మాస్క్ పెట్టుకునేందుకు మారాం చేసిన చిన్నారి... మానవత్వం లేని సిబ్బంది!

తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ ఘటనను పరిశీలిస్తే, ఎలిజ్ అర్భన్ అనే యువతి, తన భర్త, రెండు సంవత్సరాల బిడ్డతో కలిసి యునైటెడ్ ఎయిర్‌లైన్స్‌లో ప్రయాణించేందుకు విమానం ఎక్కింది. ఆపై విమానంలో తాము అత్యంత అవమానాన్ని ఎదుర్కొన్నామని, ఏ మాత్రం కనికరం లేకుండా తమను బలవంతంగా దించేశారని, ఆపై జీవితాంతం తాము యునైటెడ్ ఎయిర్ లైన్స్‌లో ప్రయాణించకుండా నిషేధం విధించారని ఎలిజ్ కన్నీరు పెట్టుకుంటూ, విమానంలో జరిగిన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోను పోస్ట్ చేసింది.

విమానంలో మాస్క్ పెట్టుకోవాలన్న నిబంధన ఉండగా, రెండేళ్ల పాప, తనకు మాస్క్ వద్దని మారాం చేసింది. పాప తండ్రి ఎంతగా బలవంతం చేసినా, ఆ బిడ్డ వినలేదు. ఇంతలో విమానం సిబ్బంది వచ్చి, పాపను తీసుకుని కిందకు దిగాలని సూచించాడు. తాను బిడ్డ ముఖంపై మాస్క్‌ను ఉంచానని, పాప కొంత మారాం చేస్తుందని, కాసేపట్లో సర్దుకుంటుందని చెప్పి చూశాడు.



కానీ విమానం సిబ్బంది వినలేదు. చివరకు వారంతా విమాన సిబ్బంది బలవంతం చేయడంతో కిందకు దిగాల్సి వచ్చింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోను చూసిన వారంతా యునైటెడ్ ఎయిర్ లైన్స్‌పై విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు.







Today we got kicked off of a United flight going from Denver to Newark because our 2yo would not “comply” and keep her on. Go see the full IGTV on my Instagram @elizfulop