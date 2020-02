యాంకర్ మెడలో పాము.. బుసలు కొట్టడంతో గజగజ వణికిపోయింది... (Video)

ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, పాముల భద్రత, విష సర్పాల నుంచి మనల్ని మనం ఎలా కాపాడుకోవాలన్న అంశాలపై అవగాహన కల్పిస్తూ ఓ మహిళా జర్నలిస్టు ఓ ప్రోగ్రాం చేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా తన మెడలో పామును వేసుకుంది. ఆ సమయంలో పాము బుసలు కొట్టడంతో ఆమె భయంతో గజగజా వణికిపోయింది. మూడు సార్లు ఇలా జరిగింది.



ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను స్కై న్యూస్ తమ ట్విట్టర్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేసింది. ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతోంది. ఆస్ట్రేలియాలోని వేల్స్‌లో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. మహిళా జర్నలిస్టు పట్టుకున్న మైకుపై ఆ పాము కాటు వేసినంత పని చేసింది.









An Australian screamed after a draped around her shoulders repeatedly struck at her microphone