డచ్ యూట్యూబర్ పెడ్రో మోటాపై దాడి.. దటీజ్ ఇండియా.. వీడియో

ఈ వీడియోను తన యూట్యూబ్‌లో పోస్టు చేసిన మోటా.. భారత్‌లో దాడికి గురయ్యానని రాసుకొచ్చాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇది చూసిన పోలీసులు నిందితుడు నవాబ్ హయత్ షరీఫ్‌ను అరెస్ట్ చేశారు.

విదేశీ పర్యాటకులను భయపెట్టడం, దాడులు చేయడం వంటివి చేస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. ఆ తర్వాత మరో వీడియోను పోస్టు చేసిన మోటా.."దటీజ్ ఇండియా" అంటూ ప్రశంసలు కురిపించాడు. అందులో కొందరు వ్యక్తులు ఆయనకు గైడ్ చేస్తూ కనిపించారు.

A vlogger was targeted & manhandled in a market in Bengaluru.



CC: @BlrCityPolice, @CPBlr



In the description of video, he mentioned that "A man attacked me by grabbing & twisting my hand & arm, lunging after me as I tried to escape".



Link of full video: https://t.co/OIJJIhVKm1 pic.twitter.com/2zOyT9Byv8