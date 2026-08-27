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Written By జయ
Published By ఐ వెెంకట్
Last Modified: Thursday, 27 August 2026 (20:42 IST)

సోదరునికి రాఖీ కడుతున్నారా? ఈ శ్లోకం చెబుతూ కట్టండి, టైమింగ్స్ ఏంటి?

rakhi to your brother
Written By: జయ
Published By: ఐ వెెంకట్
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (20:53 IST)
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రాఖీ పౌర్ణమి సందర్భంగా సోదరి తన సోదరుడికి రాఖీ కట్టేటప్పుడు చెప్పాల్సిన ముఖ్యమైన శ్లోకం ఇది:
"యేన బద్ధో బలీ రాజా దానవేంద్రో మహాబలః
తేన త్వామభిబధ్నామి రక్షే మా చల మా చల
 
ఈ శ్లోకానికి అర్థం:
"ఓ రక్షాబంధమా! మహాబలవంతుడూ, రాక్షసరాజు అయిన బలిచక్రవర్తిని బంధించిన శక్తితో, నేను నిన్ను కడుతున్నాను. నీ రక్షణ శక్తి ఎప్పుడూ తొలగకుండుగాక! ఎప్పటికీ చలించకుండా ఉండుగాక!"
 
ఈ శ్లోకం చదవడం ద్వారా సోదరి తన సోదరుడికి ఆయురారోగ్యాలు, సంపద, విజయం కలగాలని, అన్ని ఆపదలు తొలగిపోవాలని కోరుకుంటుంది. ఇది అన్నాచెల్లెళ్ల మధ్య ఉన్న ప్రేమ, అనుబంధం, రక్షణకు ప్రతీకగా నిలుస్తుంది.

రక్షా బంధన్‌కు సంబంధించి మీరు తెలుసుకోవలసిన ముఖ్యమైన సమయాలు
రక్షా బంధన్ (రాఖీ కట్టే) సమయం - ఆగస్టు 28న ఉదయం 5:57 నుండి ఉదయం 9:48 వరకు
వ్యవధి - 3 గంటల 51 నిమిషాలు
పౌర్ణమి తిథి ప్రారంభం - ఆగస్టు 27, 2026న ఉదయం 9:08 గంటలకు
పౌర్ణమి తిథి ముగింపు - ఆగస్టు 28, 2026న ఉదయం 9:48 గంటలకు
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