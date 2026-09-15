తిరుమలలో సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు.. ధ్వజారోహణ ఘట్టంతో ప్రారంభం
తిరుమలలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి తొమ్మిది రోజుల సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు మంగళవారం నాడు సంప్రదాయబద్ధమైన ధ్వజారోహణం కార్యక్రమంతో ప్రారంభమయ్యాయి. సోమవారం నాడు అంకురార్పణంతో ఉత్సవాల ప్రక్రియ మొదలైంది. మీన లగ్నంలో సాయంత్రం 6:21 నుండి 6:35 గంటల మధ్య ధ్వజారోహణ ఘట్టం జరిగింది.
Tirumala Brahmotsavams
ఆలయ అర్చకులు వేద మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య, గరుత్మంతుని చిత్రం కలిగిన పవిత్రమైన పసుపు రంగు ధ్వజపటాన్ని ధ్వజస్తంభంపై ఆవిష్కరించారు. అంతకుముందు, కొండపై ఉన్న ఆలయంలో ధ్వజపటానికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం, ఉత్సవ మూర్తులు, పరివార దేవతలను బంగారు పల్లకీలో ఊరేగింపుగా బయటకు తీసుకువచ్చారు.
నాలుగు మాడ వీధుల్లో నృత్యాలు, కోలాటం, భజనలు, సంప్రదాయ వాయిద్య ప్రదర్శనలతో కూడిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు జరిగాయి. గరుడ ధ్వజపటాన్ని ఎగురవేయడం అనేది, ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొనవలసిందిగా వివిధ లోకాలలోని దేవతలకు చేసే ప్రతీకాత్మక ఆహ్వానంగా పరిగణించబడుతుంది.
సంప్రదాయం ప్రకారం, శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి వాహనమైన గరుత్మంతుడు ఈ ఆహ్వానాన్ని దేవతలకు చేరవేస్తాడు. బ్రహ్మోత్సవాలలో రోజువారీ వాహన సేవలు ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. ఉత్సవ మూర్తి అయిన శ్రీ మలయప్ప స్వామిని రోజుకు రెండుసార్లు వివిధ వాహనాలపై మాడ వీధుల్లో ఊరేగిస్తారు.
మంగళవారం సాయంత్రం ఏడు పడగల ఆదిశేషుని రూపంలో ఉన్న 'పెద్ద శేష వాహనం'పై స్వామివారిని ఊరేగించడంతో మొదటి వాహన సేవ జరిగింది. ఈ ఉత్సవం కోసం తిరుమల సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించబడింది. జీఎన్ఎస్ సర్కిల్ నుండి శ్రీవారి ఆలయం వరకు రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరించారు.
అలాగే మహావిష్ణువు, లక్ష్మీదేవి, గరుడ వాహనంపై ఉన్న శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని ప్రతిబింబించే కటౌట్లు, దృశ్యరూపాలను ఏర్పాటు చేశారు. టీటీడీ ఉద్యానవన విభాగం ఆనంద నిలయం, ఇతర ప్రాంతాలను సంప్రదాయ, ప్రత్యేకమైన పూలతో అలంకరించింది.
తిరుమల అంతటా అలంకరణల కోసం సుమారు 60 టన్నుల సంప్రదాయ పువ్వులు, టీటీడీ బోర్డు సభ్యురాలు సుచిత్ర ఎల్లా విరాళంగా ఇచ్చిన నాలుగు లక్షల కట్ ఫ్లవర్స్, అదనంగా మరో 70,000 పూలను ఉపయోగించారు.
ధ్వజారోహణం— Tirumala Tirupati Devasthanams (@TTDevasthanams) September 15, 2026
శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ధ్వజారోహణంతో వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి. వేదగానాలు, మంగళవాద్యాల నడుమ బంగారు ధ్వజస్తంభంపై గరుడధ్వజాన్ని ఎగురవేసి సకల దేవతలను ఆహ్వానించారు. #Dwajarohanam #TTD #Tirumala #Brahmotsavam2026 #SalakatlaBrahmotsavams2026 pic.twitter.com/gs7CFmEE9L