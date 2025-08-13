stray dogs ఆ 3 లక్షల వీధి కుక్కల్ని చంపేస్తారా? బోరుమని ఏడ్చిన నటి సదా (video)

బోరుమని ఏడ్చేసిన సదా— ChotaNews App (@ChotaNewsApp) August 13, 2025
ఢిల్లీ నుంచి వీధి కుక్కలన్నింటినీ తొలగించాలంటూ సుప్రీంకోర్టు వెలువరించిన తీర్పుపై కొన్ని వర్గాల నుంచి మాత్రం తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సినీ నటి సదా కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది. ‘‘సుప్రీంకోర్టు ఈ తీర్పు నన్ను లోలోపలే చంపేస్తోంది. మన… pic.twitter.com/LvJNdRMtC4
रात को पुलिसकर्मी जब बाइक गश्त पर निकलते हैं तो कई बार #straydogs हमला या पीछा करते हैं। डिलीवरी बॉयस के साथ भी #DogBite घटनाएं खूब होती हैं— Anjali Kataria, DSP ???????? (@AnjaliKataria19) August 11, 2025
स्वच्छ भारत मिशन के बाद खुले मे मानव मल त्याग समाप्त, किंतु कुत्तों के मल-मूत्र पर कोई रोक नहीं?
माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रशंसनीय pic.twitter.com/UheM0MluFA