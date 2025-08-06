అత్తమామల వేధింపులు తాళలేక ఓ మానసిక వైద్యురాలు ప్రాణాలను కోల్పోయింది. తన వద్దకు ట్రీట్మెంట్ కోసం వచ్చిన పేషెంట్ను పూర్తిగా నయం చేసి.. అతడినే పెళ్లి చేసుకున్న పాపానికి 33 ఏళ్ల మానసికి వైద్యురాలు బలవన్మరణానికి పాల్పడింది.
వివరాల్లోకి వెళితే.. రంజిత అనే మానసిక వైద్యురాలు ఆమె భర్త రోహిత్, అతని కుటుంబం నుండి ఆమె నిరంతర వేధింపులను ఎదుర్కొంటున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సంజీవ రెడ్డి నగర్ పోలీసులు ఆమె తండ్రి సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ నర్సింహ గౌడ్ దాఖలు చేసిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా కేసు నమోదు చేశారు.
సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ నర్సింహ గౌడ్ కుమార్తె, సనత్నగర్ చెక్ కాలనీ నివాసి అయిన రజిత, మనస్తత్వశాస్త్రంలో మాస్టర్స్ డిగ్రీ సమయంలో రోహిత్ను కలిసింది. ఆమె బంజారా హిల్స్లోని ఒక మానసిక ఆసుపత్రిలో ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నప్పుడు, రోహిత్ రోగిగా వచ్చాడు. ఆమె కౌన్సెలింగ్ తర్వాత రోహిత్ తల్లిదండ్రులు అతని మానసిక ఆరోగ్యంలో గణనీయమైన మెరుగుదలను గుర్తించారు.
కాలక్రమేణా, తాను సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అని చెప్పుకున్న రోహిత్ రజితకు తన ప్రేమను వ్యక్తం చేశాడు. ఆమె తన కోలుకోవడానికి సహాయం చేయగలదని నమ్మి, రెండు కుటుంబాల మద్దతుతో, రజిత అతన్ని వివాహం చేసుకోవడానికి అంగీకరించింది.
అయితే అక్కడ కథ మారింది. పెళ్లికి తర్వాత రోహిత్ పని మానేసి, రంజిత జీతంతో పార్టీలు, వ్యక్తిగత ఖర్చులకు ఖర్చు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఆపై ప్రఖ్యాత అంతర్జాతీయ పాఠశాలలో చైల్డ్ సైకాలజిస్ట్గా పనిచేస్తున్న రంజిత, రోహిత్ను తన ప్రవర్తనను మార్చుకోవాలని పదేపదే కోరింది.
కానీ అతనిలో మార్పు రాలేదు. రోహిత్, అతని తల్లిదండ్రులు, కిష్టయ్య, సురేఖ, అతని సోదరుడు మోహిత్ రంజితను వేధించడం ప్రారంభించారు. అయితే రంజిత రోహిత్కు డబ్బు ఇవ్వడానికి నిరాకరించడంతో ఆమెపై శారీరకంగా దాడి చేశాడు.
కొనసాగుతున్న వేధింపులను భరించలేక, రజిత జూలై 16న నిద్రమాత్రలు మింగి ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించింది. వెంటనే ఆమె ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేరింది. ఆమె డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత, ఆమె తల్లిదండ్రులు ఆమెను చెక్ కాలనీకి ఇంటికి తీసుకువచ్చారు.
కానీ జూలై 28న, ఆమె మళ్ళీ వారి నాల్గవ అంతస్తు అపార్ట్మెంట్లోని బాత్రూమ్ కిటికీ నుండి దూకి ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించింది. తలకు తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. ఈ ఘటనకు అనంతరం ఆమెను అమీర్పేటలోని ఆసుపత్రిలో చేర్చారు.
అక్కడ వైద్య పరీక్షల తర్వాత ఆమెకు బ్రెయిన్ డెడ్ ప్రకటించారు. ఈ క్రమంలో రజిత మంగళవారం మరణించింది. ఆమె మరణానికి దారితీసిన వేధింపుల ఆరోపణలపై పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. రోహిత్ కుటుంబం వద్ద విచారణ మొదలెట్టారు.