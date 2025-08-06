గురువారం, 7 ఆగస్టు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 6 ఆగస్టు 2025 (18:03 IST)

వీడియో గేమ్ డెవలప్‌మెంట్‌లో కెరీర్ మార్గాలు: లక్ష్య డిజిటల్ సాంకేతిక ముందడుగు

Sri S. Ganeshan, Head Education Initiative at Logistics Sector Skill
హైదరాబాద్: వీడియో గేమ్స్ పరిశ్రమలో విద్య, సాధికారత పట్ల తన నిరంతర నిబద్ధతలో భాగంగా, కీవర్డ్స్ స్టూడియో అయిన లక్ష్య డిజిటల్, నిర్మాణ్ ఆర్గనైజేషన్ సహకారంతో, హైదరాబాద్‌లోని బేగంపేట ప్రభుత్వ మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో ఒక సాంకేతిక సాధికారత చొరవను ప్రారంభించింది. ఈ చొరవ కళాశాల యొక్క డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలను మరింత బలోపేతం చేయడం, సృజనాత్మక రంగాలలో రాణించడానికి ఔత్సాహిక మహిళా గేమ్ డెవలపర్‌లకు అవసరమైన సాధనాలను అందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
 
క్యాంపస్‌లో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి విద్యార్థులు, అధ్యాపకులు, ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. 3D వీడియో గేమ్ ఆర్ట్‌లో కెరీర్‌లను అభ్యసిస్తున్న మహిళల కోసం అభ్యాస వాతావరణాన్ని మెరుగుపరచడానికి రూపొందించిన పూర్తి సన్నద్ధమైన టెక్ ల్యాబ్‌ను ఈ సందర్భంగా ప్రారంభించారు. కొత్తగా విస్తరించిన ఈ ల్యాబ్‌లో విద్యార్థుల విద్యా, కెరీర్ ఆకాంక్షలకు మద్దతు ఇచ్చేందుకు కంప్యూటర్లు, గ్రాఫిక్ టాబ్లెట్‌లు, అదనపు పరికరాలు ఉన్నాయి.
 
ఈ అవుట్‌రీచ్ కార్యక్రమం, GDCWతో లక్ష్య యొక్క దీర్ఘకాలిక అనుబంధానికి కొనసాగింపు. ఇక్కడ స్టూడియో తన 'ఇన్‌గేమ్ అకాడమీ' చొరవ ద్వారా ప్రపంచ వీడియో గేమ్స్ పరిశ్రమ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఒక ప్రత్యేక డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్‌ను రూపొందించి, అమలు చేసింది. విద్యార్థులకు పరిశ్రమ-సంబంధిత విద్యను ప్రత్యక్షంగా అందించడానికి లక్ష్య, అనుభవజ్ఞులైన ప్రొడక్షన్ శిక్షకులను క్యాంపస్‌లో నియమించింది. మొదటి గ్రాడ్యుయేటింగ్ బ్యాచ్ నుండి ఆరుగురు విద్యార్థులు ఇప్పటికే లక్ష్యలో ఇంటర్న్‌లుగా చేరారు, ఇది యువ ప్రతిభావంతులకు నిజ-ప్రపంచ కెరీర్ మార్గాల ప్రారంభానికి సంకేతం.
 
ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న కాలేజియేట్ విద్య కమిషనర్ శ్రీమతి దేవసేన, ఐఏఎస్ ప్రసంగిస్తూ, "మన ప్రభుత్వ విద్యా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడానికి ఇలాంటి భాగస్వామ్యాలు చాలా అవసరం, భారతీయ వీడియో గేమ్స్ రంగంలో విద్యార్థులకు అవకాశాల ద్వారాలు తెరవడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. పరిశ్రమల నాయకులు విద్యా సంస్థలతో కలిసినప్పుడు, విద్యార్థులకు, ముఖ్యంగా యువతులకు, నాణ్యమైన విద్యను పొంది భవిష్యత్తుకు సిద్ధం కావడానికి మేము కొత్త అవకాశాలను సృష్టిస్తాము. మరింత సమ్మిళిత, డిజిటల్ సాధికారత కలిగిన విద్యా వాతావరణాన్ని నిర్మించడంలో ఈ సహకారం ఒక విలువైన ముందడుగు" అని అన్నారు.
 
గత సంవత్సరం, లక్ష్య GDCW విద్యార్థులను హైదరాబాద్‌లోని ఇండియా గేమ్ డెవలపర్ కాన్ఫరెన్స్(IGDC)లో పాల్గొనేలా చేసింది. ఇది గేమింగ్ నిపుణుల కోసం భారతదేశపు ప్రధాన ఈవెంట్, తద్వారా విలువైన పరిశ్రమ పరిజ్ఞానం, అభ్యాస అవకాశాలను అందించింది. హైదరాబాద్ నగరం డిజిటల్ ఆవిష్కరణ, సృజనాత్మక పరిశ్రమలకు కేంద్రంగా ఎదుగుతున్న తరుణంలో, పోటీతత్వ ఉద్యోగ విపణిలో రాణించడానికి యువతులకు అవసరమైన నైపుణ్యాలు, వనరులు, మద్దతును అందించడంలో ఇటువంటి కార్యక్రమాలు సహాయపడతాయి.
 
ఈ చొరవ గురించి లక్ష్య డిజిటల్ సీఈఓ, ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ టెక్నాలజీస్(IICT) బోర్డు సభ్యుడు శ్రీ మాన్వేంద్ర శుకుల్ మాట్లాడుతూ, “GDCWతో మా సహకారం, విద్య, పరిశ్రమ మార్గదర్శకత్వం యొక్క పరివర్తనాత్మక శక్తిపై మాకున్న బలమైన నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. వీడియో గేమ్స్ పరిశ్రమలో మహిళలు కేవలం 12%-14% మాత్రమే ఉన్నందున, టెక్, వీడియో గేమ్‌లలో ఈ లింగ అసమతుల్యతను చురుకుగా పరిష్కరించడం ద్వారా బలమైన ప్రతిభావంతుల బృందాన్ని సృష్టించడం లక్ష్య యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.
 
మా అన్ని ఇన్‌గేమ్ ప్రోగ్రామ్‌లలో కనీసం 30% మంది మహిళలు ఉండేలా చూడటం మా ప్రధాన సూత్రాలలో ఒకటి, దీనికి అదనంగా మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా కొన్ని కార్యక్రమాలను కూడా నడుపుతున్నాము. ఈ చొరవ కేవలం మౌలిక సదుపాయాలు అందించడం మాత్రమే కాదు; ఇది డిజిటల్ ఆర్ట్- టెక్నాలజీ రంగాలలో యువతులకు నిజమైన అవకాశాలను అందించడం. భారతీయ వీడియో గేమ్స్ కథను తీర్చిదిద్దడంలో రాబోయే అనేక విజయగాథలకు ఇది కేవలం ఆరంభం మాత్రమేనని మేము విశ్వసిస్తున్నాము," అని అన్నారు. ఈ నిరంతర సహకారం ద్వారా, లక్ష్య డిజిటల్ మహిళా విద్యార్థులకు సాధికారత కల్పించడంలో, భారతదేశ వీడియో గేమ్స్ రంగంలో విద్య- ఉపాధి మధ్య అంతరాన్ని తగ్గించడంలో పెట్టుబడి పెట్టడం కొనసాగిస్తోంది.

చెన్నై నగరం బ్యాక్ డ్రాప్ లో సంతోష్ శోభన్ తో కపుల్ ఫ్రెండ్లీ మూవీ

చెన్నై నగరం బ్యాక్ డ్రాప్ లో సంతోష్ శోభన్ తో కపుల్ ఫ్రెండ్లీ మూవీసంతోష్ శోభన్ హీరోగా నటిస్తున్న సినిమా "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ". ఈ చిత్రంలో మానస వారణాసి హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ యూవీ క్రియేషన్స్ సమర్పణలో యూవీ కాన్సెప్ట్స్ ఈ చిత్రాన్ని తెలుగు, తమిళ భాషల్లో గ్రాండ్ గా నిర్మిస్తోంది. అజయ్ కుమార్ రాజు.పి కో ప్రొడ్యూసర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి అశ్విన్ చంద్రశేఖర్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మ్యూజికల్ రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ మూవీ గా "కపుల్ ఫ్రెండ్లీ" సినిమా తెరకెక్కుతోంది.

తెలంగాణ గ్రామీణ నేపథ్యంతో మధుర శ్రీధర్ నిర్మాణంలో మోతెవరి లవ్ స్టోరీ

తెలంగాణ గ్రామీణ నేపథ్యంతో మధుర శ్రీధర్ నిర్మాణంలో మోతెవరి లవ్ స్టోరీస్వచ్చమైన తెలంగాణ గ్రామీణ నేపథ్యంతో ‘మోతెవరి లవ్ స్టోరీ’ అనే సిరీస్‌ రాబోతోంది. అనిల్ గీలా, వర్షిణి రెడ్డి జున్నుతుల ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సిరీస్‌ను శివ కృష్ణ బుర్రా రూపొందించారు. ఈ సిరీస్‌కు చరణ్ అర్జున్ సంగీతాన్ని అందించగా.. శ్రీకాంత్ అరుపుల కెమెరామెన్‌గా పని చేశారు. మధుర శ్రీధర్, శ్రీరామ్ శ్రీకాంత్ సంయుక్తంగా నిర్మించిన ఈ సిరీస్‌‌‌ ఆగస్ట్ 8న జీ5లో స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది.

అందుకోసం ఇంజెక్షన్లు వాడలేదు : సినీ నటి ఖష్బూ

అందుకోసం ఇంజెక్షన్లు వాడలేదు : సినీ నటి ఖష్బూఅధిక బరువును తగ్గించుకునేందుకు తాను ఎలాంటి ఇంజెక్షన్లు వాడలేదని ప్రముఖ సినీ నటి ఖుష్బూ వెల్లడించారు. 54 యేళ్ల వయసులో ఏకంగా 20 కిలోల బరువు తగ్గి నాజూగ్గా మారారు. అయితే, ఆమె బరువు తగ్గడం వెనుక మౌంజారో వంటి ఖరీదైన ఇంజెన్లు ఉన్నాయంటూ సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై ఆమె స్పందించారు. ఎలాంటి షార్ట్‌కట్స్ లేకుండా, కేవలం కఠోర శ్రమతోనే ఇది సాధ్యమైందన్నారు.

Mrunal Thakur: మృణాల్ ఠాకూర్- ధనుష్‌ల మధ్య ప్రేమాయణం.. ఎంతవరకు నిజం?

Mrunal Thakur: మృణాల్ ఠాకూర్- ధనుష్‌ల మధ్య ప్రేమాయణం.. ఎంతవరకు నిజం?టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ మృణాల్ ఠాకూర్ హీరో ధనుష్‌ల మధ్య ప్రేమాయణం సాగుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. టీవీ సీరియల్ నటిగా తన కెరీర్‌ను ప్రారంభించిన మృణాల్ ప్రస్తుతం టాప్ హీరోయిన్‌గా పేరుకొట్టేసింది. సీతారామం, హాయ్ నాన్న, ది ఫ్యామిలీ స్టార్, జెర్సీ, కల్కి 2898, లవ్ సోనియా, ఆంఖ్ మిచోలి, లస్ట్ స్టోరీస్ 2, పిప్పా, గుమ్రా వంటి అనేక చిత్రాల విజయం ఆమెకు కొత్త గుర్తింపును ఇచ్చింది.

కర్నాటక నేపథ్యంతో కరవాలి తెలుగులో రాబోతుంది, మవీర గా రాజ్ బి శెట్టి

కర్నాటక నేపథ్యంతో కరవాలి తెలుగులో రాబోతుంది, మవీర గా రాజ్ బి శెట్టిస్వాతి ముత్తిన మాలే హానియే, టోబీ చిత్రాల అద్భుతమైన విజయం తర్వాత, కన్నడ స్టార్ రాజ్ బి శెట్టి మరోసారి ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోబోతోన్నారు. దర్శకుడు గురుదత్ గనిగ 'కరవాలి' అంటూ కర్ణాటక తీరప్రాంత ప్రకృతి దృశ్యాలను తెరపైకి తీసుకు రాబోతోన్నారు. విజువల్ వండర్‌గా రాబోతోన్న ఈ ‘కరవాలి’ చిత్రంలో ప్రజ్వల్ దేవరాజ్ హీరోగా నటిస్తుండగా.. రాజ్ బి. శెట్టి మవీర అనే పాత్రలో కనిపించబోతోన్నారు. ఇప్పటికే ‘కరవాలి’ నుంచి వచ్చిన పోస్టర్, గ్లింప్స్ అందరినీ ఆకట్టుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

కదంబ వృక్షం ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

కదంబ వృక్షం ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుఆధ్యాత్మిక వృక్షంగా చెప్పుకునే కదంబ వృక్షంలో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు వున్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. మధుమేహానికి: కదంబ చెట్టు ఆకులు, బెరడు, వేర్లు రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయని కొన్ని అధ్యయనాలు సూచిస్తున్నాయి. నొప్పి నివారణకు: దీని ఆకులకు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు ఉన్నందున, వాటిని నలిపి నొప్పి ఉన్న చోట కట్టడం వల్ల వాపు, నొప్పి తగ్గుతాయి. ఇతర ఉపయోగాలు: కదంబ చెట్టు వేర్ల సారం ఊబకాయాన్ని తగ్గించడంలోనూ, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ల నివారణలోనూ ఉపయోగపడుతుందని భావిస్తారు.

పప్పు పూర్ణాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

పప్పు పూర్ణాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుపప్పు పూర్ణాలు లేదా పూర్ణం బూరెలు ఒక రుచికరమైన సాంప్రదాయక స్వీట్. శనగపప్పు, బెల్లం, నెయ్యి వంటి పోషకాలున్న పదార్థాలతో వీటిని తయారు చేస్తారు. రుచిగా ఉండటమే కాకుండా, పప్పు పూర్ణాలు ఆరోగ్యానికి కొన్ని ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. పప్పు పూర్ణాలలో ఉపయోగించే శనగపప్పులో ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఇది కండరాల నిర్మాణానికి, మరమ్మత్తుకు సహాయపడుతుంది. ఇది ఫైబర్ కూడా కలిగి ఉంటుంది, ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. పూర్ణాలలో ఉపయోగించే బెల్లం (Jaggery) పంచదారకు మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా బెల్లం పనిచేస్తుంది. ఇందులో ఇనుము (ఐరన్), మెగ్నీషియం, పొటాషియం వంటి ఖనిజాలు ఉంటాయి.

కౌగిలింత, ఆలింగనంతో అంత మంచిదా.. ప్రేమ, ఓదార్పు కోసం హగ్ చేసుకుంటే?

కౌగిలింత, ఆలింగనంతో అంత మంచిదా.. ప్రేమ, ఓదార్పు కోసం హగ్ చేసుకుంటే?కౌగిలింత అనేది ప్రేమ, ఓదార్పును వ్యక్తపరచడానికి శక్తివంతమైన మార్గం. ప్రియమైన వ్యక్తి నుండి వెచ్చని ఆలింగనం అయినా, స్నేహితుడి నుండి భరోసా ఇచ్చే కౌగిలింత అయినా, లేదా కష్ట సమయాల్లో ఓదార్పునిచ్చే ఆలింగనం అయినా చాలా గొప్పది. కౌగిలింతలు మానవ సంబంధాలలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. కౌగిలింత అనేది సైన్స్ ప్రకారం ఇది మన మానసిక స్థితి, ఆరోగ్యం, మానసిక శ్రేయస్సుపై మంచి ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.

మహిళలూ రాత్రిపూట కాఫీ తీసుకుంటున్నారా?

మహిళలూ రాత్రిపూట కాఫీ తీసుకుంటున్నారా?మీరు ప్రతి రాత్రి ఒక కప్పు కాఫీ తీసుకునే వారైతే.. ఇక రాత్రి పూట కాఫీని తాగకండి. రాత్రిపూట కెఫిన్ తీసుకోవడం వల్ల ముఖ్యంగా మహిళల్లో నిర్లక్ష్యపు చర్యలకు దారితీసే అవకాశం ఉంది. ఈ పరిశోధనలు రాత్రిపూట కాఫీ తాగే షిఫ్ట్ వర్కర్లు, ఆరోగ్య సంరక్షణ, సైనిక సిబ్బందిపై, ముఖ్యంగా మహిళలపై ప్రతికూల ప్రభావాలను చూపుతాయని ఎల్ పాసోలోని టెక్సాస్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి జీవశాస్త్రవేత్తల బృందం తెలిపింది.

డయాబెటిస్ డిస్ట్రెస్ మరియు బర్నౌట్, ఏంటివి?

డయాబెటిస్ డిస్ట్రెస్ మరియు బర్నౌట్, ఏంటివి?డయాబెటిస్‌తో జీవించడం అంటే మీ బ్లడ్ షుగర్‌ను తనిఖీ చేయడం కంటే ఎక్కువ- ఇది ప్రతిరోజూ దానిని ఆరోగ్యకరమైన పరిధిలో ఉంచడం గురించి. మీరు ఎప్పుడు, ఏమి తింటున్నారో గుర్తుంచుకోవడం, రక్తంలో షుగర్ స్థాయిలు తగ్గితే ఏమి చేయాలో తెలుసుకోవడం కూడా దీనికి అవసరం. కాలక్రమేణా ఈ నిరంతర సవాళ్లు డయాబెటిస్ డిస్ట్రెస్ భావనకు దారితీయవచ్చు. భారతదేశంలో 101 మిలియన్లకు పైగా ప్రజలు డయాబెటిస్‌తో జీవిస్తున్నారు. డయాబెటిస్ డిస్ట్రెస్ లేదా బర్నౌట్ సాధారణంగా ఈ పరిస్థితితో నివసిస్తున్న వారిలో 18% మందిని ప్రభావితం చేస్తుంది.
