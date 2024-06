అమేజాన్ ఆర్డర్ బాక్సులో విషపూరిత పాము.. టెక్కీ దంపతులు షాక్ (video)

ప్యాకేజింగ్ కోసం ఉపయోగించే అంటుకునే టేప్‌లో ఇరుక్కుపోయిందని.. పేరు చెప్పడానికి ఇష్టపడని సర్జాపూర్‌కు చెందిన ఐటీ నిపుణులు దంపతులు చేసిన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ ఘటనపై కంపెనీ విచారణ జరుపుతోందని అమెజాన్ ఇండియా ప్రతినిధి బుధవారం తెలిపారు.

ప్యాకేజీని డెలివరీ భాగస్వామి నేరుగా మాకు అందజేశారు. మొత్తం సంఘటనను కెమెరాలో బంధించాం. ఈ పాము కర్నాటకకు చెందిన అత్యంత విషపూరితమైన పాము జాతికి చెందిన అద్దాల నాగుపాము (నజా నజా)గా గుర్తించబడిందని చెప్పారు. పాము అంటుకునే టేపుకు తగిలిందని, మా ఇంట్లో లేదా అపార్ట్‌మెంట్‌లో ఎవరికీ హాని చేయలేదని దంపతులు తెలిపారు.

Bengaluru couple orders Xbox, receives live cobra instead. Company responds to the shocking delivery.

Tap To Read More????????????https://t.co/TJa0t0v1GD pic.twitter.com/3pjwszTf0A