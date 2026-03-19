తిరుమల లడ్డూలలో కల్తీకి ఇక చెక్ : FSSAI ల్యాబ్ త్వరలో ప్రారంభం
తిరుమల లడ్డూలలో కల్తీ పదార్థాల ఆరోపణలకు సంబంధించిన వివాదం ఒక కీలక దశకు చేరుకుంది. దీనితో ప్రస్తుత ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం లడ్డూల నాణ్యతను అత్యంత సూక్ష్మస్థాయిలో అంటే ప్రతి ట్రిలియన్ వంతు కణాన్ని కూడా పరీక్షించాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు మార్చి 21న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ ప్రయోగశాలను ప్రారంభించనున్నారు. లడ్డూల తయారీకి సంబంధించిన మొత్తం సరఫరా వ్యవస్థపై భక్తులలో సందేహాలు తలెత్తిన నేపథ్యంలో, చంద్రబాబు ప్రభుత్వం తిరుమలలో ఒక ప్రత్యేక ప్రయోగశాలను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది.
టీటీడీ అత్యంత అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో కూడిన ఈ ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ పరీక్షా కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఈ నాణ్యత తనిఖీ ప్రక్రియ అత్యున్నత ప్రమాణాలతో సాగనుంది. లడ్డూల తయారీలో వినియోగించే నెయ్యి, పప్పులు, ఇతర ఆహార పదార్థాల వంటి ముడిసరుకులన్నీ వినియోగానికి ముందే కఠినమైన పరీక్షలకు లోనవుతాయి. లడ్డూల కల్తీ వివాదం వెలుగులోకి వచ్చినప్పుడు, వాటి తయారీలో వాడిన పదార్థాలలో సాలెగూడుల అవశేషాలు, బ్యాక్టీరియా వంటి వివిధ కల్తీ అంశాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
ఈ కొత్త ప్రయోగశాల ఏర్పాటుతో, లడ్డూలలోని ప్రతి అంశం క్షుణ్ణంగా పరీక్షించబడుతుంది. ఇకపై లడ్డూలు స్వచ్ఛంగా లభిస్తాయి కాబట్టి, భక్తులు ఊరట చెందవచ్చు. నిజంగానే, తిరుమల భక్తులకు ఇది ఒక మధురమైన నూతన సంవత్సర కానుకగా మిగిలిపోతుంది.