మరోసారి చరిత్ర సృష్టించిన ఇస్రో: అంతరిక్ష డాకింగ్ ఆపరేషన్‌ సక్సెస్ (video)

భవిష్యత్తులో భారతదేశం సొంత అంతరిక్ష కేంద్రం స్థాపన దిశగా ఈ మిషన్ ఒక ముఖ్యమైన అడుగును సూచిస్తుంది.

డిసెంబర్ 30న, ఇస్రో పోలార్ శాటిలైట్ లాంచ్ వెహికల్ (PSLV) ఉపయోగించి రెండు చిన్న ఉపగ్రహాలు, SDx01 (ఛేజర్), SDx02 (టార్గెట్)లను కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టింది.

అంతరిక్ష కేంద్రాన్ని నిర్మించడానికి కీలకమైన సామర్థ్యం అయిన స్పేస్ డాకింగ్ టెక్నాలజీని మాస్టరింగ్ చేసే లక్ష్యంతో ఈ ప్రయోగం నిర్వహించబడింది. ఈ ఉపగ్రహాలను డాకింగ్ చేయడానికి ఇస్రో గతంలో మూడు ప్రయత్నాలు చేసింది కానీ వివిధ సాంకేతిక సవాళ్ల కారణంగా జాప్యం ఎదుర్కొంది.

జనవరి 12న, ఉపగ్రహాలను ఒకదానికొకటి మూడు మీటర్ల దూరంలోకి తీసుకువచ్చారు. కానీ డాకింగ్ ప్రక్రియ వాయిదా పడింది. చివరగా, డాకింగ్ ఆపరేషన్‌ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసినట్లు ఇస్రో ప్రకటించింది. ఇది భారతదేశం అధునాతన అంతరిక్ష సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలలో పెరుగుతున్న నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది.

ఈ విజయంతో, స్పేస్ డాకింగ్ టెక్నాలజీని కలిగి ఉన్న యునైటెడ్ స్టేట్స్, రష్యా, చైనాతో సహా ఉన్నత దేశాల బరిలో భారతదేశం చేరింది. ఈ మిషన్ ఇస్రో, విస్తృత ఆశయాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. అవి చంద్రుని నుండి నమూనాలను సేకరించి వాటిని భూమికి తిరిగి ఇవ్వడం, స్వదేశీ అంతరిక్ష కేంద్రం ఏర్పాటు చేయడం, 2040 నాటికి మానవులను చంద్రునిపైకి పంపడం వంటివని ఇస్రో తెలిపింది.

???????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????:



Following the docking, ISRO has successfully managed both satellites as a combined unit.



In the upcoming days, ISRO will proceed with undocking and power transfer evaluations.#SPADEX #ISRO pic.twitter.com/tMmCcF5opG