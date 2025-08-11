నీ భార్యను వదిలి నన్ను పెళ్లి చేసుకో.. స్వీటీ కుమారి.. అనుజ్ కశ్యప్ ఎవరు?
బీహార్లోని గయలో జరిగిన ఓ సంఘటన పోలీసు శాఖను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఎస్ఎస్పీ మీడియా సెల్లో పనిచేస్తున్న సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అనుజ్ కశ్యప్ ఆత్మహత్య చేసుకుని మరణించగా, పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్న అతని సహోద్యోగి సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ స్వీటీ కుమారిపై ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి.
అనుజ్ తండ్రి భావ్నాథ్ మిశ్రా, స్వీటీ కుమారి తన కొడుకును నిరంతరం వేధిస్తున్నాడని ఆరోపించారు. అనుజ్ తన భార్యకు విడాకులు ఇచ్చి ఆమెను వివాహం చేసుకోవాలని ఆమె ఒత్తిడి చేసిందని, ఇది అతని వ్యక్తిగత జీవితంలో భావోద్వేగ కల్లోలాన్ని సృష్టించిందని ఆయన ఆరోపించారు.
స్వీటీ అనుజ్ను "నీ భార్యను వదిలి నన్ను పెళ్లి చేసుకో" అని పదే పదే చెప్పింది. ఈ నిరంతర ఒత్తిడి అతన్ని తీవ్ర చర్యకు దారితీసింది. స్వీటీ ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించిందని మిశ్రా నేరుగా నిందించాడు. ఆమె జోక్యం చేసుకోకపోతే, తన కొడుకు ఇంకా బతికే ఉండేవాడని పేర్కొన్నాడు.
ఈ విషయం పోలీసు దళంలో కార్యాలయంలో వేధింపులపై తీవ్రమైన చర్చలకు దారితీసింది. ఇక్కడ వ్యక్తిగత వివాదాలు వృత్తిపరమైన ప్రదేశాలలోకి వ్యాపించడం ప్రమాదకరమైన పరిణామాలను కలిగిస్తుంది. సందేశాలు సాక్షుల ఖాతాలతో సహా అందుబాటులో ఉన్న అన్ని ఆధారాలను పరిశీలిస్తూ, దర్యాప్తు న్యాయంగా పారదర్శకంగా నిర్వహించబడుతుందని పోలీసు అధికారులు హామీ ఇచ్చారు.
ఇంతలో, నిపుణులు ఇటువంటి వివాదాలు తీవ్రమయ్యే ముందు వాటిని పరిష్కరించడానికి బలమైన అంతర్గత యంత్రాంగాల అవసరాన్ని హైలైట్ చేస్తున్నారు. ఈ కేసు పోలీసు సిబ్బంది ఎదుర్కొంటున్న మానసిక ఆరోగ్య సవాళ్లను కూడా దృష్టికి తెచ్చింది.
ప్రస్తుతానికి, ఆ కుటుంబం న్యాయం కోసం ఎదురు చూస్తోంది. ఈ ఘటనలో ఏది నిజమో బయటపడుతుందని, ఆలస్యం లేకుండా చర్య తీసుకుంటారని ఆశిస్తున్నారు.