వామ్మో... Cyclone Fengal తుపానులో చెన్నై రన్ వేపై విమానం జస్ట్ మిస్ (Video)

Fengal Cyclone ఫెంగల్ తుపాను ప్రభావం కారణంగా చెన్నై విమానాశ్రయంలో విమానాల రాకపోకలు రద్దు చేసారు. ఐతే రద్దుకు ముందర Indigo6E విమానం ఒక దానిని విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్ చేసేందుకు ప్రయత్నించినట్లు కనబడుతోంది. దట్టమైన మేఘాలను చీల్చుకుంటూ వచ్చిన ఆ విమానం ల్యాండ్ అయ్యే సమయంలో కాస్త స్కిడ్ అయినట్లు కనబడింది. అది గమనించిన పైలెట్ వెంటనే విమానాన్ని తిరిగి ఆకాశంలోకి తీసుకుని వెళ్లిపోయాడు.

ఇప్పుడీ వీడియో సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తోంది. దీనిపై ఎయిర్ పోర్ట్ అధారిటీ స్పందించాల్సి వుంది.

Scary @IndiGo6E touchdown and then quick take-off video in #CycloneFengal



For a change, the music matches with what is about to come.



pic.twitter.com/1CgdOwFCn5