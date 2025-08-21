కాంగ్రెస్ యువ ఎమ్మెల్యే హోటల్కు రమ్మంటున్నారు..
కేరళ రాజకీయాల్లో ఓ యువ కాంగ్రెస్ నేతపై వచ్చిన లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు సంచలనంగా మారాయి. యూత్ కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు, ఎమ్మెల్యే రాహుల్ మమూటథిల్పై ఓ నటి, రచయిత్రి చేసిన ఆరోపణలతో ఆయన తీవ్ర ఇరకాటంలో పడ్డారు. ఈ వ్యవహారంపై బీజేపీ ఆందోళనలకు దిగడంతో రాజకీయంగానూ కలకలం రేగింది.
తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, మలయాళ నటి రిని ఆన్ జార్జ్ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో ఓ సంచలన పోస్ట్ చేశారు. ఓ యువ రాజకీయ నాయకుడు తనకు అసభ్యకరమైన సందేశాలు పంపుతున్నాడని, హోటల్కు రమ్మంటూ వేధిస్తున్నాడని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అయితే, తన పోస్టులో ఆమె ఎవరి పేరునూ ప్రస్తావించలేదు.
ఈ పోస్టు ఆధారంగా బీజేపీ రంగంలోకి దిగింది. ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటోంది యూత్ కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ మమూటథిల్ అని ఆరోపిస్తూ, ఆయన తక్షణమే తన ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేసింది. ఈ మేరకు బీజేపీ నాయకులు నిరసన ప్రదర్శన కూడా నిర్వహించారు.
ఆ సమయంలో రచయిత్రి హనీ భాస్కరన్ కూడా రాహుల్ మమూటథిల్పై ఆరోపణలు చేయడం ఈ వివాదాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేసింది. రాహుల్ గతంలో సోషల్ మీడియా ద్వారా తనను కూడా ఇదే విధంగా వేధించారని ఆమె ఆరోపించారు. ఒకరి తర్వాత మరొకరు ఇద్దరు మహిళలు ఒకే నేతపై ఆరోపణలు చేయడంతో ఈ విషయం కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం దృష్టికి వెళ్లింది. పార్టీలోనూ కొందరు మహిళా నేతలను కూడా ఆయన ఇబ్బంది పెట్టినట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.