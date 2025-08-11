సోమవారం, 11 ఆగస్టు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : సోమవారం, 11 ఆగస్టు 2025 (10:28 IST)

నీ భార్యను వదిలి నన్ను పెళ్లి చేసుకో.. స్వీటీ కుమారి.. అనుజ్ కశ్యప్ ఎవరు?

Crime
బీహార్‌లోని గయలో జరిగిన ఓ సంఘటన పోలీసు శాఖను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఎస్ఎస్‌పీ మీడియా సెల్‌లో పనిచేస్తున్న సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ అనుజ్ కశ్యప్ ఆత్మహత్య చేసుకుని మరణించగా, పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్న అతని సహోద్యోగి సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ స్వీటీ కుమారిపై ఆరోపణలు వెల్లువెత్తాయి. 
 
అనుజ్ తండ్రి భావ్‌నాథ్ మిశ్రా, స్వీటీ కుమారి తన కొడుకును నిరంతరం వేధిస్తున్నాడని ఆరోపించారు. అనుజ్ తన భార్యకు విడాకులు ఇచ్చి ఆమెను వివాహం చేసుకోవాలని ఆమె ఒత్తిడి చేసిందని, ఇది అతని వ్యక్తిగత జీవితంలో భావోద్వేగ కల్లోలాన్ని సృష్టించిందని ఆయన ఆరోపించారు. 
 
స్వీటీ అనుజ్‌ను "నీ భార్యను వదిలి నన్ను పెళ్లి చేసుకో" అని పదే పదే చెప్పింది. ఈ నిరంతర ఒత్తిడి అతన్ని తీవ్ర చర్యకు దారితీసింది. స్వీటీ ఆత్మహత్యకు ప్రేరేపించిందని మిశ్రా నేరుగా నిందించాడు. ఆమె జోక్యం చేసుకోకపోతే, తన కొడుకు ఇంకా బతికే ఉండేవాడని పేర్కొన్నాడు. 
 
ఈ విషయం పోలీసు దళంలో కార్యాలయంలో వేధింపులపై తీవ్రమైన చర్చలకు దారితీసింది. ఇక్కడ వ్యక్తిగత వివాదాలు వృత్తిపరమైన ప్రదేశాలలోకి వ్యాపించడం ప్రమాదకరమైన పరిణామాలను కలిగిస్తుంది. సందేశాలు సాక్షుల ఖాతాలతో సహా అందుబాటులో ఉన్న అన్ని ఆధారాలను పరిశీలిస్తూ, దర్యాప్తు న్యాయంగా  పారదర్శకంగా నిర్వహించబడుతుందని పోలీసు అధికారులు హామీ ఇచ్చారు. 
 
ఇంతలో, నిపుణులు ఇటువంటి వివాదాలు తీవ్రమయ్యే ముందు వాటిని పరిష్కరించడానికి బలమైన అంతర్గత యంత్రాంగాల అవసరాన్ని హైలైట్ చేస్తున్నారు. ఈ కేసు పోలీసు సిబ్బంది ఎదుర్కొంటున్న మానసిక ఆరోగ్య సవాళ్లను కూడా దృష్టికి తెచ్చింది. 
 
ప్రస్తుతానికి, ఆ కుటుంబం న్యాయం కోసం ఎదురు చూస్తోంది. ఈ ఘటనలో ఏది నిజమో బయటపడుతుందని, ఆలస్యం లేకుండా చర్య తీసుకుంటారని ఆశిస్తున్నారు.

వినోదంతోపాటు నాకంటూ హిస్టరీ వుందంటూ రవితేజ మాస్ జాతర టీజర్ వచ్చేసింది

వినోదంతోపాటు నాకంటూ హిస్టరీ వుందంటూ రవితేజ మాస్ జాతర టీజర్ వచ్చేసిందిమాస్ మహారాజా రవితేజ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక 75వ చిత్రం 'మాస్ జాతర'. భాను భోగవరపు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. శ్రీకర స్టూడియోస్ సమర్పణలో సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌, ఫార్చూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్‌ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయి సౌజన్య నిర్మిస్తున్నారు. ఆగస్టు 27న విడుదల కానున్న 'మాస్ జాతర' కోసం అందరూ ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్స్, పాటలు ఆకట్టుకున్నాయి. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి టీజర్ విడుదలైంది.

వింటేజ్ రేడియో విరిగి ఎగిరిపోతూ సస్పెన్స్ రేకెత్తిస్తున్న కిష్కిందపురి పోస్టర్‌

వింటేజ్ రేడియో విరిగి ఎగిరిపోతూ సస్పెన్స్ రేకెత్తిస్తున్న కిష్కిందపురి పోస్టర్‌బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ అప్ కమింగ్ హారర్-మిస్టరీ థ్రిల్లర్ కిష్కిందపురిలో బోల్డ్, ఇంటెన్స్ పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 12న విడుదల కానుంది. కౌశిక్ పెగల్లపాటి దర్శకత్వంలో, షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్‌పై సాహు గారపాటి నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ మహిళా కథానాయికగా నటించింది. హారర్, మిస్టరీ, ఎమోషనల్ ఎలిమెంట్స్ తో వస్తున్న కిష్కిందపురి ఈ సీజన్‌లో మోస్ట్ ఎవైటెడ్ మూవీలో ఒకటి.

Mangli: ఏలుమలై నుంచి మంగ్లీ ఆలపించిన పాటకు ఆదరణ

Mangli: ఏలుమలై నుంచి మంగ్లీ ఆలపించిన పాటకు ఆదరణహీరోయిన్ రక్షిత సోదరుడు రాన్నా హీరోగా ప్రియాంక ఆచార్, జగపతి బాబు ప్రధాన పాత్రల్లో తరుణ్ కిషోర్ సుధీర్ నిర్మాణంలో పునీత్ రంగస్వామి తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘ఏలుమలై’. నరసింహా నాయక్ (రాజు గౌడ) సమర్పణలో తరుణ్ సుధీర్ క్రియేటివ్స్, డీఈ ఆర్ట్ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై యథార్థ సంఘటనల ఆధారంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ సినిమాకి రచన, మాటలు, దర్శకత్వం పునీత్ రంగస్వామి వహించారు. ఇప్పటి వరకు ‘ఏలుమలై’ నుంచి వచ్చిన టైటిల్ టీజర్, పోస్టర్, పాటలు ఇలా అన్నీ కూడా సినిమాపై అంచనాలు పెంచేశాయి. తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి గుండెల్ని మెలిపెట్టి, మనసుల్ని కదిలించే పాటను విడుదల చేశారు.

Ram: పరదా వెనుక ఉప్మాపాప (అనుపమ) పవర్ త్వరలో మీకే తెలుస్తుంది : రామ్ పోతినేని

Ram: పరదా వెనుక ఉప్మాపాప (అనుపమ) పవర్ త్వరలో మీకే తెలుస్తుంది : రామ్ పోతినేనిఅనుపమ పరమేశ్వరన్ కథానాయికగా, దర్శన రాజేంద్రన్‌, సంగీత, రాగ్ మయూర్ కీలక పాత్రల్లో సినిమా బండి ఫేమ్ దర్శకుడు ప్రవీణ్ కాండ్రేగుల 'పరదా' అనే మరో ఆసక్తికరమైన ప్రాజెక్ట్‌ తో వస్తున్నారు. 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్' సిరీస్‌ మేకర్స్ రాజ్, డికె మద్దతు ఇస్తున్నారు. ఆనంద మీడియా బ్యానర్‌పై శ్రీనివాసులు పివి, శ్రీధర్ మక్కువతో కలిసి విజయ్ డొంకడ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. రామ్ పోతినేని ఈ చిత్రం థియేట్రికల్ ట్రైలర్‌ను లాంచ్ చేశారు.

NTR: ఆయన ఆశీస్సులు వున్నంతకాలం నన్నెవరూ ఆపలేరు : ఎన్.టి.ఆర్.

NTR: ఆయన ఆశీస్సులు వున్నంతకాలం నన్నెవరూ ఆపలేరు : ఎన్.టి.ఆర్.ఎవరెన్ని మాట్లాడుకున్నా బొమ్మ అదిరిపోయింది. నాలుగు రోజుల్లో పండుగ చేసుకోండి. ఈ సినిమాలో ట్విస్ట్ లు చాలా వున్నాయి. చూశాక తొందరపడి వాటిని బయట పెట్టకండి. డబుల్ కాలర్ ఎత్తిచూపిస్తున్నా. బొమ్మ అదిరిపోద్ది. ఇది హిందీ సినిమానే కాదు తెలుగు సినిమా కూడా.. అంటూ అబిమానుల ఆనందోత్సవాల మధ్య ఎన్.టి.ఆర్. తన స్పీచ్ ను ముగించారు. ఎన్.టి.ఆర్., రుతిక్ రోషన్ నటించిన వార్ 2 సినిమా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్ లోని యూసుఫ్ గూడా పోలీస్ గ్రౌండ్ లో నిన్న రాత్రి జరిగింది.

కూల్‌డ్రింక్స్ తాగితే పక్షవాతం తప్పదంటున్న వైద్య నిపుణులు

కూల్‌డ్రింక్స్ తాగితే పక్షవాతం తప్పదంటున్న వైద్య నిపుణులుఅనేక ప్రతిరోజు ఇష్టానుసారంగా శీతలపానీయాలు తాగుతుంటారు. అలాగే డైట్ సోడా కూడా తాగుతుంటారు. ఇలాంటి వారికి పక్షవాతం తప్పదని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ మాస పత్రికలో ఈ అధ్యయన నివేదిక ప్రచురితమైంది. అధ్యయనకారులు 45 ఏళ్లు దాటిన 2,800 మందిని పదేళ్లపాటు పరిశీలించారు. వారి పరిశోధనలో దిగ్భ్రాంతికరమైన విషయాలు వెల్లడయ్యాయి.

స్నాక్స్ గుగ్గిళ్లు తింటే బలం, ఇంకా ఏం ప్రయోజనాలు?

స్నాక్స్ గుగ్గిళ్లు తింటే బలం, ఇంకా ఏం ప్రయోజనాలు?గుగ్గిళ్ళు అనేవి వివిధ రకాల ధాన్యాలతో, పప్పులతో చేసే ఆరోగ్యకరమైన, రుచికరమైన చిరుతిండి. గుగ్గిళ్ళను తయారుచేసేందుకు ఎక్కువగా శనగలు, ఉలవలు, పెసలు, అలసందలు వంటి వాటిని ఉపయోగిస్తారు. వీటి వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఒక్కొక్క ధాన్యానికి ఒక్కో విధంగా ఉంటాయి. సాధారణంగా గుగ్గిళ్ళలో ఉండే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గుగ్గిళ్ళలో ప్రోటీన్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి, ఇవి శరీర కణజాలాల నిర్మాణం, మరమ్మత్తుకు అవసరం. వీటిలో ఫైబర్ ఎక్కువ కనుక ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచి, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. గుగ్గిళ్ళను తినడం వల్ల కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది, బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది.

గౌరవ్ గుప్తా తన బ్రైడల్ కౌచర్ కలెక్షన్, క్వాంటం ఎంటాంగిల్‌మెంట్ ఆవిష్కరణ

గౌరవ్ గుప్తా తన బ్రైడల్ కౌచర్ కలెక్షన్, క్వాంటం ఎంటాంగిల్‌మెంట్ ఆవిష్కరణఅంతర్జాతీయంగా ప్రఖ్యాతి పొందిన కౌట్యూరియర్ గౌరవ్ గుప్తా తన ఇండియన్ కౌచర్ 2025 కలెక్షన్‌ను, క్వాంటం ఎంటాంగిల్‌మెంట్ పేరుతో, ఆగస్టు 8, 2025న ముంబైలోని జియో వరల్డ్ కన్వెన్షన్ సెంటర్‌లో ఆవిష్కరించారు. వివాహ ప్రమాణాల పవిత్ర క్షణం కోసం రూపొందించిన తన బ్రైడల్ కౌచర్ లైన్‌కు ఇది ఒక చారిత్రాత్మక ఆరంభం. ఆధునిక భారతీయ వివాహం యొక్క లీనమయ్యే అన్వేషణగా భావించిన ఈ అనుభవం, 500కు పైగా అతిథులను ఒకే సాయంత్రం మూడు పరస్పర అనుసంధానిత ప్రదేశాల గుండా ఒక భావోద్వేగ ప్రయాణానికి తీసుకువెళ్లింది.

Business Ideas: మహిళలు ఇంట్లో వుంటూనే డబ్బు సంపాదించవచ్చు.. ఎలాగో తెలుసా?

Business Ideas: మహిళలు ఇంట్లో వుంటూనే డబ్బు సంపాదించవచ్చు.. ఎలాగో తెలుసా?మహిళలు ఇంట్లో ఉంటూనే చిన్న పెట్టుబడితో పాటు డబ్బు సంపాదించుకోవచ్చు. ట్యూషన్ సెంటరు, హ్యాండ్ మేడ్ వస్తువులు, కాఫీ/టిఫిన్ కార్నర్ వంటి చిన్న ఐడియాలతో లక్షల ఆదాయం సంపాదించవచ్చు. నేటి కాలంలో మహిళలు అన్నీ రంగాల్లో రాణిస్తారు. ప్రస్తుతం బిజినెస్ రంగంలోనూ మహిళలు తమదైన శైలిలో డబ్బును ఆర్జిస్తున్నారు. చిన్నాపెద్దా బిజినెస్‌లలో మహిళలు ముందుకు దూసుకెళ్తున్నారు. మహిళలు తమ ప్రతిభ, సమయం, పెట్టుబడి సామర్థ్యంతో సరిపోయే అనేక చిన్న వ్యాపారాలను సులభంగా ప్రారంభించవచ్చు.

Javitri for Skin: వర్షాకాలంలో మహిళలు జాపత్రిని చర్మానికి వాడితే..?.. ఆరోగ్యానికి కూడా?

Javitri for Skin: వర్షాకాలంలో మహిళలు జాపత్రిని చర్మానికి వాడితే..?.. ఆరోగ్యానికి కూడా?వర్షాకాలం తరచుగా తేమ, జిడ్డు చర్మాన్ని అలసిపోయినట్లు, మసకబారినట్లు చేస్తుంది. ఇలాంటి వారు జాపత్రిని వాడితే సరిపోతుంది. జాపత్రి అని పిలిచే ఇది జాజికాయ విత్తనం. వంటలో సువాసనగల మసాలా దినుసుల్లో ఒకటైన జాపత్రి చర్మ-పోషకాలను కలిగివుంటుంది. జావత్రి చర్మ కణాల పునరుద్ధరణను ప్రోత్సహించడం ద్వారా, యాంటీ ఏజింగ్ లక్షణాలను తొలగిస్తుంది. కాలక్రమేణా మృదువైన, మరింత యవ్వన రూపాన్ని కలిగివుండేలా చేస్తుంది.
