ఖాకీలు కాదు.. కర్కోటకులు... ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించలేదనీ...

శుక్రవారం జరిగిన ఈ సంఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని సిద్ధార్థనగర్‌లో బైక్‌పై వెళ్తున్న ఓ వ్యక్తి ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించలేదని అతనిపట్ల ఇద్దరు పోలీసులు అమానుషంగా ప్రవర్తించారు. అతడిని రోడ్డుపైకి ఈడ్చి కాళ్లతో తన్నుతూ దాడి చేశారు.

ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు పోలీసుల తీరుపై మండిపడుతున్నారు. ట్రాఫిక్ నిబంధనలు పాటించకపోతే భౌతిక దాడులకు దిగుతారా అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వ్యవహారం సీరియస్‌గా మారడంతో పోలీసు ఉన్నతాధికారులు వీడియోను పరిశీలించి బాధ్యులైన పోలీసులను సస్పెండ్ చేశారు.









#WATCH: thrashed by two in over alleged traffic violation. UP Police have taken cognisance of the incident and suspended the two police personnel. (Viral video) pic.twitter.com/0dWvnSV0lL