ఈ ఫ్లూకీతో పాటు 6 వీధి కుక్కలు ఇప్పుడు నా కుటుంబం: నటి వామికా గబ్బీ (video)
ఇప్పుడు నాతో వున్న ఈ లైలా, జుగ్ను, గబ్బర్, మిలీ, జూలీ, ఫ్లూకీ వీధి కుక్కలు నా కుటుంబం అంటోంది నటి వామికా గబ్బీ. తన ట్విట్టర్ హ్యాండిల్ పోస్టులో ఇలా చెప్పుకొచ్చింది. ఈ చిన్న జీవులు ఒకప్పుడు చెత్త, భద్రత కోసం వీధుల్లో తిరిగాయి. నేడు అవి నా కుటుంబం, నా ఆనందం, బేషరతు ప్రేమ యొక్క నా నిరంతర జ్ఞాపకం. ఈ 79వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా మనం మన దేశ స్వాతంత్ర్యాన్ని జరుపుకుంటున్నాము.
ప్రతి జీవికి అర్హమైన స్వేచ్ఛకు - భయం లేకుండా, గౌరవంగా, ప్రేమతో జీవించే స్వేచ్ఛకు మన హృదయాలను కూడా తెరుస్తామని నేను ఆశిస్తున్నాను. నిజం ఏమిటంటే, వీధి కుక్కల పునరావాసం కోసం ఉన్న విధానాలు క్రమబద్ధంగా, మరింత వ్యవస్థీకృతంగా ఉంటే మనం ఇంతటి ఆందోళనను ఎదుర్కొనేవాళ్ళం కాదు.
ఏదేమైనప్పటికీ ఈ మూగజీవాల పట్ల కనీస కరుణతో వాటి పట్ల దయతో వుండాలని కోరుకుంటున్నాను అంటూ పేర్కొంది.