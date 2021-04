GoogleDoodle కరోనా జాగ్రత్తలు.. వీడియో

ఈ సందర్భంగా గూగుల్ డూడుల్ ట్వీట్ చేసింది. మాస్కులు ధరించండి.. ప్రాణాలు కాపాడుకోండి అని క్యాప్షన్ ఇచ్చింది. కరోనా మహమ్మారి నివారణకు మాస్కులు ధరించడం తప్పనిసరి అని తెలిపింది.



ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ వైరస్ ప్రభావం తీవ్రంగా ఉందని, దాన్ని అదుపు చేసే బాధ్యత అందరిపై ఉందని పేర్కొంది. కరోనా నియంత్రణకు ఈ మూడింటిని తప్పనిసరిగా పాటించాలని కోరింది. ఇంకా వీడియోలో ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కు ధరించాలి, తరుచుగా చేతులను సబ్బుతో కడగాలి,

ఒకరికి ఒకరు భౌతిక దూరం పాటించాలంటూ పేర్కొంది.



