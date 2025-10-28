మంగళవారం, 28 అక్టోబరు 2025
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. ఆధ్యాత్మికం వార్తలు
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : మంగళవారం, 28 అక్టోబరు 2025 (17:36 IST)

Pushpayagam : అక్టోబర్ 30న తిరుమలలో పుష్పయాగం

Pushpayagam in Tirumala
Pushpayagam in Tirumala
తిరుమలలో వార్షిక పుష్పయాగం అక్టోబర్ 30న జరుగనుంది. ఇందుకు ముందుగా అక్టోబర్ 29న అంకురార్పణంతో ప్రారంభం అవుతుంది. బుధవారం సాయంత్రం 6 గంటల నుండి రాత్రి 8 గంటల వరకు వసంత మండపంలో మృత్సంగ్రహణం, ఆస్థానం, ఇతర మతపరమైన కార్యక్రమాలతో అంకురార్పణం జరుగుతుంది.
 
గురువారం ఉదయం 9 గంటల నుండి 11 గంటల వరకు స్నపన తిరుమంజనం, తరువాత అక్టోబర్ 30న మధ్యాహ్నం 1 గంటల నుండి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పుష్పయాగం జరుగుతుంది. 
 
ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి, భూదేవి సహిత శ్రీ మలయప్ప స్వామి ఉత్సవ దేవతలను కల్యాణోత్సవ మండపంలో ప్రత్యేక వేదికపై ఆసీనులను చేస్తారు. ఈ శుభ సందర్భంగా వివిధ రకాల సుగంధ, సాంప్రదాయ, అలంకార పుష్పాలతో పుష్ప యాగం చేస్తారు.

ఉత్సవాల కారణంగా అక్టోబర్ 29న సహస్ర దీపాలకర సేవను, అక్టోబర్ 30న కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవాలను టిటిడి రద్దు చేసింది.

Watch More Videos

ఏపీపై మొంథా తుఫాను తీవ్ర ప్రభావం : బాబు - పవన్ ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష

ఏపీపై మొంథా తుఫాను తీవ్ర ప్రభావం : బాబు - పవన్ ఉన్నతస్థాయి సమీక్షఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మొంథా తుఫాను ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంది. ఈ తుఫాను కోస్తాంధ్ర వైపు దూసుకొస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ముందస్తు చర్యలపై సర్కారు దృష్టిసారించింది. ఇందులోభాగంగా, తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాలను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ, ఎలాంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా చూడాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మంత్రులను, అధికారులను ఆదేశించారు. భారీ వర్షాల కారణంగా వాగులు ఆకస్మికంగా పొంగిపొర్లే ప్రమాదం ఉన్న ప్రాంతాల్లో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని స్పష్టం చేశారు.

నా చావుకి నా భార్య ఆమె ప్రియుడే కారణం: భర్త సూసైడ్

నా చావుకి నా భార్య ఆమె ప్రియుడే కారణం: భర్త సూసైడ్తన భార్య తనకు ద్రోహం చేసిందనీ, ఇక ఇలా బ్రతకడం కంటే చనిపోవడమే మంచిదని ఓ భర్త సూసైడ్ నోట్ రాసి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఎనిమిది సంవత్సరాలు కలిసి జీవించిన తర్వాత, అతని భార్య తన ప్రియుడితో పారిపోయింది. దీనితో ఆమె భర్త విషం తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. పూర్తి వివరాలు చూస్తే... ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బరేలీ కాంట్ ప్రాంతంలోని చనేహ్తి గ్రామంలో భార్య కోమల్‌తో కలిసి వుంటున్నాడు కమల్ సాగర్. ఇత వృత్తిరీత్యా న్యాయవాది. ఐతే తన భార్యకు పెళ్లికి ముందే ప్రియుడు వున్నాడనీ, తనను పెళ్లాక కూడా అతడితో సన్నిహిత సంబంధాలు కొనసాగిస్తున్నట్లు అతడు ఆరోపించాడు.

కోస్తా జిల్లాల జాతీయ రహదారులపై వాహనాల రాకపోకలు బంద్

కోస్తా జిల్లాల జాతీయ రహదారులపై వాహనాల రాకపోకలు బంద్మొంథా తుఫాను ప్రభావం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అధికంగా ఉంది. దీంతో ఏపీ సర్కారు ముందు జాగ్రత్తలు చేపట్టింది. ఇందులోభాగంగా, మంగళవారం రాత్రి 7 గంటల నుంచి కోస్తా జిల్లాల్లోని జాతీయ రహదారులపై అన్ని రకాల వాహన రాకపోకలను నిలిపివేస్తున్నట్టు ప్రభుత్వ అధికారులు ప్రకటించారు. తుఫాను దృష్ట్యా ప్రజలు అత్యవసరమైతే మినహా ప్రయాణాలు చేయవద్దని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది.

ఐసీసీ మహిళల ప్రపంచ కప్ 2025: విశాఖపట్నంలో మైదాన్ సాఫ్ కార్యక్రమం

ఐసీసీ మహిళల ప్రపంచ కప్ 2025: విశాఖపట్నంలో మైదాన్ సాఫ్ కార్యక్రమంవిశాఖపట్నం: కోకా-కోలా ఇండియా, ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ICC) భాగస్వామ్యంతో, ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ఐసీసీ మహిళల క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ 2025 సందర్భంగా డాక్టర్ వై.ఎస్. రాజశేఖర రెడ్డి ఏసీఏ-వీడీసీఏ క్రికెట్ స్టేడియంలో తమ ప్రతిష్టాత్మక మైదాన్ సాఫ్ ప్రచారంలో భాగంగా అనేక సుస్థిర కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టింది. మైదాన్ సాఫ్ ప్రచారం ముఖ్యంగా బాధ్యతాయుతమైన వ్యర్థాల నిర్వహణ, రీసైక్లింగ్ పైన అవగాహన, అభిమానుల భాగస్వామ్యంపై దృష్టి పెడుతుంది. తద్వారా క్రికెట్ మ్యాచ్ రోజులను సుస్థిరతకు వేడుకగా మారుస్తుంది.

మొంథా తుఫాను ఎఫెక్ట్ : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వార్ రూమ్ ఏర్పాటుకు ఆదేశం

మొంథా తుఫాను ఎఫెక్ట్ : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వార్ రూమ్ ఏర్పాటుకు ఆదేశంమొంథా తుఫాను రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలను అతలాకుతలం చేస్తున్నాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, ఒరిస్సా రాష్ట్రాల్లో దీని ప్రభావం మరింత తీవ్రంగా ఉంది. దీంతో కేంద్ర రైల్వే శాఖ కూడా అలెర్ట్ అయింది. ఈ తుఫాను కారణంగా ఏదేని తీరని నష్టం జరిగితే తక్షణం చర్యలతో పాటు సత్వర నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు వీలుగా వార్ రూమ్‍‌లను ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర రైల్వే శాఖ ఆదేశించింది.

Sparsha Darshanam: శ్రీశైలం స్పర్శ దర్శనం చేసుకునే భక్తులకు ఉచిత లడ్డూ

Sparsha Darshanam: శ్రీశైలం స్పర్శ దర్శనం చేసుకునే భక్తులకు ఉచిత లడ్డూశ్రీశైలం స్పర్శ దర్శనం టికెట్ కొనుగోలు చేసే ప్రతి భక్తుడికి ఉచిత లడ్డూను ప్రసాదంగా అందజేస్తామని శ్రీశైలం ఆలయ ట్రస్ట్ బోర్డు చైర్మన్ పి. రమేష్ నాయుడు ప్రకటించారు. కార్తీక మాసం ప్రారంభం కావడంతో, ప్రఖ్యాత శ్రీశైలం పుణ్యక్షేత్రాన్ని సందర్శించే భక్తుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది. మల్లికార్జున స్వామి- భ్రమరాంబ దేవి దర్శనం కోసం యాత్రికులు తరలివస్తున్నారు. నవంబర్ 14న జరగనున్న కోటి దీపోత్సవానికి కూడా ఆలయ అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా, స్పర్శ దర్శనం పొందే భక్తులందరికీ ఆలయం ఒక లడ్డూను ఉచితంగా అందిస్తుందని చైర్మన్ పేర్కొన్నారు.

27-10-2025 సోమవారం దినఫలాలు - ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు

27-10-2025 సోమవారం దినఫలాలు - ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. మీ అభిప్రాయాలను కచ్చితంగా తెలియచేయండి. మీ శ్రీమతి విషయంలో దాపరికం తగదు. ఖర్చులు సామాన్యం. సన్నిహితులకు సాయం చేస్తారు. మొదలు పెట్టిన పనులు ఒక పట్టాన సాగవు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు శుభకార్యం ఘనంగా చేస్తారు. పరిచయాలు బలపడతాయి. పదవులను దక్కించుకుంటారు. వ్యతిరేకులతో జాగ్రత్త. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు. ఖర్చులు అంచనాలను మించుతాయి. చెల్లింపులు వాయిదా వేసుకుంటారు. పత్రాల రెన్యువల్లో ఏకాగ్రత వహించండి

Skanda Sashti 2025: స్కంధ షష్ఠి రోజున పూజ ఎలా చేయాలి.. ఏ శ్లోకాన్ని పఠించాలి?

Skanda Sashti 2025: స్కంధ షష్ఠి రోజున పూజ ఎలా చేయాలి.. ఏ శ్లోకాన్ని పఠించాలి?స్కంద షష్టి అనేది ప్రతి సంవత్సరం కుమార స్వామికి అంకింతం చేసే పండుగ. శివపార్వతుల తనయుడు, వినాయకునికి తమ్ముడిని స్కంధుడిని సుబ్రహ్మణ్య అని కూడా పిలుస్తారు. స్కంద షష్టి ప్రధానంగా శ్రీలంక, దక్షిణ భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా తమిళనాడు, కేరళ, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున భక్తులు ఉపవాసం ఉండి, ఆయన ఆశీర్వాదం పొందడానికి దేవతను పూజిస్తారు.

ఇంద్రకీలాద్రిపై నాగుల చవితి వేడుకలు.. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయంలో?

ఇంద్రకీలాద్రిపై నాగుల చవితి వేడుకలు.. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయంలో?విజయవాడలోని ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉన్న శ్రీ దుర్గా మల్లేశ్వర స్వామి వార్ల దేవస్థానం అనుబంధ క్షేత్రమైన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శనివారం నాగుల చవితి వేడుకలు అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో జరిగాయి. కార్తీక మాసంలో దీపావళి తర్వాత వచ్చే శుభ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని పవిత్రమైన చీమల పుట్ట (నాగపుట్ట) సమీపంలోని ఆలయ ప్రాంగణంలో తెల్లవారుజాము నుండే భక్తులు భారీగా తరలివచ్చారు.

26-10-2025 ఆదివారం దినఫలాలు - ప్రయాణంలో అవస్థలు ఎదుర్కుంటారు...

26-10-2025 ఆదివారం దినఫలాలు - ప్రయాణంలో అవస్థలు ఎదుర్కుంటారు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం నిర్విరామంగా శ్రమిస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయం ఏర్పడుతుంది. వ్యాపకాలు అధికమవుతాయి. ప్రత్యర్థులతో జాగ్రత్త. విలాసాలకు విపరీతంగా వ్యయం చేస్తారు. పనులు అస్తవ్యస్తంగా సాగుతాయి. ముఖ్యుల కలయక వీలుపడదు. ప్రయాణంలో అవస్థలు ఎదుర్కుంటారు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com