రచిన్ రవీంద్ర వీడియో వైరల్.. బామ్మ దిష్టి తీస్తుంటే ..?

విరాట్ కోహ్లి, రోహిత్ శర్మ లాంటి హేమహేమీల సరసన చోటు సంపాదించాడు. వరల్డ్ కప్‌లో 3 సెంచరీలు చేసిన డెబ్యూ ప్లేయర్‌గా నిలిచాడు. తన తండ్రి ఊరైన బెంగళూరులోనే ఈ రికార్డు సృష్టించడం విశేషం. నవంబర్ 4న పాకిస్థాన్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో అతడీ అద్భుతం చేశాడు. తాజాగా రచిన్ రవీంద్రకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి వైరల్ మారింది.

బెంగళూరులోని నివాసంలో అతడి బామ్మ దిష్టితీస్తున్న వీడియో బయటకు వచ్చింది. బామ్మ దిష్టి తీస్తుంటే బుద్ధిగా కూచున్నాడు రచిన్. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా అతడిపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. అంతేకాదు పెద్దల పట్ల అతడు చూపిస్తున్న గౌరవానికి నెటిజనులు ఫిదా అవుతున్నారు.

Grandparents are ❤️



Rachin Ravindra getting all the love at grandparents home in Bengaluru. pic.twitter.com/ZDhTpDeYST