ కూడా ప్రొఫెసర్ గా కొత్త లుక్ ని షేర్ చేశాడు. ప్రాజెక్ట్ గురించి వెల్లడించలేదు.

Vishnu Vishal: విష్ణు విశాల్... ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ ఆర్యన్ రాబోతోంది

Vishnu Vishal: విష్ణు విశాల్... ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ ఆర్యన్ రాబోతోందితెలుగు ప్రేక్షకులకు సుపరిచితుడైన హీరో విష్ణు విశాల్.. ఆర్యన్ అనే ఇన్వెస్టిగేటివ్ థ్రిల్లర్ తో వస్తున్నారు. విష్ణు విశాల్ స్టూడియోస్, శుభ్ర & ఆర్యన్ రమేష్ లతో కలిసి నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి ప్రవీణ్ కె దర్శకత్వం వహించారు. మేకర్స్ ఇటీవల టీజర్ ను విడుదల చేశారు. దీనికి అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది.

Sri Vishnu: మిత్ర మండలి ని మైండ్‌తో కాకుండా హార్ట్‌తో చూడండి : శ్రీ విష్ణు

Sri Vishnu: మిత్ర మండలి ని మైండ్‌తో కాకుండా హార్ట్‌తో చూడండి : శ్రీ విష్ణు‘తిప్పరామీసం టైంలో విజయ్ ఏడీగా పని చేశారు. మిత్ర మండలి పెద్ద హిట్ అవుతుంది. విజయ్ కోసం ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇలా వచ్చి సపోర్ట్ చేయడం ఆనందంగా ఉంది. రాగ్ మయూర్, విష్ణు, ప్రసాద్ ఇలా అందరూ నాకు ఇష్టం. ప్రియదర్శి ఎప్పుడూ ఎనర్జీగానే ఉంటాడు. ఆయన మంచి కథల్ని ఎంచుకుంటూ ఉంటాడు. ఇలానే ఎప్పుడూ మంచి కథలు, సినిమాల్ని చేస్తూ వెళ్లాలి అని శ్రీ విష్ణు అన్నారు.

తెలుసు కదా ఒక రాడికల్ సినిమా అవుతుంది : సిద్ధు జొన్నలగడ్డ

తెలుసు కదా ఒక రాడికల్ సినిమా అవుతుంది : సిద్ధు జొన్నలగడ్డసిద్ధు జొన్నలగడ్డ మోస్ట్ ఎవైటెడ్ కమింగ్-ఆఫ్-ఏజ్ మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ ఎంటర్టైనర్ 'తెలుసు కదా' టీజర్, రెండు పాటలతో సంచలనాన్ని సృష్టించింది. ప్రముఖ స్టైలిస్ట్ నీరజా కోనైస్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రాన్ని పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టిజి విశ్వ ప్రసాద్, కృతి ప్రసాద్ నిర్మించారు. ఎస్ థమన్ సంగీతం అందించారు. మేకర్స్ ఈ సినిమా థియేట్రికల్ ట్రైలర్‌ను లాంచ్ చేశారు.

Sundeep Kishan: సూపర్ సుబ్బు సిరీస్.. సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ... సందీప్ కిషన్

Sundeep Kishan: సూపర్ సుబ్బు సిరీస్.. సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ... సందీప్ కిషన్దర్శకుడు మల్లిక్ రామ్ మాట్లాడుతూ.. సూపర్ సుబ్బు ఆలోచన ఒక అబ్జర్వేషన్ నుంచి పుట్టింది. ఈ రోజుకీ సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మనం ఇంకా గుసగుసలలోనే మాట్లాడుతున్నాం. తల్లిదండ్రులు దాన్ని దాటవేస్తారు, పాఠశాలలు విస్మరిస్తాయి, పిల్లలు అపోహలతో పెరుగుతారు. ఆ మౌనాన్ని ఒక కథగా మార్చాలని అనిపించింది. సుబ్రహ్మణ్యం అనే పాత్ర ద్వారా అవగాహనను ఎలా కలుస్తుందో చూపించాలనుకున్నాం. మాఖీపూర్ ప్రజల, అపోహలు, ఆప్యాయత.. ఇవన్నీ మనందరికీ తెలిసిన గ్రామజీవనాన్ని గుర్తు చేస్తాయి.
