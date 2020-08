తమిళనాడులోని మదురై ప్రాంతానికి చెందిన పూర్ణ సుందరి సివిల్స్ రాయడం ఇది నాలుగోసారి. తన నాలుగో ప్రయత్నంలో ఆమె మెరుగైన ర్యాంకును అందుకుని తన కలను నిజం చేసుకున్నారు. ఈ పరీక్షలో నెగ్గడానికి ఐదేళ్ల పాటు కృషి చేశానని, ఈ విజయాన్ని తల్లిదండ్రులకు అంకితం ఇస్తున్నానని, వారు తనకోసం ఎంతో కష్టపడ్డారని పూర్ణ సుందరి మీడియాకు తెలిపారు.









Tamil Nadu: Poorna Sundari, a visually impaired woman from secured 286th rank in UPSC civil services exam 2019.



She says,"My parents have supported me a lot. I would like to dedicate my success to them. This was my 4th attempt, I devoted 5 years to this exam." pic.twitter.com/l84jEvysV5