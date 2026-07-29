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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 29 July 2026 (21:50 IST)

తిరుమల తరహాలో శబరిమలలోనూ నెయ్యి కుంభకోణం.. ఎలా జరిగిందంటే?

Sabarimala
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 29 Jul 2026 (21:50 IST)
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శబరిమలకు సరఫరా చేసిన మిల్మా నెయ్యి దుర్వినియోగంపై జరుగుతున్న విచారణ పరిధిలోకి ఇప్పుడు దేవస్వం బోర్డు కూడా చేరింది. ఈ నెయ్యి కుంభకోణంలో తీవ్రమైన లోపాలను గుర్తించిన దేవస్వం శాఖ మంత్రి కె. మురళీధరన్, దీనిపై సమగ్ర నివేదికను సమర్పించాలని దేవస్వం కమిషనర్‌ను ఆదేశించారు. 'మిల్మా' అనేది కేరళ కో-ఆపరేటివ్ మిల్క్ మార్కెటింగ్ ఫెడరేషన్. ఇది రాష్ట్రంలో పాల ఉత్పత్తి, సేకరణ, ప్రాసెసింగ్, మార్కెటింగ్‌ను ప్రోత్సహించడానికి ఏర్పాటు చేయబడిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకార సంస్థ. 
 
అసలైన మిల్మా నెయ్యికి బదులుగా నాణ్యత లేని నెయ్యిని శబరిమలకు సరఫరా చేసినట్లు వెలుగుచూడటంతో ఈ వ్యవహారంపై విచారణ ముమ్మరమైంది. ఈ లావాదేవీలో మిల్మాతో పాటు దేవస్వం బోర్డుకు కూడా బాధ్యత ఉందని భావించిన మంత్రి, దీనిపై విచారణ జరపాలని ఆదేశించారు.
 
శబరిమలకు నాణ్యత లేని నెయ్యిని సరఫరా చేసిన కాలానికి సంబంధించిన వివరాలను కమిషనర్ పరిశీలిస్తారు. శబరిమల కోసం ఉద్దేశించిన అత్యుత్తమ నాణ్యత గల మిల్మా నెయ్యి స్థానంలో తమిళనాడుకు చెందిన తక్కువ నాణ్యత గల నెయ్యిని మార్పిడి చేశారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అసలైన నెయ్యి నిల్వలను లీటరుకు రూ.720 చొప్పున విడిగా విక్రయించడం ద్వారా రూ.85 లక్షలకు పైగా అక్రమ లాభాలను ఆర్జించారు. 
 
నవంబర్ 2025 నుండి జనవరి 2026 వరకు సాగిన మండల సీజన్ సమయంలో, 35,000కు పైగా నెయ్యి ప్యాకెట్లు అధికారిక రికార్డుల్లో నమోదు చేయకుండానే విక్రయించబడ్డాయి. దీనివల్ల సుమారు రూ.36.3 లక్షల నష్టం వాటిల్లింది. విక్రయ కేంద్రాలకు పంపిన 89,300 ప్యాకెట్లలో కేవలం 75,450 మాత్రమే రికార్డుల్లో నమోదయ్యాయి. ఫలితంగా 13,679 ప్యాకెట్ల వివరాలు లేకుండా పోయాయి. 
 
అలాగే మరో 22,565 ప్యాకెట్లు నిల్వ కేంద్రం (స్టోరేజ్) నుండి మాయమైనట్లు సమాచారం. ఈ వ్యవహారంలో మిల్మా పాలక మండలి సభ్యులు, పతనంతిట్ట డైరీ యూనిట్ అధికారుల మధ్య కుమ్మక్కు జరిగి ఉండవచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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