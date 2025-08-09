కుల్గాంలో ఇద్దరు సైనికులు అమరులయ్యారు, 9 మంది గాయపడ్డారు, ముగ్గురు ఉగ్రవాదులు హతం
గత 9 రోజులుగా, దక్షిణ కాశ్మీర్లోని కుల్గాం జిల్లాలోని అఖల్ ప్రాంతంలో వేల మంది సైనికులు, డజన్ల కొద్దీ యుద్ధ హెలికాప్టర్లు ఉగ్రవాదులతో పోరాడుతున్నాయి, వీరి సంఖ్య ఇంకా నిర్ధారించబడలేదు. ఈ ఎన్కౌంటర్లో, ఇద్దరు ఆర్మీ సైనికులు అమరులయ్యారు, ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. అయితే, ముగ్గురు ఉగ్రవాదులు మరణించారని, మిగిలిన వారు త్వరలో చంపబడతారని సైన్యం పేర్కొంది. ఉగ్రవాదులతో జరుగుతున్న ఎన్కౌంటర్లో రాత్రిపూట జరిగిన కాల్పుల్లో ఇద్దరు ఆర్మీ సైనికులు అమరులయ్యారు. ఈ భీకర ఎన్కౌంటర్ శనివారం 9వ రోజుకు చేరుకుంది. ఇది కాశ్మీర్లో ఇటీవలి చరిత్రలో అత్యంత సుదీర్ఘమైన ఉగ్రవాద వ్యతిరేక కార్యకలాపాలలో ఒకటిగా నిలిచింది.
ఆగస్టు 1న ప్రారంభమైన ఈ ఆపరేషన్లో ఇప్పటివరకు కనీసం తొమ్మిది మంది భద్రతా సిబ్బంది గాయపడ్డారని అధికారుల సమాచారం. ఇందులో, మొదటి రెండు రోజుల్లోనే ముగ్గురు ఉగ్రవాదులు మరణించారు. అదే సమయంలో, ఇద్దరు సైనికులు కూడా అమరులయ్యారు, వీరిని లాన్స్ నాయక్ ప్రిత్పాల్ సింగ్, సిపాయి హర్మిందర్ సింగ్ గా గుర్తించారు. ఎన్కౌంటర్ ఇంకా కొనసాగుతోందని భారత సైన్యం ధృవీకరించింది.
ఉగ్రవాదుల ఉనికి గురించి నిఘా సమాచారం అందిన తర్వాత, భద్రతా దళాలు దక్షిణ కాశ్మీర్ జిల్లాలోని అఖల్ అడవులలో కార్డన్, సెర్చ్ ఆపరేషన్ ప్రారంభించాయి, ఆ తర్వాత ఎన్కౌంటర్ ప్రారంభమైంది. గత శుక్రవారం ఇరువర్గాల మధ్య ప్రారంభ కాల్పుల తర్వాత రాత్రికి ఆపరేషన్ ఆగిపోయిందని, కానీ కార్డన్ను బలోపేతం చేసి, అదనపు బలగాలను ఆ ప్రాంతానికి పంపినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
మరుసటి రోజు కాల్పులు తిరిగి ప్రారంభమైనప్పుడు, ఇద్దరు ఉగ్రవాదులు మరణించారు. హతమైన ఉగ్రవాదులను గుర్తించలేదు. భద్రతా దళాలు ఆ ప్రాంతాన్ని గట్టిగా చుట్టుముట్టాయి. దట్టమైన అడవుల్లో దాక్కున్న ఉగ్రవాదులతో ఎన్కౌంటర్ కొనసాగుతోంది. అధికారుల వెల్లడించిన సమాచారం ప్రకారం, జమ్మూ- కాశ్మీర్ పోలీస్ చీఫ్ నలిన్ ప్రభాత్, ఆర్మీ నార్తర్న్ కమాండర్ లెఫ్టినెంట్ జనరల్ ప్రతీక్ శర్మతో సహా సీనియర్ పోలీసు, ఆర్మీ అధికారులు 24 గంటలూ ఈ ఆపరేషన్ను నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. అటవీ ప్రాంతంలో ఉగ్రవాదులను గుర్తించడానికి భద్రతా దళాలు డ్రోన్లు, హెలికాప్టర్ల సహాయం తీసుకున్నాయి. దాక్కున్న ఉగ్రవాదులను మట్టుబెట్టేందుకు పారా కమాండోలు కూడా భద్రతా దళాలకు సహాయం చేస్తున్నారు.
భారత సైన్యంలోని చినార్ కార్ప్స్ అమరవీరులైన సైనికుల గౌరవార్థం ఒక పోస్ట్ రాసింది, దీనిలో దేశం కోసం తమ విధిని నిర్వర్తిస్తున్నప్పుడు ధైర్యవంతులైన లాన్స్ నాయక్ ప్రిత్పాల్ సింగ్, సిపాయి హర్మిందర్ సింగ్ చేసిన అత్యున్నత త్యాగాన్ని గౌరవిస్తున్నట్లు చెప్పబడింది. భారత సైన్యం మృతుల కుటుంబాలకు సంతాపం తెలియజేసింది, వారికి సంఘీభావంగా నిలుస్తుంది.