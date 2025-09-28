Vijay: టీవీకే విజయ్ ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా..? షారూఖ్ ఖాన్ తర్వాత ఆయనే?
తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) చీఫ్ విజయ్ ర్యాలీలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో 38 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మహిళలు, పిల్లలు సహా అనేక మంది గాయపడి ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు. సినిమాల తర్వాత దక్షిణాది రాజకీయ రంగంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్న దళపతి విజయ్ ఒక ప్రముఖ దక్షిణాది నటుడు, ఇంకా అత్యంత ధనిక నటుల జాబితాలో చేర్చబడ్డారు.
దీనిని బట్టి ఆయన విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు. ఆయన సంపద ఇతర తోటి నటుల కంటే చాలా ఎక్కువ. ఫార్చ్యూన్ ఇండియా నివేదిక 2024 ప్రకారం, 2024 ఆర్థిక సంవత్సరంలో దేశంలో అత్యధిక ముందస్తు పన్ను చెల్లించిన ప్రముఖుల జాబితాలో బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ షారుఖ్ ఖాన్ తర్వాత ఈ నటుడు రెండవ స్థానంలో ఉన్నారు.
అనేక నివేదికల ప్రకారం, ఈ దక్షిణాది నటుడు ఒక చిత్రానికి రూ. 130 కోట్ల నుండి రూ. 200 కోట్ల వరకు తీసుకుంటారు. 2024లో GOAT (ది గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్) చిత్రానికి అతనికి దాదాపు రూ. 200 కోట్లు పారితోషికం అందింది.
నటుడి పారితోషికాన్ని చిత్ర నిర్మాత స్వయంగా వెల్లడించారు. చిత్రాలతో పాటు, ఆయన కోకా-కోలా, సన్ఫీస్ట్ వంటి అనేక బ్రాండ్లను ఎండార్స్ చేస్తారు.
అలాగే సముద్ర తీరంలో ఉన్న సూపర్ స్టార్ విజయ్ ప్యాలెస్ లాంటి బంగ్లా హాలీవుడ్ స్టార్ టామ్ క్రూజ్ బీచ్ హౌస్ నుండి ప్రేరణ పొందిందని చెబుతారు. ఈ విలాసవంతమైన బంగ్లా చెన్నైలోని నీలాంకరైలోని సముద్రతీర కాసువారినా డ్రైవ్లో ఉంది. అతను రోల్స్ రాయిస్ ఘోస్ట్ నుండి BMW X5-X6, ఆడి A8 L, రేంజ్ రోవర్ ఎవోక్, ఫోర్డ్ ముస్తాంగ్, వోల్వో XC90 మరియు మెర్సిడెస్-బెంజ్ వరకు అనేక ఖరీదైన కార్లను కలిగి ఉన్నారు.
నటనతో పాటు, విజయ్ బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, రియల్ ఎస్టేట్, ఇతర వెంచర్లలో పెట్టుబడుల ద్వారా కూడా సంపాదిస్తారు. ఫోర్బ్స్ డేటా, ఇతర నివేదికల ప్రకారం, విజయ్ సంపద దాదాపు రూ. 474 కోట్లు.