దళపతి విజయ్ను ఫాలో అవుతున్న విరాట్ కోహ్లీ.. నిజమేనా?
తమిళ నటుడు 'దళపతి' విజయ్, తన మొదటి ప్రయత్నంలోనే ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నికై ఒక సరికొత్త చరిత్రను సృష్టించారు. గత కొన్ని దశాబ్దాల కాలంలో, తన మొదటి స్వతంత్ర ఎన్నికల ప్రచారంలోనే ముఖ్యమంత్రి పదవిని అధిరోహించిన మొట్టమొదటి నటుడు ఆయనే. విజయ్ విషయంలో అత్యంత విశేషమైన విషయం ఏమిటంటే, తనకున్న సినిమా క్రేజ్ను ఆయన అత్యంత సమర్థవంతంగా వినియోగించుకున్నారు.
క్షేత్రస్థాయిలో ఒక పటిష్టమైన వేదికను నిర్మించుకుని, సరైన సమయంలో రాజకీయాల్లోకి భారీ అడుగు వేశారు. విజయ్ ఈ అద్భుత ప్రస్థానాన్ని నిశితంగా గమనించిన చాలామంది, క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ కూడా భవిష్యత్తులో ఇటువంటి ఘనతనే సాధించగలరని అభిప్రాయపడుతున్నారు. వారు లేవనెత్తుతున్న ప్రధాన అంశం ఏమిటంటే, విరాట్ కోహ్లీ ప్రస్తుత తరంలో భారతదేశంలోనే అత్యంత ప్రజాదరణ కలిగిన క్రికెటర్. గత 18 ఏళ్లుగా ఒక్కసారి కూడా విజయం సాధించకపోయినప్పటికీ, ఆర్సీబీ జట్టుపై అభిమానుల్లో నెలకొన్న అంచనాలు, ఆసక్తి దాదాపుగా పూర్తిగా విరాట్ కోహ్లీకున్న క్రేజ్ వల్లే సాధ్యమయ్యాయి.
విరాట్ కోహ్లీ సారథ్యంలోని ఆర్సీబీ జట్టు రెండోసారి ఐపీఎల్ ట్రోఫీని గెలుచుకున్నప్పుడు, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో కనిపించిన సంబరాలు అసాధారణమైనవి. జరుగుతున్న ఈ పరిణామాలన్నింటినీ గమనించిన కొందరు, విరాట్ కోహ్లీకి కూడా దేశవ్యాప్తంగా భారీ అభిమానగణం ఉందని, తమిళనాడులో విజయ్ సాధించిన రాజకీయ విజయం నుండి ఆయన కూడా ఏదో ఒక పాఠం నేర్చుకోవాలని సరదాగా వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు. విరాట్ కోహ్లీకున్న క్రేజ్ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఆయన కూడా విజయ్ అంతటి విజయాన్ని, లేదా అంతకంటే ఎక్కువ విజయాన్ని రాజకీయాల్లో సాధించగలరని వారు సూచిస్తున్నారు.
అయితే, తమిళనాడులో విజయ్ విషయంలో ఒక పద్ధతి పనిచేసింది కాబట్టి, అదే పద్ధతి ఇతర ప్రముఖుల విషయంలోనూ పనిచేస్తుందని చెప్పలేం. అంతకంటే ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, విరాట్ కోహ్లీకి రాజకీయాల్లోకి రావాలనే ఆశయాలు ఏవీ లేవు. ఆయన తన కుటుంబంతో కలిసి ఎక్కువ కాలం లండన్లోనే గడుపుతున్నారు. క్రికెట్ నుండి విరమణ పొందిన తర్వాత కూడా అక్కడే స్థిరపడే అవకాశం ఉంది.
రాజకీయాలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉంటూ, తరచుగా దేశానికి వెలుపలే గడిపే వ్యక్తికి, అత్యంత కఠినమైన సవాళ్లతో కూడిన, నైతిక విలువలు లోపించిన భారత రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించాలనే కోరిక ఉండే అవకాశం చాలా తక్కువని నెటిజన్లు అంటున్నారు.
తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత, సినీ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ ఆ రాష్ట్ర ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన ఎక్స్ వేదికగా ట్వీట్ చేశారు. జనసేన ఊపిరిలూదుకొన్నది తెలంగాణ గడ్డపైనేనని పేర్కొన్నారు. ఈ నేల నుంచే వారసత్వంగా పోరాట పటిమను పుణికి పుచ్చుకున్నదని చెప్పారు. తెలంగాణ సమున్నతంగా అభివృద్ధి చెందాలని ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు తెలిపారు.
జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2026 పరీక్షా ఫలితాలు.. ఏపీకి తొమ్మిదితో పాటు అగ్ర ర్యాంకులు
జేఈఈ (అడ్వాన్స్డ్) 2026 ఫలితాలు వెలువడ్డాయి. ఇందులో ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థులు 9వ ర్యాంకుతో సహా పలు అగ్ర ర్యాంకులను కైవసం చేసుకున్నారు. కామన్ ర్యాంక్ లిస్ట్లోని మొదటి 10 మంది అభ్యర్థులలో, మేడిశెట్టి నాగ సహర్ష జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్ 2026 పరీక్షలో 360 మార్కులకు గాను 312 మార్కులు సాధించి, 9వ ర్యాంకును దక్కించుకున్నారు. ఈ అగ్ర ర్యాంకు సాధించిన విద్యార్థులు ఐఐటీ ముంబైలో బీటెక్ చదవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోగా, మరికొందరు ఐఏఎస్ అధికారి కావడానికి సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షకు హాజరు కావాలని భావిస్తున్నారు. ఇంకొందరు తమ బీటెక్ కోర్సు పూర్తయ్యాక సొంతంగా ఒక 'స్టార్టప్'ను ప్రారంభించడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
జనసేన తెలంగాణ ఆవిర్భావ నవ నిర్మాణ సభకు అనుమతి రాకపోవడంపై తెలంగాణ జనసేన నాయకులు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కొంతమంది తెలంగాణవాదులమంటూ జనసేనపై లేనిపోని అభాండాలు వేస్తూ సభను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. జనసేన నిర్వహించనున్న సభ 2000 మంది ప్రతినిధులతో ఇండోర్ ఏరియాలో జరగనుంది. ఆ సభపై కూడా కొంతమందికి ఎందుకు అంత ఉలికిపడుతున్నారంటూ విమర్శిస్తున్నారు. మరోవైపు తెలంగాణ జనసేన దీనిపై స్పందిస్తూ... రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ మొదలుకుని ఎన్నో రాజకీయ పార్టీలు రేపు సభలు నిర్వహించుకుంటారు, వారందరికీ లేని అడ్డంకులు జనసేన పార్టీకి సృష్టించడం శోచనీయం.
ఆంధ్ర ప్రదేశ్ ప్రజలకు వాతావరణ శాఖ బిగ్ అలెర్ట్ ఇచ్చింది. అదేమిటంటే... మరో 48 గంటల్లో కేరళ రాష్ట్రాన్ని నైరుతి రుతుపవనాలు తాకనున్నట్లు తెలియజేసింది. వీటి ప్రభావం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని 9 జిల్లాలపై వుంటుందని వెల్లడించింది. విశాఖపట్టణం, అనకాపల్లి, ఏలూరు, పశ్చిమగోదావరి, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ చేసారు. దక్షిణ కోస్తాలో ఈదురుగాలులు తీవ్రంగా విస్తాయని, ప్రజలు అప్రమత్తంగా వుండాలని సూచన చేసారు. వర్షం కురిసే సమయంలో పిడుగులు పడవచ్చు కనుక పక్కా ఇళ్లలో తలదాచుకోవాలనీ, చెట్ల కింద- మైదానం వంటి ప్రాంతాల్లో వుండరాదని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
నటి తాప్సీ పన్ను, ఫ్లాట్ బెల్లీ సాధించాలనే తన గత వ్యామోహం గురించి మనసు విప్పి మాట్లాడారు. దాన్ని సాధనలో తాను తనను తాను చాలా హింసించుకున్నానని ఆమె అంగీకరించారు. ఇన్స్టాగ్రామ్లో తాప్సీ పంచుకున్న వివరాల ప్రకారం, ఒకప్పుడు ఫ్లాట్ బెల్లీతో పాటు సౌందర్యం కోసం తాను విపరీతంగా కష్టపడ్డానని తెలిపింది. అయితే, కాలక్రమేణా, పొట్ట కింది భాగంలో కొద్దిగా కొవ్వు ఉండటం పూర్తిగా సాధారణమైన, ఆరోగ్యకరమైన విషయం అని గమనించానని తెలిపింది. ఈ పోస్ట్ చాలా మంది మహిళలను కదిలించింది. తాను ఇప్పుడు తన సహజ శరీరాకృతిని అంగీకరించానని, ఇకపై అవాస్తవ ప్రమాణాల వెంట పడటం లేదని తాప్సీ చెప్పింది.
నిఖిల్ సిద్ధార్థ, సంయుక్త, నభా నటేష్ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం స్వయంభూ. ఈ చిత్రం విఎఫ్.ఎక్స్ పనులను ఇటీవలే నిఖిల్, చిత్ర దర్శకుడు భరత్ కృష్ణమాచారి పర్యవేక్షించారు. ఈ సినిమా పురాణాలకు సంబంధించిన కథగా రూపొందుతోంది. పిక్సెల్ స్టూడియోస్ భువన్, శ్రీకర్ల నిర్మాణంలో, టాగోర్ మధు సమర్పణలో భారీ పీరియడ్ యాక్షన్ గా నిర్మిస్తున్నారు. ఇటీవల విడుదలైన ‘రా రా ధీవరా’ పాట సినిమాపై అంచనాలను మరింత పెంచింది.
ప్రపంచ స్థాయి సినిమా అనుభూతిని ప్రేక్షకులకు అందించడంలో ఎప్పుడూ ముందుండే ఏఎంబీ సినిమాస్, సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు, ఏషియన్ గ్రూప్ అధినేతలు సునీల్ నారంగ్, భరత్ నారంగ్ల భాగస్వామ్యంతో ఏర్పడిన సంస్థ, దక్షిణ భారతదేశంలో తొలి డాల్బీ సినిమాను ప్రారంభించడం నుంచి, హైదరాబాద్లో తొలి HDR by Barco స్క్రీన్లలో ఒకదాన్ని అందించడం వరకు థియేట్రికల్ ఎగ్జిబిషన్ రంగంలో కొత్త ప్రమాణాలను నెలకొల్పింది.
డైరెక్టర్ గుణ శేఖర్ తన విభిన్న కథనాలు, మేకింగ్, టేకింగ్తో తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని ఎప్పటికప్పుడు ఆకట్టుకుంటూనే ఉంటారు. ‘చూడాలని వుంది’, ‘ఒక్కడు’ వంటి బ్లాక్ బస్టర్ హిట్లను ఇచ్చిన గుణ శేఖర్ రీసెంట్గా ‘యుఫోరియా’ అంటూ న్యూ ఏజ్ సినిమాని తెరకెక్కించారు. ‘యుఫోరియా’ చిత్రానికి అద్భుతమైన స్పందన వచ్చింది. పుట్టిన రోజు (జూన్ 2) సందర్భంగా గుణ శేఖర్ మీడియాతో తన సినీ జర్నీకి సంబంధించిన విశేషాలెన్నో పంచుకున్నారు. ఆయన ఏం చెప్పిన సంగతులివే..
లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు తన అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్ట్ 'సింగ్ గీతం' తో ముందుకు వస్తున్నారు. ప్రతిష్టాత్మక బ్యానర్లు వైజయంతి మూవీస్, స్వప్న సినిమా పై నాగ్ అశ్విన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఆయాన్, అహల్యా బమ్రూ, శాలిని కొండెపుడి ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషించారు. రాక్ స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ అందించారు.