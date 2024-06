వామ్మో వేగంతో వచ్చిన కారు.. బైకర్లు ఎగిరిపడ్డారు.. ముగ్గురు మృతి (video)

ఈ దారుణ ఘటన సమీపంలోని సీసీటీవీలో రికార్డయింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఘటనలో కారు ట్రాఫిక్ బారికేడ్‌ను కూడా ధ్వంసం అయ్యింది.

సైడ్ డివైడర్‌ను ఢీకొట్టి దాని వైపుకు తిరగడానికి ముందు సిగ్నల్ స్తంభాన్ని ఢీకొట్టింది. ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత బైక్‌ ప్రయాణికులు నేలపై పడి ఉన్న దృశ్యాలను వీడియో చూడవచ్చు.

ఈ ప్రమాదంలో 72 ఏళ్ల కారు డ్రైవర్‌తో సహా ముగ్గురు మరణించారు. ప్రమాదంలో మృతి చెందిన మరో ఇద్దరిలో మైనర్ కూడా ఉన్నాడు.

Three people were killed and several others injured after a speeding car plowed into several vehicles at the Cyber Chowk intersection in #Maharashtra's #Kolhapur earlier today. The harrowing incident was caught on the CCTV installed nearby.#RoadAccident #RoadSafety pic.twitter.com/6ZstR40jHM