Virat Kohli: టెస్టు క్రికెట్కు మళ్లీ ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్న విరాట్ కోహ్లీ...?
టీమిండియా స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ చిన్ననాటి కోచ్ రాజ్కుమార్ శర్మ ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యల తర్వాత, టెస్ట్ క్రికెట్లో కోహ్లీ భవిష్యత్తుపై ఊహాగానాలు మరోసారి మొదలయ్యాయి. ఒక పాడ్కాస్ట్లో ఆయన చేసిన చిన్న వ్యాఖ్య, కోహ్లీ తిరిగి జట్టులోకి వచ్చే అవకాశంపై కొత్త చర్చలకు దారితీసింది. కోహ్లీ మే 12, 2025న అధికారికంగా టెస్ట్ క్రికెట్ నుండి రిటైర్ అయ్యాడు. తద్వారా తన అద్భుతమైన రెడ్-బాల్ కెరీర్కు ముగింపు పలికాడు.
ఇన్నేళ్లుగా, వివిధ పరిస్థితులలో టెస్ట్ క్రికెట్లో భారత్ను ఒక ఆధిపత్య శక్తిగా నిలపడంలో అతను కీలక పాత్ర పోషించాడు. అతను రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన తర్వాత కూడా, చాలామంది అభిమానులు అతను ఈ ఫార్మాట్లోకి తిరిగి వచ్చే అవకాశం గురించి చర్చిస్తూనే ఉన్నారు.
ఒక పాడ్కాస్ట్లో రాజ్కుమార్ శర్మను, కోహ్లీ తన నిర్ణయాన్ని పునఃపరిశీలించవచ్చా అని అడగడంతో ఈ తాజా ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. కోహ్లీ తిరిగి జట్టులోకి రావడం గురించి మాట్లాడమని ఇప్పటికీ చాలామంది తనను సంప్రదిస్తున్నారని శర్మ వెల్లడించారు.
మాజీ భారత కెప్టెన్తో ఈ విషయం చర్చించారా అని నేరుగా అడిగినప్పుడు, శర్మ, "మేము దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాము, ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం" అని బదులిచ్చారు. ఈ వ్యాఖ్య సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో త్వరగా వైరల్ అయింది. కోహ్లీ టెస్ట్ భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన సంభాషణలు తెరవెనుక ఇంకా కొనసాగుతున్నాయనడానికి ఈ వ్యాఖ్యలు మరింత ఆజ్యం పోశాయి.
అయితే, టెస్ట్ క్రికెట్లోకి తిరిగి రావడం గురించి కోహ్లీ స్వయంగా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. అతను 2011లో వెస్టిండీస్ క్రికెట్ జట్టుపై తన టెస్ట్ అరంగేట్రం చేసి, భారతదేశపు అత్యుత్తమ ఆధునిక టెస్ట్ బ్యాటర్లలో ఒకడిగా ఎదిగాడు. కోహ్లీ తన టెస్ట్ కెరీర్ను 123 మ్యాచ్లలో 9,230 పరుగులతో ముగించి, ఈ ఫార్మాట్లో భారతదేశం తరపున నాల్గవ అత్యధిక రన్ స్కోరర్గా నిలిచాడు.
కెప్టెన్గా, అతను 68 టెస్ట్ మ్యాచ్లలో భారతదేశానికి నాయకత్వం వహించి 40 విజయాలను నమోదు చేశాడు. ఇది టెస్ట్ క్రికెట్లో ఒక భారత కెప్టెన్కు అత్యధికంగా నిలిచింది. ప్రస్తుతం, పునరాగమనం గురించి ఎలాంటి ధృవీకరణ లేదు. ఈ చర్చ మొత్తం రాజ్కుమార్ శర్మ సంక్షిప్త వ్యాఖ్యపై మాత్రమే ఆధారపడి ఉంది.
అయితే కోహ్లీ ఇప్పటివరకు తన రిటైర్మెంట్ ప్రణాళికలలో ఎలాంటి మార్పును సూచించలేదు. అయినప్పటికీ, ఆన్లైన్లో వస్తున్న బలమైన స్పందన టెస్ట్ క్రికెట్లో కోహ్లీ శాశ్వత ప్రభావాన్ని మరోసారి హైలైట్ చేస్తుంది. రిటైర్మెంట్ తర్వాత కూడా, అతని వారసత్వం, సాధ్యమయ్యే పునరాగమనం గురించిన సంభాషణలు అభిమానుల మధ్య క్రికెట్ చర్చలలో ఆధిపత్యం చెలాయిస్తూనే ఉన్నాయి.
