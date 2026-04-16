గురువారం, 16 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. ఆధ్యాత్మికం వార్తలు
  3. వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 16 ఏప్రియల్ 2026 (14:38 IST)

అహోబిలం నరసింహ స్వామి ఆలయంలో వార్షిక వసంతోత్సవాలు

Narasimha Avatar
నంద్యాల జిల్లా, అల్లగడ్డ మండలంలోని ప్రసిద్ధ అహోబిలం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో వార్షిక వసంతోత్సవాలు అత్యంత భక్తిశ్రద్ధలతో వైభవంగా జరిగాయి. బుధవారం నాడు, శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత ప్రహ్లాద వరద స్వామి ఉత్సవ మూర్తులను వసంతోత్సవ మండపంలోకి ఊరేగింపుగా తీసుకువెళ్లి ప్రతిష్ఠించారు. ఈ సందర్భంగా పంచామృతాలతో స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకం నిర్వహించారు. 
 
అనంతరం స్వామివారి విగ్రహాలకు పసుపు, చందనం, కర్పూర లేపనాలను అలంకరించి, ధూప, దీప నైవేద్యాలను సమర్పించి, మహా మంగళ హారతిని ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత మూలవిరాట్టును అత్యంత సుందరంగా అలంకరించి, భక్తుల వేద మంత్రోచ్ఛారణల నడుమ అశ్వ వాహనంపై ఆలయ వీధుల్లో ఊరేగించారు. ఆలయ పుష్కరిణిలో తీర్థస్నానం ఆచరించడంతో ఉత్సవాలు ముగిశాయి.

Watch More Videos

సర్.. నేను ఫెయిల్ అవుతాను.. ఎలాగైనా పాస్ చేయండి.. : అధికారికి విన్నపం.. చివరకు....

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలు బుధవారం వెల్లడైన విషయం తెల్సిందే. అయితే, ఈ ఫలితాల వెల్లడికి ముందు ఓ విద్యార్థితో వింత పని చేయించింది. ఆ వింత పనేంటో పరిశీలిస్తే, ఇంటర్ ఫలితాలు వెలువడక ముందే ఏకంగా ఇంటర్ బోర్డు అధికారులకే ఫోన్ చేసి తనను ఎలాగైన పాస్ చేయాలంటూ వేడుకున్నాడు. ఈ ఘటన విశాఖపట్నంలో చోటుచేసుకుంది.

దటీజ్ పవన్ కళ్యాణ్ : పిఠాపురం స్థాయి పెంపు - రూ.37 కోట్లతో రైల్వే స్టేషన్ అభివృద్ధి

ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత, సినీ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ మరో అరుదైన రికార్డును సృష్టించారు. తాను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న పిఠాపురం నియోజకవర్గం స్థాయిని పెంచారు. ఇప్పటివరకు పిఠాపురం సెకండ్ గ్రేడ్‌ మున్సిపాలిటీగా ఉంది. ఇపుడు దీన్ని సెలక్షన్ గ్రేడ్ స్థాయికి ప్రభుత్వం పెంచింది. ఈ మేరకు అధికారికంగా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ హోదా పెంపుతో పట్టణ అభివృద్ధి, మౌలిక సదుపాయాల రూపకల్పన పనులు మరిమంత వేగవంతం కానున్నాయి.

తెలంగాణ పాఠశాలల్లో వాటర్ బెల్స్ ఏర్పాటు.. కూలింగ్ సెంటర్లు

తెలంగాణలో వడగాలుల ముప్పు పొంచి ఉన్నందున, ఎండ వేడిమి నుండి ఉపశమనం కోరుకునే సాధారణ ప్రజల కోసం అన్ని పాఠశాలల్లో వాటర్ బెల్స్ ఏర్పాటు చేయాలని, మాల్స్, పురపాలక ప్రదేశాలు, ప్రభుత్వ భవనాలను కూలింగ్ సెంటర్లుగా ప్రకటించాలని ఆదేశించారు. విద్యార్థులు తగినంతగా నీరు తాగేలా చూసేందుకు, మధ్యమధ్యలో విరామాలతో 'వాటర్ బెల్స్' ఏర్పాటు చేయడం ఇప్పుడు పాఠశాలలకు తప్పనిసరి. పిల్లలు నేరుగా ఎండకు గురికాకుండా ఉండేందుకు, ఆరుబయట తరగతులు నిర్వహించవద్దని కూడా పాఠశాలలను కోరారు. హైదరాబాద్‌తో పాటు తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలు ఇకపై ఉదయం 11 గంటల వరకు మాత్రమే పనిచేస్తాయి.

తెలంగాణలో వర్షాలు: ఏప్రిల్ 18 నుంచి 24వరకు ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు

తెలంగాణలో వర్షాలు పడనున్నాయి. ఏప్రిల్ 18-19 తేదీలలో వికారాబాద్, రంగారెడ్డి, సంగారెడ్డి, మెదక్ జిల్లాలతో ఈ వర్షాలు ప్రారంభమవుతాయి. ఆ తర్వాత ఏప్రిల్ 20 నుండి 24 వరకు తెలంగాణలోని చాలా ప్రాంతాలకు విస్తరించే అవకాశం ఉన్న ఉరుములతో కూడిన వర్షాల కారణంగా, ప్రజలకు తీవ్రమైన ఎండ వేడిమి నుండి ఉపశమనం లభించనుందని భావిస్తున్నారు.

తెలంగాణాలో దంచికొడుతున్న ఎండలు... ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ

తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎండలు దంచికొడుతున్నాయి. పలు జిల్లాల్లో గరిష్ట స్థాయి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో గురు, శుక్రవారాల్లో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, ఖమ్మం, పాలమూరుతో పాటు నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, మల్కాజిగిరి, హైదరాబాద్ జిల్లాల్లో ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీచేశారు. రానున్నా మూడు రోజులు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు క్రమేపీ ఒకటి నుంచి రెండు డిగ్రీలు పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

అవతలివాడి మీద మనం కోపం ప్రదర్శిస్తే ఏమౌతుంది? శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఏం చెప్పారు?

కోపం (Angry). మనిషి పతనానికి కారణమయ్యే కారకాల్లో ఇదీ ఒకటి. అవతలివాడి మీద మనం కోపం ప్రదర్శిస్తే ఏమవుతుందో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ(Lord Sri Krishna) చెప్పారు. కోపం అనేది ఒక నిప్పు ముద్ద లాంటిది. కోపం అనే ఆ నిప్పు ముద్దను మన చేతితో పట్టుకుని అవతలివాడిపైకి విసిరే ప్రయత్నం చేస్తాము. ఆ కోపాన్ని అవతలి వారిపైకి విసిరే సమయానికి ఆ నిప్పు గోళం ముందుగా మనకే కాలుతుంది. అంటే... కోపం అనేది ముందుగా మననే దెబ్బతీస్తుంది.

14-04-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - మీ మాటతీరు అపోహాలకు దారితీస్తుంది...

14-04-2026 మంగళవారం ఫలితాలు - మీ మాటతీరు అపోహాలకు దారితీస్తుంది...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం స్థిమితంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. కొత్త వ్యక్తులతో జాగ్రత్త. ప్రముఖుల ఇంటర్వ్యూ వీలుపడదు. వూహాత్మకంగా అడుగులేస్తారు. పోయాయనుకున్న వస్తువులు లభ్యమవుతాయి. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. బెట్టింగుల జోలికి పోవద్దు.

13-04-2026 సోమవారం ఫలితాలు - గ్రహస్థితి ఆశాజనకం.. పరిస్థితులు చక్కబడతాయి...

13-04-2026 సోమవారం ఫలితాలు - గ్రహస్థితి ఆశాజనకం.. పరిస్థితులు చక్కబడతాయి...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహస్థితి ఆశాజనకం. పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. కొందరి వ్యాఖ్యలు ఉద్రేకపరుస్తాయి. మీ ఆగ్రహావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. రోజువారీ ఖర్చులే ఉంటాయి. పొదుపు పథకాలపై దృష్టి పెడతారు. ముఖ్యుల కలయిక వీలుపడదు. కార్యక్రమాలు సాగవు.

12-04-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - ఏ పనీ చేయబుద్ధికాదు

12-04-2026 ఆదివారం ఫలితాలు - ఏ పనీ చేయబుద్ధికాదుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం లావాదేవీలతో తీరిక ఉండదు. తప్పటడుగు వేసే అస్కారం ఉంది. అనుభవజ్ఞుల సలహా పాటించండి. ఒత్తిళ్లు, ప్రలోభాలకు లొంగవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. ఏ పనీ ముందుకు సాగదు. ఖర్చులు విపరీతం. వాయిదా పడిన మొక్కులు తీర్చుకుంటారు. వృషభం : కృత్తిక 2, 3, 4 పాదాలు, రోహిణి, మృగశిర 1, 2, పాదాలు నిరుత్సాహం వీడి యత్నాలు సాగించండి. సాయం ఆశించవద్దు. చిత్తశుద్ధితో శ్రమిస్తే విజయం తథ్యం. పట్టుదలకు పోవద్దు. సన్నిహితుల వ్యాఖ్యలు సత్ప్రభావం చూపుతాయి. ఖర్చులు విపరీతం. బంధువుల రాక ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. కార్యక్రమాలు సజావుగా సాగుతాయి.

12-04-2026 నుంచి 18-04-2026 వరకు మీ వార ఫలితాలు

12-04-2026 నుంచి 18-04-2026 వరకు మీ వార ఫలితాలుమేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం కార్యసాధనకు ఓర్పు ప్రధానం. పట్టుదలతో యత్నాలు సాగించండి. అవకాశాలు చేజారినా కుంగిపోవద్దు. ఆశావహదృక్పథంతో మెలగండి. నేను అనుకూలించనది రేపు ఫలిస్తుంది. ఆదాయ వ్యయాలకు పొంతన ఉండదు
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com