హైదరాబాద్: వీడియో గేమ్స్ పరిశ్రమలో విద్య, సాధికారత పట్ల తన నిరంతర నిబద్ధతలో భాగంగా, కీవర్డ్స్ స్టూడియో అయిన లక్ష్య డిజిటల్, నిర్మాణ్ ఆర్గనైజేషన్ సహకారంతో, హైదరాబాద్లోని బేగంపేట ప్రభుత్వ మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో ఒక సాంకేతిక సాధికారత చొరవను ప్రారంభించింది. ఈ చొరవ కళాశాల యొక్క డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలను మరింత బలోపేతం చేయడం, సృజనాత్మక రంగాలలో రాణించడానికి ఔత్సాహిక మహిళా గేమ్ డెవలపర్లకు అవసరమైన సాధనాలను అందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
క్యాంపస్లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు, ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. 3D వీడియో గేమ్ ఆర్ట్లో కెరీర్లను అభ్యసిస్తున్న మహిళల కోసం అభ్యాస వాతావరణాన్ని మెరుగుపరచడానికి రూపొందించిన పూర్తి సన్నద్ధమైన టెక్ ల్యాబ్ను ఈ సందర్భంగా ప్రారంభించారు. కొత్తగా విస్తరించిన ఈ ల్యాబ్లో విద్యార్థుల విద్యా, కెరీర్ ఆకాంక్షలకు మద్దతు ఇచ్చేందుకు కంప్యూటర్లు, గ్రాఫిక్ టాబ్లెట్లు, అదనపు పరికరాలు ఉన్నాయి.
ఈ అవుట్రీచ్ కార్యక్రమం, GDCWతో లక్ష్య యొక్క దీర్ఘకాలిక అనుబంధానికి కొనసాగింపు. ఇక్కడ స్టూడియో తన 'ఇన్గేమ్ అకాడమీ' చొరవ ద్వారా ప్రపంచ వీడియో గేమ్స్ పరిశ్రమ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఒక ప్రత్యేక డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ను రూపొందించి, అమలు చేసింది. విద్యార్థులకు పరిశ్రమ-సంబంధిత విద్యను ప్రత్యక్షంగా అందించడానికి లక్ష్య, అనుభవజ్ఞులైన ప్రొడక్షన్ శిక్షకులను క్యాంపస్లో నియమించింది. మొదటి గ్రాడ్యుయేటింగ్ బ్యాచ్ నుండి ఆరుగురు విద్యార్థులు ఇప్పటికే లక్ష్యలో ఇంటర్న్లుగా చేరారు, ఇది యువ ప్రతిభావంతులకు నిజ-ప్రపంచ కెరీర్ మార్గాల ప్రారంభానికి సంకేతం.
ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న కాలేజియేట్ విద్య కమిషనర్ శ్రీమతి దేవసేన, ఐఏఎస్ ప్రసంగిస్తూ, "మన ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి ఇలాంటి భాగస్వామ్యాలు చాలా అవసరం, భారతీయ వీడియో గేమ్స్ రంగంలో విద్యార్థులకు అవకాశాల ద్వారాలు తెరవడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. పరిశ్రమల నాయకులు విద్యా సంస్థలతో కలిసినప్పుడు, విద్యార్థులకు, ముఖ్యంగా యువతులకు, నాణ్యమైన విద్యను పొంది భవిష్యత్తుకు సిద్ధం కావడానికి మేము కొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తాము. మరింత సమ్మిళిత, డిజిటల్ సాధికారత కలిగిన విద్యా వాతావరణాన్ని నిర్మించడంలో ఈ సహకారం ఒక విలువైన ముందడుగు" అని అన్నారు.
గత సంవత్సరం, లక్ష్య GDCW విద్యార్థులను హైదరాబాద్లోని ఇండియా గేమ్ డెవలపర్ కాన్ఫరెన్స్(IGDC)లో పాల్గొనేలా చేసింది. ఇది గేమింగ్ నిపుణుల కోసం భారతదేశపు ప్రధాన ఈవెంట్, తద్వారా విలువైన పరిశ్రమ పరిజ్ఞానం, అభ్యాస అవకాశాలను అందించింది. హైదరాబాద్ నగరం డిజిటల్ ఆవిష్కరణ, సృజనాత్మక పరిశ్రమలకు కేంద్రంగా ఎదుగుతున్న తరుణంలో, పోటీతత్వ ఉద్యోగ విపణిలో రాణించడానికి యువతులకు అవసరమైన నైపుణ్యాలు, వనరులు, మద్దతును అందించడంలో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు సహాయపడతాయి.
ఈ చొరవ గురించి లక్ష్య డిజిటల్ సీఈఓ, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ టెక్నాలజీస్(IICT) బోర్డు సభ్యుడు శ్రీ మాన్వేంద్ర శుకుల్ మాట్లాడుతూ, “GDCWతో మా సహకారం, విద్య, పరిశ్రమ మార్గదర్శకత్వం యొక్క పరివర్తనాత్మక శక్తిపై మాకున్న బలమైన నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. వీడియో గేమ్స్ పరిశ్రమలో మహిళలు కేవలం 12%-14% మాత్రమే ఉన్నందున, టెక్, వీడియో గేమ్లలో ఈ లింగ అసమతుల్యతను చురుకుగా పరిష్కరించడం ద్వారా బలమైన ప్రతిభావంతుల బృందాన్ని సృష్టించడం లక్ష్య యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.
మా అన్ని ఇన్గేమ్ ప్రోగ్రామ్లలో కనీసం 30% మంది మహిళలు ఉండేలా చూడటం మా ప్రధాన సూత్రాలలో ఒకటి, దీనికి అదనంగా మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా కొన్ని కార్యక్రమాలను కూడా నడుపుతున్నాము. ఈ చొరవ కేవలం మౌలిక సదుపాయాలు అందించడం మాత్రమే కాదు; ఇది డిజిటల్ ఆర్ట్- టెక్నాలజీ రంగాలలో యువతులకు నిజమైన అవకాశాలను అందించడం. భారతీయ వీడియో గేమ్స్ కథను తీర్చిదిద్దడంలో రాబోయే అనేక విజయగాథలకు ఇది కేవలం ఆరంభం మాత్రమేనని మేము విశ్వసిస్తున్నాము," అని అన్నారు. ఈ నిరంతర సహకారం ద్వారా, లక్ష్య డిజిటల్ మహిళా విద్యార్థులకు సాధికారత కల్పించడంలో, భారతదేశ వీడియో గేమ్స్ రంగంలో విద్య- ఉపాధి మధ్య అంతరాన్ని తగ్గించడంలో పెట్టుబడి పెట్టడం కొనసాగిస్తోంది.