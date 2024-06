మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో బీఏ ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతున్న యువతిని నిందితుడు గత ఐదు నుంచి ఆరు నెలలుగా ప్రేమిస్తూ వేధిస్తున్నాడు. తనతో మాట్లాడాలని బాధితురాలిపై ఒత్తిడి తెస్తున్నాడని, దానికి ఆమె పలుమార్లు నిరాకరించిందని పోలీసులు తెలిపారు.

ఈ క్రమంలో ఆ యువతి పరీక్ష ముగించుకుని కళాశాల నుంచి ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా నిందితుడు మరోసారి ఆమెతో ఎదురుపడి ఆమెతో మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నించారు. బాధితురాలు మళ్లీ నిరాకరించడంతో రోహిత్ పిస్టల్ తీసి ఆమెకు గురిపెట్టాడు.

సీసీటీవీలో, బాధితురాలు నిందితుడి నుండి పిస్టల్ లాక్కునే ప్రయత్నంలో కనిపించింది. కానీ అప్పటికే జరగాల్సిందంతా జరిగిపోయింది. నిందితుడు ఆ యువతిపై దాడి చేసి కాల్పులు జరిపాడు. ప్రస్తుతం ఆమె ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడింది.

రోహిత్ తన కూతురిని అనుసరిస్తూ చెడు ఉద్దేశ్యంతో చూసేవాడని బాధితురాలి తల్లి తెలిపారు. తాను అతని కుటుంబ సభ్యులకు ఫిర్యాదు చేశానని తెలిపింది.





దీనిపై పోలీసు సూపరింటెండెంట్ (ఎస్పీ) జ్ఞానేంద్ర కుమార్ మాట్లాడుతూ, పోలీసులు ఈ విషయాన్ని గమనించారు మరియు నిందితులను కనుగొని అరెస్టు చేయడానికి అన్వేషణ ప్రారంభించినట్లు తెలిపారు. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేశామని, నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఎస్పీ తెలిపారు.

A 20-year-old girl was shot by a man in #UttarPradesh's #Jhansi after she repeatedly rejected his advances and refused to talk to him. CCTV footage showed the girl trying to snatch the pistol from the accused, Rohit, before she was shot on June 6.



