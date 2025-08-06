ఆటలోనే కాదు.. నాయకత్వంలోనూ టాప్.. అర్చన శంకర నారాయణన్ అదుర్స్.. ఈమె ఎవరు?
Archana Sankara Narayanan
ఇండోనేషియాలో జరిగిన మనాడో అప్నియా పోటీలో భారతదేశపు ప్రముఖ ఫ్రీడైవర్ అర్చన శంకర నారాయణన్ రెండు జాతీయ రికార్డులను బద్దలు కొట్టడం ద్వారా మరో మైలురాయిని సాధించింది. అర్చన కాన్స్టాంట్ వెయిట్ బై-ఫిన్స్ (సీడబ్ల్యూటీబీ)లో 38 మీటర్లు, కాన్స్టాంట్ వెయిట్ (సీడబ్ల్యూటీ)లో ఏకంగా 40 మీటర్లు దూకి, పోటీ ఫ్రీడైవింగ్ ఈవెంట్లో 40 మీటర్ల మార్కును దాటిన మొదటి భారతీయ మహిళగా నిలిచింది.
ఈ విజయం భారతదేశపు లోతైన మహిళా ఫ్రీడైవర్గా ఆమె స్థానాన్ని బలపరుస్తుంది. ఆమె మొత్తం రికార్డు స్థాయిలో 11 జాతీయ టైటిళ్లకు చేరుకుంది. మనాడో ఈవెంట్ ఈ సంవత్సరం ఆమె మూడవ డెప్త్ పోటీ, మొత్తం మీద ఆమె ఐదవది. "40 మీటర్లు దాటడం వ్యక్తిగత మైలురాయి కంటే ఎక్కువ - ఇది భారతీయ మహిళలకు ఫ్రీడైవింగ్లో కొత్త అవకాశాలను కల్పిస్తుంది" అని అర్చన అన్నారు.
అర్చన ఇటీవల భారతదేశపు మొట్టమొదటి మోల్చనోవ్స్ రాయబారిగా ఎంపికైంది. ఫ్రీడైవింగ్ విద్య మరియు పరికరాలలో ప్రపంచ నాయకుడితో భాగస్వామ్యం కలిగి ఉంది. ఆమె దేశంలో మొట్టమొదటి ఏఐడీఏ-సర్టిఫైడ్ జడ్జిగా కూడా గుర్తింపు పొందింది. ఇంకా ఆగస్టు 9 నుండి 10 వరకు బాలిలో జరిగే తులాంబెన్ పూల్ గేమ్స్లో పాల్గొంటోంది.
ఆమె క్రీడలో నాయకత్వం భారతదేశ భవిష్యత్తును రూపొందించే మహిళా మార్పుకర్తలకు అందించే జీపీ బిర్లా ఫెలోషిప్ ఫర్ ఉమెన్ లీడర్స్తో గుర్తింపు పొందింది. మాజీ కార్పొరేట్ న్యాయవాది అయిన అర్చన పోటీకి ముందు బాలిలోని అమెడ్లో ఒక నెల పాటు శిక్షణ పొందింది. రెండు సంవత్సరాల క్రితం ఆమెను ఫ్రీడైవింగ్కు పరిచయం చేసిన తన మొదటి కోచ్ శుభమ్ పాండేతో తిరిగి కలిసింది.
ఆమె విజయానికి అతని మార్గదర్శకత్వం, ఆస్ట్రేలియన్ ఫ్రీడైవర్ బ్రెన్నన్ హాటన్, కోచ్లు సెర్గీ బుసార్గిన్, కైజెన్ ఫ్రీడైవింగ్, సూపర్హోమ్ నుండి సోఫీ, అప్నియా బాలి జట్టు మద్దతుతో ఆమె ఘనత వహించింది. అర్చనను జాతీయ రికార్డ్ హోల్డర్ లూసియానా ఏఐడీఏ జడ్జిగా ఎంపిక చేసింది. ఇది భారతదేశానికి మరొక మొదటి గుర్తింపు.
"ఈ పాత్రలో నా దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించడం గౌరవం" అని ఆమె అన్నారు. పోటీ, నాయకత్వం రెండింటిలోనూ ఆమె సాధించిన విజయాలతో, అర్చన రికార్డులను బద్దలు కొట్టడమే కాకుండా భారతదేశ స్వేచ్ఛా డైవింగ్ పర్యావరణ వ్యవస్థను కూడా నిర్మిస్తోంది. ప్రతీ శ్వాసతో, క్రీడను కొత్త లోతులకు తీసుకెళ్తోంది.