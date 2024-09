ఈ వీడియోలో ఆటో డ్రైవర్, మహిళ వాగ్వాదానికి పాల్పడినట్లు కనిపిస్తుంది. ఈ సమయంలో అతను ఆమె ఫోన్‌ను లాక్కోవడానికి ప్రయత్నించాడు. ఈ ఘటనలో ఆటో డ్రైవర్‌ను అరెస్టు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

వీడియోలో, రెచ్చిపోయిన క్యాబ్ డ్రైవర్ మహిళతో దూకుడుగా వాదించాడు. మహిళ చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

Yesterday I faced severe harassment and was physically assaulted by your auto driver in Bangalore after a simple ride cancellation. Despite reporting, your customer support has been unresponsive. Immediate action is needed! @Olacabs @ola_supports @BlrCityPolice pic.twitter.com/iTkXFKDMS7