International Mind-Body Wellness Day 2025: ఒత్తిడి నుంచి గట్టెక్కాలి.. అప్పుడే ఇవన్నీ..? (video)

ఇంటర్నేషనల్ మైండ్-బాడీ వెల్‌నెస్ డే, ఏటా జనవరి 3న నిర్వహించబడుతుంది, మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యం మధ్య అంతర్గత సంబంధాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది. హిప్పోక్రేట్స్ దాని మార్గదర్శకుడిగా పరిగణించబడ్డాడు. అతని అద్భుతమైన అధ్యయనాలు, బోధనలు మైండ్-బాడీ వెల్‌నెస్‌కు ఎంతగానో ఉపయోగపడ్డాయి.

ఇంటర్నేషనల్ మైండ్-బాడీ వెల్‌నెస్ డే మానసిక, శారీరక శ్రేయస్సు మధ్య అంతర్గత సంబంధాన్ని నొక్కి చెప్పడం ద్వారా సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వ్యక్తులను స్వీయ-సంరక్షణ, బుద్ధి సంబంధిత అభ్యాసాలను నొక్కి, వారి జీవనశైలి ఎంపికలను ప్రతిబింబించేలా ప్రోత్సహిస్తుంది.



మనస్సు- శరీరాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం ఒత్తిడి స్థాయిలను తగ్గిస్తుంది. శారీరక, మానసిక, భావోద్వేగ శ్రేయస్సును మెరుగుపరుస్తుంది. మైండ్-బాడీ వెల్నెస్ మీకు ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించడానికి, మంచి నిద్రను పొందడానికి, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

బుద్ధి, ధ్యానం, ఆధ్యాత్మికత, ఆహార మార్పులు, కృతజ్ఞత, మనస్తత్వం, ఉద్దేశ్యం, అలంకరణ, రంగులు వంటి ప్రతిదీ మానసిక, భావోద్వేగ, శారీరక శ్రేయస్సుపై ప్రభావం చూపుతుందని నమ్ముతారు.

మీ శ్రేయస్సును చూసుకోవడానికి మార్గాలను చూద్దాం.

మీ మానసిక మరియు శారీరక శ్రేయస్సును ప్రతిబింబించడానికి కొన్ని నిమిషాలు కేటాయించడం ద్వారా మీ శ్రేయస్సును జాగ్రత్తగా చూసుకోవడానికి ఉత్తమ మార్గం.



మీ జీవితంలోని ఏ అంశాలు ఒత్తిడికి దోహదపడతాయో అర్థం చేసుకోవడానికి సమయాన్ని వెచ్చించండి



ఆరోగ్యకరమైన సమతుల్యతను పెంపొందించే సానుకూల మార్గాలను గుర్తించండి. మనస్సును శాంతపరచడానికి, ఏకాగ్రతను మెరుగుపరచడానికి ధ్యానం, లోతైన శ్వాస వ్యాయామాలను ప్రాక్టీస్ చేయండి.

ఈ కార్యకలాపాలు అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంటాయి. వీటిలో ఒత్తిడి తగ్గింపు, ఆందోళన, నిరాశ తగ్గడం, మెరుగైన జ్ఞాపకశక్తి, మొత్తం సామర్థ్యాన్ని పెంచడం వంటివి ఉన్నాయి. శారీరకంగా, ఇది హృదయ స్పందన రేటు, కార్టిసాల్ స్థాయిలు, రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గిస్తుంది. మస్తిష్క రక్త ప్రవాహాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.



ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి ఎంపికలు: మీ జీవనశైలి ఎంపికలను అంచనా వేయండి. మీ దినచర్యలో వ్యాయామం, ఆహారం, నిద్ర విధానాలను చేర్చండి. ఇంటర్నేషనల్ మైండ్-బాడీ వెల్‌నెస్ డే అనేది మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యం రెండింటికి తోడ్పడే చేతన నిర్ణయాలు తీసుకునేలా వ్యక్తులను ప్రోత్సహించడం.

డిజిటల్ డిటాక్స్ తప్పనిసరి. రీఛార్జ్ చేయడానికి స్మార్ట్ ఫోన్, స్మార్ట్ టీవీల స్క్రీన్‌ల నుండి క్రమం తప్పకుండా విరామం తీసుకోండి.



ప్రకృతిలో ఆరుబయట సమయం గడపండి.

స్థిరమైన కనెక్టివిటీ మానసిక అలసటకు దోహదం చేస్తుంది.

ప్రకృతిలో నడకలు మానసిక పునరుజ్జీవనంకు ఉపయోగపడుతుంది.

సామాజిక మద్దతు: సానుకూల సంబంధాలు, సామాజిక సంబంధాలను పెంపొందించుకోండి. ఇవి భావోద్వేగ శ్రేయస్సుకు గణనీయంగా దోహదపడతాయి.

