శుక్రవారం, 20 మార్చి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 19 మార్చి 2026 (21:59 IST)

తిరుమల లడ్డూలలో కల్తీకి ఇక చెక్ : FSSAI ల్యాబ్ త్వరలో ప్రారంభం

Tirumala Laddu
తిరుమల లడ్డూలలో కల్తీ పదార్థాల ఆరోపణలకు సంబంధించిన వివాదం ఒక కీలక దశకు చేరుకుంది. దీనితో ప్రస్తుత ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం లడ్డూల నాణ్యతను అత్యంత సూక్ష్మస్థాయిలో అంటే ప్రతి ట్రిలియన్ వంతు కణాన్ని కూడా పరీక్షించాలని నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు మార్చి 21న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ ప్రయోగశాలను ప్రారంభించనున్నారు. లడ్డూల తయారీకి సంబంధించిన మొత్తం సరఫరా వ్యవస్థపై భక్తులలో సందేహాలు తలెత్తిన నేపథ్యంలో, చంద్రబాబు ప్రభుత్వం తిరుమలలో ఒక ప్రత్యేక ప్రయోగశాలను ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించింది. 
 
టీటీడీ అత్యంత అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో కూడిన ఈ ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ పరీక్షా కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తోంది. ఈ నాణ్యత తనిఖీ ప్రక్రియ అత్యున్నత ప్రమాణాలతో సాగనుంది. లడ్డూల తయారీలో వినియోగించే నెయ్యి, పప్పులు, ఇతర ఆహార పదార్థాల వంటి ముడిసరుకులన్నీ వినియోగానికి ముందే కఠినమైన పరీక్షలకు లోనవుతాయి. లడ్డూల కల్తీ వివాదం వెలుగులోకి వచ్చినప్పుడు, వాటి తయారీలో వాడిన పదార్థాలలో సాలెగూడుల అవశేషాలు, బ్యాక్టీరియా వంటి వివిధ కల్తీ అంశాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
 
ఈ కొత్త ప్రయోగశాల ఏర్పాటుతో, లడ్డూలలోని ప్రతి అంశం క్షుణ్ణంగా పరీక్షించబడుతుంది. ఇకపై లడ్డూలు స్వచ్ఛంగా లభిస్తాయి కాబట్టి, భక్తులు ఊరట చెందవచ్చు. నిజంగానే, తిరుమల భక్తులకు ఇది ఒక మధురమైన నూతన సంవత్సర కానుకగా మిగిలిపోతుంది. 

మేమొచ్చేస్తున్నాం ట్రంప్, ఇరాన్ పని పడదాం: నాటో దేశాలు కబురు

నా పోరాటం.. డాడీ.. మోడీ.. చిన్నమోడీపైనే వుంటుంది.. కవిత

పెళ్లికెళ్లి రసగుల్లా తిన్నాడు.. అది గొంతులో ఇరుక్కుపోయింది.. చివరికి?

ఖతార్ లోని అతిపెద్ద గ్యాస్ ప్లాంట్ నాశనం: కట్టెపుల్లలతో వంట చేసే కాలం రావచ్చు

నితిన్ గడ్కరీ ముందు కూర్చున్న ఆర్కే రోజా.. వెనక నిలబడిన తనుజ.. ఎందుకు?

Chaitra Navaratri: శ్రీరామ నవమితో ముగిసే చైత్ర నవరాత్రులు.. ఉగాది ప్రత్యేకత

18-03-2026 బుధవారం ఫలితాలు - నేడు అనుకూలించనిది రేపు ఫలిస్తుంది

17-03-2026 మంగళవారం ఫలితాలు: కష్టించినా ఫలితం శూన్యం

18న శ్రీవారి ఆర్జిత సేవా - 24న ప్రత్యేక దర్శన టిక్కెట్లు రిలీజ్

16-03-2026 మీ రాశి ఫలితాలు, అవకాశం చేజారినా మంచికే...

