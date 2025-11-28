శుక్రవారం, 28 నవంబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : శుక్రవారం, 28 నవంబరు 2025 (17:15 IST)

17వ వార్షిక రక్తదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్

భారతదేశంలోని ప్రముఖ ప్రైవేట్ రంగ బ్యాంకు హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్, తన ప్రధాన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత (CSR) పరివర్తన్‌లో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా 17వ ఎడిషన్ రక్తదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనుంది. ఈ కార్యక్రమం డిసెంబరు 5, 2025న ఉదయం 9:30 నుంచి సాయంత్రం 5:30 వరకు భారతదేశంలోని 1,100 కన్నా ఎక్కువ నగరాల్లో కొనసాగనుంది. 
 
హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ ఉద్యోగులు, వినియోగదారులు, కార్పొరేట్లు, రక్షణ దళాల సభ్యులు, విద్యార్థులు, పౌర సమాజం ప్రతినిధులు ఈ శిబిరాల్లో పాల్గొంటారు. ఈ కార్యక్రమం సమాజ సంక్షేమం పట్ల బ్యాంకు నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుండగా, సురక్షితమైన మరియు సకాలంలో రక్తదానాల కోసం దేశం నిరంతర అవసరాన్ని కొనసాగిస్తుంది. వార్షిక రక్తదాన కార్యక్రమం బ్యాంక్ ఏర్పాటు చేసిన మొట్టమొదటి కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత (CSR) కార్యక్రమాలలో ఒకటిగా, ఆరోగ్య సంరక్షణ, పరిశుభ్రత ముఖ్య దృష్టి పరిధిలోకి వస్తుంది.
 
పలు సంవత్సరాలుగా, ఈ కార్యక్రమం ఒక సాధారణ ప్రయోజనం కోసం ప్రజలను ఏకం చేసింది. రక్తదానం చేయడం అనేది ఒకరి జీవితంలో తక్షణ మార్పును తీసుకురాగల ఒక సాధారణ చర్య. ప్రతి సంవత్సరం ఈ ప్రయత్నానికి మద్దతు ఇచ్చే ప్రతి స్వచ్ఛంద సేవకుడు మరియు భాగస్వామికి మేము కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాము అని హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంకు డిప్యూటీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ కైజాద్ భరూచా తెలిపారు.
 
మా ఉద్యోగులు, భాగస్వాములు నిజాయితీగా, సమిష్టి జట్టు కృషితో దీన్ని నిర్వహించుకుంటూ రావడంతో వార్షిక రక్తదాన కార్యక్రమం క్రమంగా అభివృద్ధి చెందింది. ఈ అభివృద్ధి మాకు గర్వంగా ఉండడంతో పాటు దేశ ఆరోగ్య సంరక్షణ పర్యావరణ వ్యవస్థకు తోడ్పడేందుకు మేము కట్టుబడి ఉన్నాము. ఈ సమిష్టి ప్రయత్నాన్ని బలోపేతం చేయడంలో ప్రతి దాత ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తాడు అని హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ భవేష్ జవేరి పేర్కొన్నారు. 
 
ప్రతి ఏడాది భద్రత, పారదర్శకత, వైద్య ప్రోటోకాల్స్‌ను పాటించడాన్ని నిర్ధారించడానికి బ్యాంక్ గుర్తింపు పొందిన ప్రముఖ రక్త బ్యాంకులు, ఆరోగ్య సంరక్షణ సంస్థలతో కలిసి పనిచేస్తోంది. ఈ ఏడాది ఈ కార్యక్రమంలో దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందిన రక్త బ్యాంకులు, ప్రభుత్వ అధికారులు మరియు ప్రభుత్వేతర స్వచ్ఛంద సంస్థలతో (NGO) తన భాగస్వామ్యాన్ని కొనసాగిస్తుంది.
 
మంచి ఆరోగ్యంతో ఉన్న 18 నుంచి 60 ఏళ్ల వయస్సు గల అర్హతగల దాతలందరికీ ఈ శిబిరాలలో పాల్గొనేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఆసక్తి ఉన్న వ్యక్తులు పాల్గొనే ఏ శిబిరానికైనా హాజరు కావచ్చు. స్థానాల పూర్తి జాబితా హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ వెబ్‌సైట్‌లో (తేదీ నాటికి) అందుబాటులో ఉంటుంది.
 
ఈ రక్తదాన శిబిరాలను 2007లో 88 కేంద్రాలలో ప్రారంభించగా, మొదటి ఏడాదిలో 4,385 యూనిట్ల రక్తాన్ని సేకరించగా, 2024లో 1,408 ప్రదేశాలలో 5,533 శిబిరాల ద్వారా 3.38 లక్షల యూనిట్ల రక్తాన్ని సేకరించింది. అదేవిధంగా 2013లో, పరివర్తన్ బ్లడ్ డొనేషన్ డ్రైవ్ అతిపెద్ద సింగిల్-డే, బహుళ-వేదిక రక్తదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినందుకు గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డ్‌ను అందుకుంది.
 
రక్తదానం చేయడానికి అర్హత ప్రమాణాలు
దాత వయస్సు 18 మరియు 60 సంవత్సరాల మధ్య ఉండాలి.
చివరి రక్తదానం కనీసం మూడు నెలల ముందు జరిగి ఉండాలి.
దాతకు గత ఏడు రోజులుగా జ్వరం, దగ్గు లేదా జలుబు ఉండకూడదు.
దాత దానం చేయడానికి కనీసం మూడు గంటల ముందు తేలికపాటి అల్పాహారం తీసుకోవాలి మరియు ఖాళీ కడుపుతో దానం చేయకూడదు.
దాత దానం చేసే ముందు రెండు గ్లాసుల నీరు త్రాగాలి.
దాత నాలుగు నుంచి ఆరు గంటల ముందు పొగ త్రాగకూడదు లేదా పొగాకు నమలకూడదు.
దాత 24 గంటల ముందు మద్యం సేవించి ఉండకూడదు.
దాత రిజిస్ట్రేషన్ ఫారమ్‌లోని అన్ని ప్రశ్నలకు నిజాయితీగా సమాధానం ఇవ్వాలి.
బరువు, హిమోగ్లోబిన్ స్థాయి, రక్తపోటు, మొత్తం ఫిట్‌నెస్ చెకప్‌ల తర్వాత వైద్య ఆమోదం పొందాలి.
 
ఎలా పాల్గొనాలి
దానం చేయాలనుకునే ఎవరైనా డిసెంబరు 5, 2025న సమీపంలోని ఏదైనా శిబిరానికి వెళ్లవచ్చు. దాత భద్రతను నిర్ధారించడానికి ఒక సాధారణ రిజిస్ట్రేషన్ అనంతరం, వైద్య పరీక్షా ప్రక్రియను అనుసరిస్తారు. క్యాంప్ స్థానాలు, ఇతర వివరాలకు సంబంధించిన మరింత సమాచారం కోసం, దయచేసి హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ వెబ్‌సైట్ అలాగే సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో అందుబాటులో ఉన్న లింక్‌ను సందర్శించండి.

Webdunia
