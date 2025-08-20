Mumbai monorail breakdown: ముంబై మోనోరైలులో చిక్కుకున్న 582 మంది సేఫ్
Mumbai monorail breakdown
చెంబూర్- భక్తి పార్క్ మధ్య మైసూర్ కాలనీ సమీపంలో ముంబై మోనోరైలులో చిక్కుకున్న 582 మంది ప్రయాణికులను బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (BMC) ముంబై అగ్నిమాపక దళం మంగళవారం స్నార్కెల్ (నిచ్చెన) వాహనాల సహాయంతో రక్షించింది. బీఎంసీ ప్రకారం, చెంబూర్, భక్తి పార్క్ మధ్య మోనోరైల్ సర్వీస్ సాయంత్రం 6:15 గంటల ప్రాంతంలో సాంకేతిక లోపం కారణంగా ఆగిపోయింది.
ఈ అత్యవసర పరిస్థితిలో మోనోరైలులోని ప్రయాణికులు తక్షణ సహాయం కోసం బృహన్ ముంబై మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ యొక్క హెల్ప్లైన్ నంబర్ 1916ను సంప్రదించారు. మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ నుండి వైద్య బృందం అంబులెన్స్లతో సంఘటన స్థలంలో ఉంది.
మోనోరైలులో అస్వస్థతకు గురైన ఆరుగురు వ్యక్తులకు అంబులెన్స్లో అక్కడికక్కడే చికిత్స అందించి, తరువాత ఇంటికి పంపించారు. రక్షించబడిన ప్రయాణీకుల సేవ కోసం BEST (బాంబే విద్యుత్ సరఫరా- రవాణా) నుండి బస్సులను మోహరించారు.
ఈ ప్రయాణీకులను ఈ బస్సుల ద్వారా తరలించారు. మున్సిపల్ కమిషనర్, అడ్మినిస్ట్రేటర్ భూషణ్ గగ్రాని సూచనల మేరకు, అదనపు మున్సిపల్ కమిషనర్ (నగరం) డాక్టర్ అశ్విని జోషి, అదనపు మున్సిపల్ కమిషనర్ (తూర్పు శివారులు) డాక్టర్ అమిత్ సైని సంఘటనా స్థలంలో ఉన్నారు. సహాయ చర్యలను పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తున్నారని బీఎంసీ ఎక్స్లో ఒక పోస్ట్లో తెలిపింది.
ముంబై మెట్రోపాలిటన్ రీజియన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ (MMRDA) ఒక ప్రకటనలో భక్తి పార్క్, చెంబూర్ మధ్య మైసూర్ కాలనీ స్టేషన్ సమీపంలో మోనోరైల్ రైలు (RST-4) నిలిచిపోయిందని తెలిపింది. "అధిక రద్దీ కారణంగా, రైలు మొత్తం బరువు దాదాపు 109 మెట్రిక్ టన్నులకు పెరిగిందని, ఇది దాని రూపకల్పన సామర్థ్యం 104 మెట్రిక్ టన్నులను మించిందని ప్రాథమిక తనిఖీలలో వెల్లడైంది. ఈ అదనపు బరువు పవర్ రైల్, ప్రస్తుత కలెక్టర్ మధ్య యాంత్రిక సంబంధంలో తేడాకు కారణమైంది.
రైలును నడపడానికి అవసరమైన విద్యుత్ సరఫరాను నిలిపివేసింది" అని అది జోడించింది. MMRDA వెంటనే సాంకేతిక నిపుణుల బృందాన్ని సంఘటనా స్థలానికి పంపిందని, SOP ప్రకారం, నిలిచిపోయిన రైలును లాగడానికి మరొక మోనోరైలును మోహరించిందని తెలిపింది.
సాధారణంగా, ఇటువంటి పరిస్థితులలో, నిలిచిపోయిన రైలును సమీప స్టేషన్కు లాగుతారు. అయితే, అధిక బరువు కారణంగా, దానిని లాగడం సాధ్యం కాలేదు. అందువల్ల, అగ్నిమాపక దళం సహాయంతో సహాయక చర్యను చేపట్టాల్సి వచ్చింది. “ముంబైలో భారీ వర్షం కారణంగా ఇండియన్ రైల్వే హార్బర్ లైన్ మూసివేయడంతో రద్దీ పెరిగింది.
బోర్డింగ్ను నియంత్రించడానికి, అధిక రద్దీని నివారించడానికి భద్రతా సిబ్బంది పదేపదే ప్రయత్నించినప్పటికీ, ప్రయాణికుల డిమాండ్ కారణంగా ఇది జరిగిపోయిందని ఎంఎంఆర్డీఏ తెలిపింది.