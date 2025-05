విజిలెన్స్ అధికారులు వస్తున్నారని రూ. 500 కరెన్సీ నోట్లను కిటికీ నుంచి విసిరేసిన అవినీతి తిమింగలం

అతడు ఒడిశాలో సీనియర్ ప్రభుత్వ ఇంజినీర్. అతడు వుంటున్న ఫ్లాట్ లోపల ఎటుచూసినా రూ. 500 నోట్లతో వున్న పెద్దపెద్ద బండిల్స్. అదేమీ అతడు కష్టపడి సంపాదించిన సొమ్ము కాదు. ప్రజల నోళ్లు కొట్టి పోగేసుకున్నది. ఈ గుట్టు కాస్తా తెలియడంతో అతడి ఇంట్లో తనిఖీ చేసేందుకు అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు బయలుదేరారు. వాళ్లు వస్తే ఎలాగూ డబ్బంతా పట్టుకుపోతారనుకున్నాడో ఏమోగానీ, చేతికి అందినంత డబ్బును తను వుంటున్న ఫ్లాట్ కిటికీ నుంచి కిందకు విసిరేయడం ప్రారంభించాడు. అన్నీ రూ. 500 కరెన్సీ నోట్లే. ఇంతలో అవినీతి అధికారులు అక్కడికి రానే వచ్చారు. దాంతో కరెన్సీ వర్షం కాస్తా ఆగిపోయింది.

ఇంతకీ ఈ భారీ అవినీతి తిమింగలం పూర్వాపరాలు ఏమిటో చూద్దాము. ఒడిశాలో గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖలో వైకుంఠ నాథ్ సారంగి అనే ఈ వ్యక్తి చీఫ్ ఇంజినీర్. ఇంకేం, నిధులన్నీ ఈయన చేతులు మీదుగా ప్రవహిస్తుంటాయి. కనుక ఆ ప్రవాహానికి అక్కడక్కడ అడ్డుకట్టలు వేసుకుంటూ మొత్తం రూ. 2.1 కోట్లు నగదును ఇంట్లోనే బంధించేసాడు. గ్రామీణాభివృద్ధినంతా తన సొంత ఫ్లాట్లోనే చేసుకున్నాడు. బెడ్రూంలో, హాల్లో, ఇలా ఎక్కడబడితే అక్కడ రూ. 500 నోట్ల కట్టలను కుక్కేశాడు.

