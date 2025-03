పేలుడు శిథిలాలు ఫ్లోరిడా, బహామాస్ మీదుగా ఆకాశం గుండా పడిపోవడం కనిపించింది. కొన్ని ముక్కలు కిందకు దిగుతున్నప్పుడు మంటలను విడుదల చేస్తున్నట్లు కనిపించాయి. ఈ సంఘటనను చిత్రీకరించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.

ఈ సంఘటనపై స్పందిస్తూ, స్పేస్ ఎక్స్ వైఫల్యం నుండి విలువైన పాఠాలు నేర్చుకుంటున్నట్లు పేర్కొంది. స్టార్‌షిప్ కార్యక్రమానికి ఇది మొదటి ఎదురుదెబ్బ కాదు.. జనవరిలో ఇదే విధమైన పరీక్షా విమానం కూడా సాంకేతిక కారణాల వల్ల విఫలమైందని స్పేస్‌ఎక్స్ గతంలో అంగీకరించింది.

???? Elon Musk & The Future of Construction! ????



Elon Musk doesn't just build rockets & electric cars. He's also revolutionizing construction! From super-fast tunnels via The Boring Company to Tesla factories built in months.



Fast, efficient, and futuristic, is this the future of… pic.twitter.com/ipU88xhhP5