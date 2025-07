పాఠశాల బాలిక కిడ్నాప్, కారులోకి నెట్టి దౌర్జన్యంగా (video)

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని నోయిడాలో పాఠశాలకు వెళ్లే పిల్లల తల్లిదండ్రులలో తీవ్ర ఆందోళన రేకెత్తిస్తున్న ఒక ఆందోళనకరమైన సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. బుధవారం ఉదయం పాఠశాలకు వెళ్తున్న ఒక మైనర్ బాలికను గుర్తు తెలియని వ్యక్తి పాఠశాల గేటు వెలుపల నుండి కిడ్నాప్ చేశాడు. సెక్టార్ 53లోని గిజోడ్ గ్రామంలోని మదర్ థెరిసా స్కూల్ గేటు దగ్గర ఈ సంఘటన జరిగింది.

కిడ్నాప్‌కు సంబంధించిన సిసిటివి ఫుటేజ్ ఆన్‌లైన్‌లో కనిపించింది. ఉదయం 6:45 గంటల ప్రాంతంలో పాఠశాల యూనిఫాం ధరించి నలుగురు మైనర్ బాలికలు పాఠశాల గేటు వైపు నడుస్తున్నట్లు వీడియోలో కనిపిస్తోంది. ఒక వ్యక్తి తన కారుకు దగ్గరగా, ముందు తలుపు తెరిచి, గేటు దగ్గర నిలబడి ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది.

బాలికలు దగ్గరకు రాగానే ఆ వ్యక్తి వారిలో ఒకరిని ఆపి ఆమెతో మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాడు. అలా మాట్లాడుతూనే అతను అకస్మాత్తుగా ఆమె చేతిని గట్టిగా పట్టుకుని బలవంతంగా కారులోకి నెట్టాడు. బాలిక ప్రతిఘటించినట్లు కనిపిస్తోంది. బాలిక వయస్సు 15 సంవత్సరాలు. ఐతే కిడ్నాప్ జరిగిన కొన్ని గంటల్లోనే, నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు పోలీసులు. కిడ్నాప్‌కు ఉపయోగించిన కారును పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకుని కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

In Gijhor village, Sector 53, Noida, near the Mother Teresa School gate, car-borne miscreants kidnapped a 15-year-old girl. The entire incident was captured on CCTV.

