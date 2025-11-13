కడుపు నొప్పితో మహిళ స్కానింగుకి వస్తే ప్రైవేట్ భాగాలను తాకుతూ వేధింపులు (video)
బెంగళూరు శివారు ప్రాంతమైన అనేకల్ ప్రాంతంలో తీవ్ర కలకలం రేపిన సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. వైద్య చికిత్స కోసం స్కానింగ్ సెంటర్కు వచ్చిన ఒక మహిళను రేడియాలజిస్ట్ లైంగికంగా వేధించాడని ఆరోపణలు వచ్చాయి. సదరు మహిళ తనకు తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి ఉందని తన భర్తతో కలిసి స్కానింగ్ కేంద్రానికి వెళ్లింది. ఐతే ఆమె వైద్య నిపుణుడిగా తాను విశ్వసించిన వ్యక్తి నుండి భయంకరమైన వేధింపులకు గురైంది.
స్కానింగ్ చేసే ప్రక్రియలో ఆ వ్యక్తి తన చేతిని, ఆ తరువాత ఆమె ప్రైవేట్ భాగాలను అనుచితంగా తాకడం ద్వారా ఆమెపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డాడు. షాక్కు గురైన మహిళ ప్రతిఘటించేందుకు ప్రయత్నించినప్పుడు సదరు వ్యక్తి ఆమెను తీవ్ర పరిణామాలు ఎదుర్కొంటావని బెదిరించాడు, అసభ్యకరమైన భాషను ఉపయోగించాడని, ఎదురు తిరిగి మాట్లాడితే చంపేస్తానని కూడా బెదిరించాడు.
అతడు తనపై చేసిన అఘాయిత్యాన్నంతా ఆమె ధైర్యంతో తన మొబైల్ ఫోన్లో సంఘటనను రికార్డ్ చేసి, నిందితుడిపై బలమైన ఆధారాలను సేకరించింది. ఆమె వెంటనే అనేకల్ పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లి ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసింది. ఐతే పోలీసులు సదరు వ్యక్తిపై ఎలాంటి చర్య తీసుకోలేదని బాధితులు వాపోతున్నారు. ఈ సంఘటనతో గాయపడిన బాధితురాలు ప్రస్తుతం బెంగళూరులోని రాజీవ్ గాంధీ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నది. అనేకల్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. ఇలాంటి సంఘటనలు సమాజంలోని చీకటి కోణాన్ని బయటపెడుతున్నాయి, ఇక్కడ వైద్యులు మరియు వైద్య సిబ్బంది విశ్వసనీయ పాత్రలలో ఉన్న నిపుణులు కూడా తమ రోగుల దుర్బలత్వాన్ని దోపిడీ చేస్తారు.
ఇటువంటి అమానవీయ చర్యలు నేరాలు మాత్రమే కాదు, మానవత్వానికి ద్రోహం. సహాయం కోరుతూ వచ్చిన రోగి లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడే వ్యక్తులకు కఠినమైన శిక్ష విధించాలంటూ డిమాండ్ చేస్తున్నారు.