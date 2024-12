ChatGPT: మైక్రోసాఫ్ట్ మద్దతుతో OpenAI అభివృద్ధి చేసిన చాట్‌బాట్ అయిన ChatGPT ఇప్పుడు గతంలో కంటే మరింత అందుబాటులో ఉంది. గతంలో ప్రత్యేక యాప్ ద్వారా మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేది. చాట్‌జీపీటీ సేవలను ప్రస్తుతం నేరుగా వాట్సాప్‌లో ఉపయోగించవచ్చు.

OpenAI ఈ సేవను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రారంభించింది. వినియోగదారులు (ప్లస్)18002428478 నంబర్ ద్వారా ChatGPTతో సంభాషించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. వినియోగదారులు వాట్సాప్ ద్వారా ప్రశ్నలు అడగవచ్చు. ప్రతిస్పందనలను స్వీకరించవచ్చు. దీని వలన చాట్‌బాట్ రోజువారీ ఉపయోగం కోసం మరింత సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.

భారతీయ వినియోగదారులు కూడా ఈ సేవలను యాక్సెస్ చేయవచ్చు. అదనంగా, ChatGPTని యాక్సెస్ చేయడానికి అదే నంబర్‌కు కాల్స్ చేయవచ్చు. కానీ ఈ ఫీచర్ ప్రస్తుతం యునైటెడ్ స్టేట్స్, కెనడాకు పరిమితం చేయబడింది.

You can now talk to ChatGPT by calling 1-800-ChatGPT (1-800-242-8478) in the U.S. or by sending a WhatsApp message to the same number—available everywhere ChatGPT is. pic.twitter.com/R0XOPut7Qw